Mercados a Observar Hoy: Gold, US100 y NatGas.EU (17.07.2026)

- El Nasdaq 100 sigue bajo presión por la venta de empresas de chips, mientras el mercado cuestiona las elevadas valoraciones del sector de inteligencia artificial.
- El oro intenta estabilizarse tras marcar mínimos de varios meses, aunque el fortalecimiento de los rendimientos reales y la salida de flujos desde ETF mantienen un sesgo técnico bajista.
- El gas natural europeo prolonga su rally impulsado por la tensión en Oriente Medio y los riesgos para el suministro de GNL, manteniendo una estructura técnica favorable hacia niveles superiores.
- El Nasdaq 100 sigue bajo presión por la venta de empresas de chips, mientras el mercado cuestiona las elevadas valoraciones del sector de inteligencia artificial.
- El oro intenta estabilizarse tras marcar mínimos de varios meses, aunque el fortalecimiento de los rendimientos reales y la salida de flujos desde ETF mantienen un sesgo técnico bajista.
- El gas natural europeo prolonga su rally impulsado por la tensión en Oriente Medio y los riesgos para el suministro de GNL, manteniendo una estructura técnica favorable hacia niveles superiores.
El Nasdaq cae cerca de un 1,5%, presionado por ventas aceleradas en empresas de chips, en un entorno donde las valoraciones del sector tecnológico siguen siendo cuestionadas por los inversionistas. La presión comenzó en Asia y se extendió al mercado estadounidense, mientras el gasto de capital vinculado a la inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales focos de la temporada de resultados. En paralelo, la geopolítica vuelve a dominar el escenario, con nuevos ataques en Oriente Medio que elevan la preocupación por una posible intensificación del conflicto. Esto ha impulsado al petróleo, que se encamina a su mayor ganancia semanal desde abril, mientras el gas natural europeo repunta con fuerza. El dólar se mantiene relativamente estable y el oro intenta recuperarse desde mínimos de noviembre.
GOLD
El oro ha alcanzado mínimos desde noviembre de 2025, afectado por un entorno de mayor tensión geopolítica que, en lugar de favorecerlo, ha impulsado la demanda por liquidez en dólares y ha presionado al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses. Este aumento de los rendimientos reales ha sido un factor negativo para el metal, a lo que se suma la salida de flujos desde vehículos de inversión como ETF, reforzando la presión bajista de corto plazo. A nivel técnico, el precio perdió la zona de los 4.095 y se aproxima al soporte relevante en torno a 3.876. Aunque el RSI muestra señales de agotamiento bajista, mientras el precio se mantenga bajo la directriz descendente y por debajo de sus medias móviles, la estructura sigue siendo frágil.
Fuente: xStation5
US100
La venta acelerada en fabricantes de chips ha presionado al Nasdaq 100 debido a su elevada ponderación en el sector tecnológico. El movimiento refleja una toma de ganancias más amplia en activos ligados a inteligencia artificial, donde los inversionistas evalúan si las valoraciones actuales justifican el ritmo de inversión y crecimiento esperado. A nivel técnico, el índice perdió la estructura de triángulo que venía desarrollando y rompió la zona de soporte cercana a 28.934, lo que debilita la lectura de corto plazo. El siguiente nivel relevante se ubica en torno a 28.255, mientras que una recuperación sobre los 29.213 sería necesaria para reducir la presión bajista.
Fuente: xStation5
NatGas.EU
El gas natural europeo repunta con fuerza y alcanza máximos de más de tres meses, impulsado por la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el temor a interrupciones en el suministro global de GNL. Europa sigue siendo especialmente sensible a cualquier tensión energética, por su dependencia de importaciones y por el impacto que un shock de oferta podría tener sobre los precios y la inflación. A nivel técnico, el precio superó la resistencia de 52,86 y se acerca a la zona de 57,60, validando una estructura de continuidad alcista. El MACD mantiene momentum positivo, aunque tras el fuerte avance no se descarta una pausa o pullback antes de intentar extender el movimiento hacia nuevas resistencias.
Fuente: xStation5
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