Mercados a Observar Hoy: BITCOIN, COFFEE y SOYBEAN (09.06.2026)

Las bolsas avanzan por segunda sesión consecutiva después de las liquidaciones del viernes, apoyadas por el renovado impulso de las acciones vinculadas a inteligencia artificial y por una disminución del riesgo geopolítico. Marvell Technology y Micron Technology destacaron dentro del rebote tecnológico, mientras el mercado espera una jornada más estable, con el petróleo cayendo cerca de 2% después de que Israel e Irán acordaran detener los recientes ataques de represalia y Donald Trump reiterara que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán estaría cerca. La baja de los precios de la energía ayuda a aliviar las preocupaciones inflacionarias, mejora el sentimiento general, presiona al dólar y favorece una recuperación en algunos metales y activos de riesgo.

BITCOIN

Bitcoin encuentra soporte en la zona de 60.009, después de una semana de fuerte presión marcada por la incertidumbre geopolítica, la liquidación de posiciones alcistas y las dudas generadas por los movimientos de Strategy Inc. El sentimiento mejora parcialmente con la recuperación de las empresas vinculadas a inteligencia artificial y tras conocerse que Strategy compró 1.550 Bitcoin por aproximadamente 101,3 millones de dólares, una señal que ayuda a moderar la preocupación provocada por su venta previa de tokens. A nivel técnico, el precio intenta construir una posible estructura de doble suelo en torno a los 60.000, zona donde también había encontrado apoyo en el pasado. Sin embargo, el MACD todavía mantiene momentum bajista y la SMA de 200 días, cerca de 78.182, sigue actuando como resistencia estructural. Para mejorar la lectura técnica, Bitcoin necesitaría recuperar primero 75.913 y luego 82.965; si pierde 60.009, el siguiente soporte relevante aparece en 48.885.



Fuente: xStation5

COFFEE

El café continúa bajo presión bajista, alcanzando niveles no vistos desde 2024, en un contexto marcado por expectativas de una cosecha récord y un posible superávit global. CONAB elevó su previsión de producción de arábica en Brasil a 45,8 millones de sacos, un aumento de 28% interanual, y también revisó al alza su estimación de producción total de café para 2026/27 a 66,7 millones de sacos, equivalente a un avance de 18% interanual, apoyado por condiciones meteorológicas favorables y mejores rendimientos. Técnicamente, el precio cae hacia un soporte relevante en torno a 241,70, zona que puede definir si el mercado intenta estabilizarse o si extiende la corrección hacia 193,09. La SMA de 200 días, ubicada cerca de 336,27, queda muy por encima del precio y confirma el deterioro de la tendencia, mientras el RSI se ubica cerca de 28,5, próximo a zona de sobreventa.



Fuente: xStation5



SOYBEAN

La soja cotiza cerca de 1.115 y acumula una caída cercana al 10% desde sus máximos recientes, afectada por un ciclo débil en los precios agrícolas y por la presión sobre la rentabilidad del sector agropecuario. Aun así, en el corto plazo los inversionistas comienzan a mirar con mayor atención el posible desarrollo del fenómeno de El Niño, lo que vuelve a poner en foco las coberturas ante riesgos climáticos y posibles afectaciones en la oferta. En el plano técnico, SOYBEAN testea la SMA de 200 días, ubicada cerca de 1.114, que funciona como soporte después del retroceso. El precio también se aproxima a la zona inferior del rango, con soporte relevante en 1.037, mientras que por arriba la primera resistencia importante aparece en 1.142 y luego en 1.237. El MACD muestra una presión bajista marcada, por lo que la estabilización sobre la media de 200 días será clave para evitar una corrección más profunda.



Fuente: xStation5