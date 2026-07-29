Mercados a Observar Hoy: NATGAS.EU, UK100 y US100 (29.07.2026)

Las acciones suben en una jornada marcada por la decisión de tasas de la Fed y por los resultados empresariales de Microsoft y Meta, dos referencias clave para medir si el fuerte gasto en inteligencia artificial está comenzando a traducirse en mayores beneficios. El Nasdaq 100 intenta recuperarse luego de haber llegado a caer cerca de un 10% desde sus máximos, entrando en zona de corrección técnica durante la sesión intradía anterior. El mercado llega a esta reunión con una probabilidad cercana al 35% de una subida de tasas, en un contexto donde los rendimientos de los bonos han vuelto a subir y la inflación sigue siendo una preocupación. En paralelo, la presión sobre semiconductores continúa, SK Hynix cayó con fuerza en Corea del Sur pese a haber quintuplicado su beneficio operativo, lo que refleja que los inversionistas ya no solo miran crecimiento, sino también valorizaciones, gasto de capital, márgenes y flujo de caja libre.

A nivel geopolítico, los conflictos en Oriente Medio siguen generando volatilidad, aunque por ahora no han impedido el rebote de las bolsas. Durante la noche, Irán atacó posiciones estadounidenses, mientras que Estados Unidos y Arabia Saudí respondieron contra milicias respaldadas por Teherán en Irak. El Brent repuntó con fuerza, hasta cerca de los 88 dólares, lo que volvió a poner presión sobre las expectativas inflacionarias y sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro.

NATGAS.EU

El gas natural europeo vuelve a repuntar en medio del aumento de las tensiones en Oriente Medio, recordando la sensibilidad que tiene este mercado ante cualquier riesgo de interrupción en los flujos energéticos globales. Los informes sobre ataques estadounidenses en territorio iraní y la respuesta de la Guardia Revolucionaria contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos han elevado la prima de riesgo, especialmente porque los inversionistas siguen evaluando si los puntos estratégicos de transporte energético pueden mantenerse operativos. A nivel técnico, el precio mantiene una estructura de impulso tras superar la zona de 52,86, extendió el movimiento hacia el retroceso de Fibonacci del 61,8% en torno a 60,25, donde actualmente encuentra una primera zona de reacción. Mientras se mantenga sobre 55,21–52,86, la estructura de corto plazo sigue favoreciendo continuidad alcista, aunque el MACD empieza a mostrar una ligera pérdida de fuerza tras el fuerte avance. Una consolidación sobre 60,25 abriría espacio hacia 65,52 y luego 69,50; en cambio, una pérdida de 55,21 podría activar una corrección más profunda hacia la media de 21 días.



Fuente: xStation5 ​​​​​​

UK100

La bolsa británica alcanzó un nuevo máximo histórico, consolidando una recuperación importante tras la caída provocada por la guerra con Irán. A diferencia de otros índices más expuestos al sector tecnológico, el UK100 se ha beneficiado de una composición más defensiva y con menor dependencia de las acciones vinculadas a inteligencia artificial, lo que le ha permitido resistir mejor la volatilidad reciente en semiconductores. A nivel técnico, el índice logró romper la parte alta de su estructura de consolidación, superando la zona de los 10.900 puntos, que venía actuando como techo. La lectura es positiva mientras el precio se mantenga sobre la directriz ascendente y sobre la SMA de 50 días, ya que ambas han funcionado como soporte dinámico durante el proceso de recuperación. El MACD acompaña con un cruce alcista y mejora del momentum, aunque el precio entra en una zona donde podrían aparecer correcciones. Si logra consolidar sobre 10.921, el mercado podría intentar una extensión hacia nuevos máximos; si falla la ruptura, el primer soporte relevante vuelve a ubicarse en torno a 10.540–10.500.



Fuente: xStation5

US100

El Nasdaq 100 sigue siendo el índice más presionado por las dudas sobre el sector tecnológico y el gasto en inteligencia artificial. La corrección reciente se ha visto amplificada por la caída del índice de semiconductores de Filadelfia, que acumula una pérdida cercana al 25% desde sus máximos, lo que refleja un ajuste más profundo en las acciones de chips. El foco del mercado está en si Microsoft, Meta y el resto de las grandes tecnológicas pueden demostrar que las inversiones masivas en infraestructura de IA están generando retornos suficientes para justificar sus valorizaciones. Técnicamente, el US100 muestra deterioro: el precio perdió la estructura de triángulo y también perforó el soporte de 28.255, lo que muestra presión vendedora de corto plazo. Además, el MACD mantiene momentum negativo y la SMA de 50 días comienza a actuar como resistencia dinámica. Mientras el índice no recupere primero 28.255 y luego 29.419, el sesgo técnico sigue siendo frágil, con riesgo de continuidad hacia la zona de 26.393, donde aparece el siguiente soporte importante y la cercanía de la SMA de 200 días.



Fuente: xStation5