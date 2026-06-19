Mercado en EE.UU. cerrado: las negociaciones aplazadas pesan sobre los futuros

Como recordatorio, hoy no habrá sesión de negociación en Wall Street. Los estadounidenses celebran Juneteenth, festividad que conmemora la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Bajo estas condiciones, se observa una disminución de la liquidez en los mercados globales y la actividad de los inversores es limitada.

Sin embargo, la ausencia de negociación en el mercado al contado (el segmento donde las operaciones de compra y venta se liquidan de forma inmediata) no significa que la actividad en el mercado de futuros se haya detenido.

Índices

Esto nos permite obtener una visión del sentimiento predominante en el mercado estadounidense hoy, aunque cabe señalar que, debido al cierre del mercado de EE.UU., los movimientos en los contratos de futuros pueden ser más volátiles y menos representativos del panorama completo del mercado. Predominan las caídas: los futuros sobre el S&P 500 retroceden un 0.2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 caen un 0.3%. El aplazamiento de la próxima ronda de conversaciones de paz, que debían celebrarse hoy en Bürgenstock, Suiza, no está contribuyendo al optimismo.

Geopolítica

La razón de la cancelación de las conversaciones no está clara. La parte estadounidense habla de problemas logísticos aún sin resolver, mientras que la parte iraní atribuye la decisión a una nueva ola de ataques israelíes sobre Líbano, que según su versión violan los términos del memorando firmado el miércoles.

Lo que sí parece claro es que la incertidumbre en torno al conflicto de Oriente Medio está lejos de haber terminado.

Materias primas energéticas

Ante estos acontecimientos, se observaron incrementos moderados en los precios de las materias primas energéticas durante las primeras horas de negociación. Sin embargo, un posterior alto al fuego entre Israel y Hezbollah provocó una nueva caída de los precios.

El petróleo Brent cotiza alrededor de 79 dólares por barril, mientras que el WTI oscila en torno a los 76 dólares por barril. Por otro lado, el precio del gas natural en el mercado holandés TTF continúa avanzando y actualmente se sitúa en 41.8 dólares por MWh.

Figura 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)



Fuente: xStation5

Análisis técnico

Figura 2: US100 [D1] (15.10.2025 - 19.06.2026)



Fuente: xStation5

Tras una corrección más profunda hacia la zona del retroceso de Fibonacci del 23.6%, el índice retomó su tendencia alcista de mediano plazo, superando nuevamente la barrera de los 30,000 puntos. Las medias móviles presentan una configuración ideal para una tendencia alcista. La EMA de 50 períodos, ubicada alrededor de los 28,800 puntos, actúa como soporte clave. Mientras las cotizaciones permanezcan por encima de esta zona, cualquier retroceso potencial puede interpretarse más como una corrección dentro de la tendencia alcista dominante que como un cambio estructural de tendencia.

El indicador RSI se sitúa cerca de 60, lo que todavía no indica un mercado sobrecalentado. Tras el período de descenso en las barras del histograma del MACD, que reflejó la corrección de mayo, el impulso bajista se ha debilitado claramente.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB