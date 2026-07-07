Mercados a Observar Hoy: OIL, BITCOIN y COFFEE (07.07.2026)

Las acciones tecnológicas vuelven a estar bajo presión tras los resultados de Samsung Electronics, que incrementaron la volatilidad en la sesión asiática. Aunque la compañía reportó un fuerte crecimiento de sus ganancias trimestrales, el mercado esperaba señales más contundentes sobre la sostenibilidad del ciclo de semiconductores e inteligencia artificial, lo que provocó una caída de hasta 8,8% en la acción y arrastró a otras empresas del sector, como Micron y SanDisk. En Europa, las bolsas operan con comportamiento mixto, mientras la volatilidad sigue concentrada en tecnología. En materias primas, el Brent repunta hacia la zona de 72,6 dólares por barril tras nuevos ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, mientras los metales preciosos muestran un comportamiento más estable.

OIL

El petróleo intenta revertir parte de las caídas recientes, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Según diversos reportes, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó al menos dos misiles contra embarcaciones en la zona, uno de ellos dirigido contra un metanero catarí y otro contra un buque presuntamente de bandera saudí, reintroduciendo una prima de riesgo sobre el mercado energético. Desde el punto de vista técnico, OIL busca estabilizarse cerca del retroceso de Fibonacci del 76,4%, ubicado en 73,03, nivel que ahora actúa como resistencia tras la corrección reciente. El precio continúa cotizando por debajo de su SMA de 200 períodos, situada en torno a 85,55, manteniendo una estructura bajista de fondo. Sin embargo, el RSI comienza a recuperarse desde niveles deprimidos, señal de una menor presión vendedora en el corto plazo. Una consolidación sobre 73,03 podría abrir espacio hacia 81,94, mientras que los soportes más relevantes permanecen en 65,94 y 65,56.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin rebota desde el soporte de 60.009, favorecido por la reducción de las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva tras el último informe de empleo en Estados Unidos. La moderación observada en el NFP impulsó nuevamente el apetito por activos de riesgo y permitió cierta estabilización del mercado de criptomonedas, aunque el contexto sigue marcado por las recientes salidas de capital desde los ETF y la rotación hacia compañías vinculadas a la inteligencia artificial. En el plano técnico, BITCOIN mantiene por ahora el soporte de 60.009, que continúa siendo la referencia clave de corto plazo, e intenta avanzar hacia la primera resistencia en 64.456. Una ruptura sostenida sobre ese nivel habilitaría un movimiento hacia 67.237, con objetivos posteriores en 74.132 y 82.965. No obstante, el precio permanece por debajo de la SMA de 200 días, ubicada cerca de 74.399, por lo que la recuperación aún requiere confirmación. El MACD mejora gradualmente desde terreno negativo, aunque el sesgo seguirá siendo frágil mientras no recupere resistencias relevantes.



Fuente: xStation5

COFFEE

El café prolonga su fuerte recuperación, impulsado por las preocupaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, las dificultades en la cosecha de Brasil y el aumento de los costos de producción en Vietnam. El mercado registró el 6 de julio su mayor avance diario desde el año 2000, con una subida superior al 15%, reflejando el creciente temor a una reducción de la oferta durante el ciclo productivo brasileño 2026/27. Desde el punto de vista técnico, COFFEE rompió la resistencia de 319,98 y también superó su SMA de 200 días, situada alrededor de 327,14, fortaleciendo el panorama alcista de corto plazo. La siguiente resistencia se ubica en 338,68; una ruptura sobre este nivel podría extender el avance hacia 381,99 y posteriormente 423,33. Por el lado inferior, 319,98 pasa a funcionar como primer soporte relevante. El RSI, cercano a 70,9, refleja un fuerte impulso alcista, aunque también advierte sobre la posibilidad de pausas o tomas de ganancias tras el rápido movimiento reciente.



Fuente: xStation5