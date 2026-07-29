Dólar Hoy en Chile: tipo de cambio abre al alza por tensión geopolítica

El tipo de cambio inicia la jornada con una apertura al alza, incorporando la reacción del mercado a la decisión unánime del Banco Central de Chile de mantener la tasa de interés.

Aunque la decisión de conservar sin cambios la tasa fue adoptada de manera unánime, el comunicado publicado por el organismo mostró un grado de incertidumbre mayor al habitual. Esta señal refuerza la expectativa de que el Banco Central continuará evaluando cuidadosamente la evolución de los datos económicos antes de realizar nuevos ajustes en su política monetaria.

El tono del comunicado sugiere que las próximas decisiones dependerán del comportamiento de las principales variables económicas y financieras. Por esta razón, los participantes del mercado seguirán atentos a los nuevos antecedentes relacionados con la inflación, la actividad económica y las condiciones externas.

Las tensiones geopolíticas fortalecen al dólar a nivel global

El principal factor de presión para el dólar en Chile ha sido el aumento de la volatilidad geopolítica. Durante la noche, la escalada de las tensiones internacionales provocó un repunte en el precio del petróleo y fortaleció al dólar a nivel global.

A este escenario se sumaron las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible respuesta militar contra Irán, tras el ataque a objetivos estadounidenses en Jordania.

La posibilidad de una intensificación del conflicto ha llevado a los inversionistas a buscar activos considerados más seguros. En este contexto, el dólar se ha visto favorecido por una mayor demanda internacional, mientras las monedas de economías emergentes han enfrentado presiones depreciativas.

El petróleo y la prima de riesgo presionan a las monedas emergentes

El aumento del precio del petróleo constituye otro elemento relevante para la evolución del tipo de cambio. Las tensiones en zonas estratégicas para la producción y el transporte de energía suelen elevar la percepción de riesgo y generar movimientos importantes en los precios de las materias primas.

Este escenario ha incrementado la prima de riesgo en los mercados financieros, impulsando al dólar y debilitando a las monedas emergentes.

La combinación de un dólar internacional más fuerte, mayores precios del petróleo y una creciente incertidumbre geopolítica configura un entorno desafiante para las monedas de la región, incluido el peso chileno.

El mercado espera la decisión de la Reserva Federal

Al mismo tiempo, los inversionistas se mantienen atentos a la decisión de política monetaria que anunciará hoy la Reserva Federal de Estados Unidos.

La evolución de las tasas de interés estadounidenses es uno de los principales factores que influyen en el comportamiento global del dólar. Un eventual endurecimiento de la política monetaria podría fortalecer todavía más a la moneda estadounidense, debido a que unas tasas más elevadas aumentan el atractivo relativo de los activos denominados en dólares.

Actualmente, los futuros de los fondos federales reflejan una probabilidad del 38 % de un aumento en la tasa de interés. Esta expectativa añade incertidumbre a la jornada y podría generar movimientos relevantes en los mercados una vez que se conozca la decisión y el mensaje del organismo.

Además del anuncio sobre la tasa, los inversionistas analizarán el tono del comunicado de la Reserva Federal y cualquier señal relacionada con la trayectoria futura de la política monetaria.

Perspectivas para el dólar en Chile durante la jornada

En este contexto, esperamos una sesión volátil para el tipo de cambio, determinada principalmente por la evolución de las tensiones geopolíticas y las perspectivas sobre las tasas de interés.

El comportamiento del dólar dependerá tanto de las noticias relacionadas con el conflicto internacional como de la reacción de los mercados a la decisión de la Reserva Federal. Cualquier señal de una mayor escalada militar podría incrementar la demanda por activos refugio y ejercer nuevas presiones sobre las monedas emergentes.

Por el contrario, una moderación de las tensiones o un mensaje menos restrictivo por parte de la Reserva Federal podría limitar el avance del dólar.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico de H1 cotiza en $935, donde muestra una tendencia a la baja luego de rebotar en la resistencia ubicada en $946. La resistencia inmediato se situa en $937-$939, una ruptura sostenida sobre dicho nivel rompería la tendencia bajista en el corto plazo y podría llevar al precio nuevamente al soporte siguiente. Por otro lado, el soporte inmediato se ubica en $932, una ruptura sostenida en dicho soporte pondría mantener al precio en un sesgo bajista en el corto plazo.

Fuente: xStation5