Mercados a Observar Hoy: AUDJPY , COPPER y GOLD (05.08.2026)

Las acciones mantienen una racha alcista de cuatro jornadas, con los inversionistas nuevamente enfocados en la temporada de resultados empresariales y en la evolución del petróleo. El tono de mercado ha mejorado después de que varias compañías ligadas a infraestructura de inteligencia artificial entregaran señales positivas. Nvidia avanzó en la preapertura luego de que un socio clave reportara un fuerte aumento en ventas mensuales, lo que apunta a una demanda todavía sólida para el desarrollo global de infraestructura de IA. A esto se sumó Arista Networks, que subió con fuerza tras entregar una guía de ingresos mejor a la esperada para el tercer trimestre, reforzando la idea de que parte del gasto tecnológico sigue teniendo soporte fundamental.

En paralelo, el dólar continúa debilitándose frente a la mayoría de las monedas del G10 por tercer día consecutivo, perdiendo parte de la demanda defensiva que había captado durante el episodio de tensión en Oriente Medio. Los bonos del Tesoro se mantienen relativamente estables, mientras que los metales preciosos repuntan, favorecidos por un entorno de menor presión en tasas y por la caída del dólar. El oro y el platino avanzan cerca de 2,1%, con el oro aproximándose a la zona de 4.164. En energía, el petróleo intenta corregir parte de su caída reciente después de que el grupo hutí de Yemen amenazara con intensificar los ataques contra buques saudíes en el norte del Mar Rojo, lo que vuelve a incorporar una prima geopolítica al mercado.

AUDJPY

El AUDJPY muestra una recuperación después de la fuerte presión bajista generada por la apreciación del yen, que se fortaleció tras la intervención coordinada entre Japón y Estados Unidos. A nivel fundamental, el par sigue siendo una referencia importante del apetito por riesgo, ya que combina una divisa cíclica como el dólar australiano con una moneda tradicionalmente defensiva y de financiamiento como el yen. La estabilización reciente de las acciones y la mejora del sentimiento en tecnología han ayudado a contener la presión bajista sobre el par.

A nivel técnico, el precio llegó a testear una zona de soporte relevante en torno a 108,83, desde donde mostró una reacción alcista. Ese nivel coincide con un soporte estructural previo y con una zona donde el mercado ya había encontrado demanda anteriormente. La recuperación permitió al precio volver hacia la región de 111,23, que ahora actúa como primera resistencia inmediata. Además, el par volvió a ubicarse cerca de su media móvil de 200 periodos, lo que convierte esta zona en un punto técnico clave: si logra consolidar por encima de 111,23, podría habilitar un movimiento hacia la media de 50 periodos y luego hacia 114,71. En cambio, si vuelve a perder 108,83, la estructura quedaría más vulnerable y aumentaría el riesgo de una corrección hacia 106,40–105,20.

Fuente: xStation

COPPER

El cobre mantiene una estructura alcista y se acerca nuevamente a la zona de máximos, impulsado por las preocupaciones sobre la oferta global. Los operadores han seguido aumentando los envíos hacia Estados Unidos, reduciendo inventarios disponibles en otros mercados, ante la expectativa de una decisión del gobierno de Trump sobre posibles aranceles a la importación de cobre. Este factor se suma a la escasez de suministro y al optimismo estructural por la demanda asociada a centros de datos, electrificación e infraestructura energética.

En el gráfico diario, el cobre conserva una estructura técnica constructiva después de romper la directriz bajista que venía limitando los avances desde mayo. La zona de 13.480 se mantiene como soporte clave, reforzada por la media móvil de 50 periodos, que ha funcionado como soporte dinámico durante la última fase de recuperación. Mientras el precio se mantenga por encima de esa zona, la estructura favorece continuidad alcista hacia 14.527, que aparece como la resistencia más relevante y zona de máximos previos. El MACD mantiene una pendiente positiva y barras verdes crecientes, lo que confirma recuperación de momentum. La señal de alerta estaría en una pérdida de 13.480, ya que podría abrir una corrección hacia 13.122; por ahora, el sesgo técnico sigue siendo favorable mientras respete la media de 50 periodos.

Fuente: xStation



GOLD

El oro se recupera a medida que el dólar se debilita y los operadores muestran mayor optimismo respecto a que el conflicto en Oriente Medio pueda mantenerse contenido. La menor presión geopolítica ha contribuido a una caída en los rendimientos de los bonos y a una reducción en las expectativas de inflación, lo que favorece a los metales preciosos. En este contexto, el oro vuelve a captar demanda después de haber defendido una zona técnica relevante y tras varias sesiones en las que el mercado había castigado al metal por el repunte previo de rendimientos reales.

Desde el punto de vista técnico, el oro mostró una estructura de giro desde la zona de soporte ubicada cerca de 3.950, donde el precio logró frenar la presión bajista. Lo más relevante es que el movimiento reciente permitió romper la directriz bajista que venía guiando los rechazos desde el inicio de la corrección, lo que mejora la lectura de corto plazo. Además, el RSI muestra una recuperación desde niveles bajos y confirma una divergencia alcista previa, señal de pérdida de fuerza vendedora. La primera resistencia relevante está en 4.200, zona que el precio ya está comenzando a testear; una ruptura y consolidación por encima de ese nivel podría abrir espacio hacia 4.383. En caso de rechazo, el soporte inmediato vuelve a estar en 4.100–4.050, mientras que la zona crítica sigue siendo 3.950 y luego 3.876.

Fuente: xStation