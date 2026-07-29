Claves del Día: Sesión clave: Fed, Microsoft y Meta en el centro del mercado

Las acciones estadounidenses cerraron ayer de forma mixta. El S&P 500 registró ganancias y el Dow Jones superó al resto de los índices, impulsado por el avance de UnitedHealth (UNH), Amgen (AMGN) y Sherwin-Williams (SHW). En contraste, el Nasdaq 100 quedó claramente rezagado y entró en territorio de corrección durante la sesión, lastrado por el sector de semiconductores y por la extraordinaria caída del 10% del KOSPI surcoreano durante la noche, en un contexto en el que el comercio global vinculado a la inteligencia artificial siguió bajo fuerte presión. Pese a esta debilidad, el S&P 500 de peso igual (RSP) avanzó, lo que refleja una amplitud de mercado subyacente positiva.

En el plano geopolítico, el CENTCOM informó que fuerzas del IRGC lanzaron varios misiles balísticos desde Irán contra tropas estadounidenses estacionadas en Jordania, mientras que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó la interceptación y destrucción de varios drones que intentaban atacar instalaciones petroleras en la Región Oriental. Posteriormente, el CENTCOM anunció que fuerzas estadounidenses y saudíes ejecutaron ataques contra emplazamientos terroristas respaldados por Irán en Irak. Ante el aumento de las tensiones, los futuros del crudo subieron con fuerza (Brent de octubre +2,8%); los mercados de Asia-Pacífico operaron con volatilidad y un sentimiento deteriorado, mientras Europa apunta a una apertura contenida.

De cara a la jornada de hoy, los inversores mantendrán la atención en la decisión de tasas de la Reserva Federal, así como en los resultados corporativos de Microsoft y Meta, que se publicarán tras el cierre del mercado.



Fuente: xStation5

Geopolítica: El CENTCOM informó que fuerzas del IRGC lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán contra tropas estadounidenses en Jordania , todos interceptados, y que posteriormente fuerzas de EE.UU. y Arabia Saudí atacaron sitios respaldados por Irán en Irak ; el IRGC confirmó los lanzamientos y afirmó haber incautado tres petroleros en el Estrecho de Ormuz . Trump se mostró optimista sobre un acuerdo con Irán y calificó de muy positiva su reunión con Netanyahu , quien advirtió que son inevitables nuevos ataques contra instalaciones nucleares iraníes rehabilitadas. En paralelo, Arabia Saudí interceptó drones dirigidos a sus instalaciones petroleras lanzados desde Irak por milicias afiliadas a Irán, los hutíes atacaron un petrolero saudí en el marco de su bloqueo marítimo , y se reportó que China negoció con los hutíes el paso seguro de sus petroleros por el sur del Mar Rojo .

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La administración prohibió la importación de e fabricados en el extranjero, alegando . , a través del , expresó su profunda insatisfacción y firme oposición a la inclusión de sus instituciones de investigación en una , instando a a garantizar un trato justo y anticipando medidas para proteger sus derechos. Divisas: El dólar se suavizó ligeramente pese a los mayores precios del petróleo y el sentimiento de aversión al riesgo , manteniéndose en rangos estrechos ante la inminente reunión del FOMC , donde se espera que la Fed mantenga las tasas aunque los mercados descuentan cerca de un 36% de probabilidad de una subida sorpresa . El EUR/USD logró leves ganancias apuntando nuevamente a 1,1400 , el GBP/USD se recuperó en rangos con la vista puesta en el BoE del jueves, y el USD/JPY continuó retrocediendo desde cerca de 164,00 ante el deterioro del apetito por el riesgo.

El se suavizó ligeramente pese a los mayores y el sentimiento de , manteniéndose en rangos estrechos ante la inminente reunión del , donde se espera que la mantenga las tasas aunque los mercados descuentan cerca de un de una . El logró leves ganancias apuntando nuevamente a , el se recuperó en rangos con la vista puesta en el del jueves, y el continuó retrocediendo desde cerca de ante el deterioro del apetito por el riesgo. Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años cotizaron en rangos pese al alza del petróleo , a la espera del FOMC y con los mercados monetarios descontando un 36% de probabilidad de una subida sorpresa. Los futuros del Bund cedieron ligeramente hacia el nivel de 125,00 ante los mayores precios del crudo y la oferta próxima, mientras que los futuros JGB a 10 años avanzaron por la aversión al riesgo en Japón y el reciente terremoto , lo que reforzó las expectativas de que el BoJ mantenga las tasas sin cambios esta semana.

Los cotizaron en rangos pese al alza del , a la espera del y con los mercados monetarios descontando un de una subida sorpresa. Los cedieron ligeramente hacia el nivel de ante los mayores precios del y la oferta próxima, mientras que los avanzaron por la en y el reciente , lo que reforzó las expectativas de que el mantenga las esta semana. EE.UU.: La administración Trump planea poner fin a un programa de subvenciones que ayudaba a mantener bajas las primas de los planes de medicamentos de Medicare , lo que podría dejar a muchos adultos mayores con tarifas más altas en su cobertura de recetas el próximo año, según el WSJ . Además, el Senado confirmó a Jay Clayton , nominado de Trump, como Director de Inteligencia Nacional .

La administración planea poner fin a un que ayudaba a mantener bajas las primas de los , lo que podría dejar a muchos adultos mayores con tarifas más altas en su cobertura de recetas el próximo año, según el . Además, el confirmó a , nominado de Trump, como . Japón: El Nikkei 225 repuntó inicialmente por el impulso tecnológico y la noticia de una futura reducción del impuesto sobre las ventas de alimentos , pero cerró en negativo al revertirse las acciones tecnológicas. El primer ministro Takaichi planea recortar dicho impuesto al 1% durante dos años a partir de abril de 2027 , y el gobierno finalizará el plan en agosto.

El repuntó inicialmente por el impulso tecnológico y la noticia de una futura , pero cerró en negativo al revertirse las acciones tecnológicas. El primer ministro planea recortar dicho impuesto al a partir de , y el gobierno finalizará el plan en agosto. Australia: La inflación trimestral del segundo trimestre fue del 0,6% (frente al 0,7% esperado y 1,4% previo) y la anual del 3,9% (frente al 4,1% esperado y previo). El IPC medio recortado del RBA subió 0,8% en el trimestre (frente al 0,9% esperado) y 3,6% interanual (frente al 3,7% esperado), mientras que el IPC anual de junio se ubicó en 3,8% , por debajo de lo esperado, mostrando en conjunto una moderación de las presiones inflacionarias .

La del segundo trimestre fue del (frente al esperado y previo) y la del (frente al esperado y previo). El subió en el trimestre (frente al esperado) y (frente al esperado), mientras que el se ubicó en , por debajo de lo esperado, mostrando en conjunto una . KOSPI: El índice sufrió por la volatilidad del sector tecnológico , con un impulso inicial tras los resultados mixtos de SK Hynix , que aumentó su beneficio un 557% en el segundo trimestre pero decepcionó en ingresos y avivó preocupaciones sobre expectativas demasiado elevadas . Finalmente, el índice se desplomó y llegó a activar los interruptores automáticos de negociación .

El índice sufrió por la , con un impulso inicial tras los resultados mixtos de , que aumentó su beneficio un en el segundo trimestre pero decepcionó en ingresos y avivó preocupaciones sobre . Finalmente, el índice se desplomó y llegó a activar los . Chile: El Banco Central de Chile mantuvo por unanimidad la tasa de referencia en 4,5% , en línea con lo esperado, señalando que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre superior al habitual.

El mantuvo por unanimidad la en , en línea con lo esperado, señalando que el sigue sujeto a un grado de superior al habitual. Oil: Los futuros del crudo subieron ante la escalada de tensiones geopolíticas tras los ataques con misiles de Irán contra la base estadounidense en Jordania, posteriormente interceptados, los ataques conjuntos de EE.UU. y Arabia Saudí contra milicias en Irak y la captura de tres petroleros por parte del IRGC en Ormuz . Los datos privados de inventarios en EE.UU. mostraron un aumento inesperado del crudo ( +3,3 millones de barriles frente a una caída esperada), mientras que el tránsito por el estrecho de Bab al-Mandeb alcanzó un máximo semanal .

Los subieron ante la escalada de tras los ataques con de contra la base estadounidense en posteriormente interceptados, los ataques conjuntos de y contra milicias en y la captura de por parte del en . Los en mostraron un aumento inesperado del ( frente a una caída esperada), mientras que el tránsito por el alcanzó un . Metales: El oro al contado careció de dirección clara y se mantuvo por encima de los 4.000 USD/oz a la espera de la decisión del FOMC, mientras que los futuros del cobre cayeron ante el deterioro del apetito por el riesgo derivado de la venta generalizada en el sector tecnológico durante la noche.

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Análisis US100

La acción del precio se ha mantenido contenida en torno al soporte de los 27.588 puntos. En las últimas sesiones se observa una lateralización, mientras el precio intenta posicionarse nuevamente por encima de su media móvil. En este contexto, la zona de los 27.588 puntos continúa siendo la referencia de corto plazo.

Si el precio logra mantenerse sobre este nivel, podría dar continuidad a la estructura de giro, con una resistencia relevante en torno a los 28.657 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 27.588 puntos podría reflejar mayor debilidad y abrir espacio para una caída hacia la zona de los 27.034 puntos.

🔹 Punto Clave: 27.588

🔺 Escenario Alcista: 28.657

🔻 Escenario Bajista: 27.034



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro se mantiene contenido en torno al retroceso del 76,4% de Fibonacci, ubicado cerca de los 4.021 puntos, zona donde todavía se observa una divergencia alcista. Sin embargo, la estructura sigue mostrando debilidad, ya que el precio vuelve a cotizar por debajo de sus medias móviles. Por ello, este soporte será clave para definir la dinámica de corto plazo.

Si el precio logra mantenerse sobre los 4.021 puntos, podría desarrollar una continuidad del impulso previo hacia la resistencia de los 4.165 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría acelerar nuevamente la presión bajista, con una zona de apoyo relevante en torno a los 3.943 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.021

🔺 Escenario Alcista: 4.165

🔻 Escenario Bajista: 3.943