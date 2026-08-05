Los servicios de EE. UU. se mantienen sólidos y aumentan las presiones inflacionarias

Índice ISM de servicios – EE. UU.
- Índice ISM de servicios: 54,1; previsión: 54,5 (anterior: 54,5)
- Índice de actividad empresarial: 59,1; anterior: 55,4
- Índice de empleo (ISM de servicios): 47,4; anterior: 51,2
- Índice de precios pagados (ISM de servicios): 70,3; anterior: 67,7
¿Por qué son importantes estos datos?
El índice ISM de servicios es uno de los indicadores clave utilizados para evaluar la salud del sector de servicios en Estados Unidos, que representa la gran mayoría de la actividad económica del país. El informe se basa en encuestas realizadas a gerentes de compras y muestra si las empresas están experimentando una mejora o un deterioro de sus condiciones operativas.
Los componentes más importantes del informe son los índices de empleo y de precios pagados. El índice de empleo ofrece información sobre las condiciones del mercado laboral y puede proporcionar señales adicionales antes de la publicación de los informes oficiales de empleo. Por su parte, el índice de precios pagados mide las presiones de costos en el sector de servicios y funciona como un indicador importante de las perspectivas futuras de inflación.
El informe ISM de servicios puede tener un impacto significativo en los mercados financieros. Una lectura superior a lo esperado, especialmente si viene acompañada de presiones elevadas sobre los precios, podría respaldar al dólar estadounidense e impulsar al alza los rendimientos de los bonos, ya que los inversionistas podrían esperar que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo. Por otro lado, unos datos más débiles podrían presionar al dólar, respaldar a los mercados bursátiles y aumentar las expectativas de recortes de tasas más tempranos.
Fuente: xStation5
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