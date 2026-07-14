Mercados a Observar Hoy: GASOLINE, COPPER y USDCOP (14.07.2026)

La bolsa se mantiene estable a medida que comienza la temporada de resultados, con la banca como primer foco y los inversionistas atentos a los próximos datos de inflación y a la comparecencia de Kevin Warsh. La volatilidad del sector de chips en Corea del Sur parece haberse contenido parcialmente, lo que ayuda a estabilizar el sentimiento, aunque el mercado sigue sensible a cualquier señal sobre inteligencia artificial, márgenes corporativos y tasas de interés.

El principal foco de presión vuelve a estar en la energía. El petróleo superó los 87, alcanzando su nivel más alto en un mes, en medio de un mercado que vuelve a incorporar una mayor prima de riesgo y expectativas de presión inflacionaria. Este movimiento mantiene a los inversionistas evaluando si la Reserva Federal podría necesitar una postura más restrictiva, especialmente si el repunte de la energía se traslada a inflación.

GASOLINE

La gasolina continúa capturando el rebote del petróleo, con un avance cercano al 18% desde sus mínimos recientes. A nivel técnico, el precio validó una estructura de doble suelo en torno a la zona de 282,34, desde donde comenzó una recuperación sostenida y ahora se aproxima a una resistencia relevante en torno a 327,94. El precio cotiza sobre su SMA de 21 periodos, lo que refleja una mejora del momentum de corto plazo, mientras que el MACD mantiene una estructura positiva. Sin embargo, la zona actual es clave: una superación de 327,94 podría abrir espacio hacia niveles superiores, mientras que un rechazo podría llevar al precio a consolidar nuevamente en torno a la zona de 300–294.

Fuente: xStation5

COPPER

El cobre repunta mientras los inversores dejan en segundo plano las dudas sobre la demanda y vuelven a enfocarse en la escasez de suministro de corto plazo en China, el principal consumidor mundial del metal. Técnicamente, el precio intenta recuperar terreno desde la zona de soporte marcada en torno a 13.480, nivel que sigue siendo clave para sostener la estructura. La recuperación se produce justo sobre su media móvil de 50 periodos, mientras el MACD comienza a mostrar señales de mejora. Sin embargo, el precio aún enfrenta una directriz bajista de corto plazo, por lo que la zona actual entre 13.480 y 13.600 será relevante para definir si el movimiento logra transformarse en una recuperación más sólida. Una ruptura clara sobre la directriz podría habilitar una búsqueda hacia resistencias superiores, mientras que perder 13.480 devolvería presión bajista al activo.

Fuente: xStation5

USDCOP

El peso colombiano se mantiene fortalecido y el USDCOP cae hacia niveles no vistos desde enero de 2020, apoyado por una mejora en la percepción de riesgo local, el atractivo diferencial de tasas y el respaldo que entrega un petróleo más alto a la economía colombiana. A nivel técnico, el par mantiene una estructura bajista, con el precio presionando la zona de 3.234, que aparece como soporte relevante de largo plazo. La pendiente descendente de las medias móviles y el MACD en terreno negativo refuerzan la presión vendedora. Si el precio pierde de forma clara esta zona, el siguiente soporte relevante se ubica cerca de 3.069. En cambio, para comenzar a mostrar una señal de recuperación, el USDCOP necesitaría volver a consolidar por encima de la zona de 3.400–3.500.



Fuente: xStation5