Mercados a Observar Hoy: Oil, NatGas.EU y NZDCHF (20.07.2026)

Las acciones cotizan al alza en una semana marcada por resultados empresariales y geopolítica. Los futuros del Nasdaq 100 suben más de 1%, intentando poner fin a tres jornadas de pérdidas, mientras la atención en renta variable se mantiene sobre Asia, con Alibaba repuntando tras presentar su último modelo de inteligencia artificial y con el mercado siguiendo los avances de la startup china Moonshot AI. En materias primas, el petróleo retrocede cerca de 2% ante nuevas señales diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, luego de que mediadores propusieran un cese de ataques durante 10 días para intentar reactivar el acuerdo provisional. Este contexto reduce temporalmente la prima de riesgo geopolítico, aunque el mercado sigue muy sensible a cualquier cambio en las negociaciones.

OIL

El petróleo cae tras las noticias de avance diplomático entre Estados Unidos e Irán, lo que reduce el riesgo inmediato de una mayor escalada y lleva al precio a retroceder desde una zona de resistencia relevante. A nivel técnico, el crudo había logrado una recuperación importante desde los mínimos cercanos a 70,19, pero el rechazo en torno a la zona de 89,82 y el retroceso posterior reflejan que el mercado aún no consolida una estructura alcista. Actualmente, el precio se ubica cerca de 87,37, con soporte de corto plazo en la región de 86,23, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 38,2%. Si la presión bajista continúa, la siguiente zona relevante se ubica entre 80,48 y 75,15; por el contrario, una recuperación sobre 89,82 podría abrir espacio hacia 95,28.



Fuente: xStation5

NatGas.EU

El gas natural europeo cae cerca de 5% después de haber acumulado un fuerte avance impulsado por los ataques en Oriente Medio y los temores sobre posibles interrupciones en el suministro de GNL. La desescalada diplomática ha reducido parte de esa prima de riesgo, generando una corrección desde máximos de más de tres meses. Técnicamente, el precio reaccionó desde la zona del 61,8% de Fibonacci, en torno a 60,25, y retrocede hacia los 58,45, aunque mantiene una estructura de recuperación mientras se sostenga por encima de la zona de 55,99 y, sobre todo, del soporte clave en 52,86. El MACD sigue mostrando momentum positivo, pero el movimiento reciente sugiere una pausa tras el fuerte impulso alcista.



Fuente: xStation5

​​​​​​​NZDCHF

El NZDCHF mantiene una estructura alcista de corto plazo, apoyado por una postura más restrictiva del Banco Central de Nueva Zelanda y por la menor demanda defensiva del franco suizo ante la reducción de la prima de riesgo geopolítico. A nivel técnico, el par superó la zona de 0,47044, que ahora funciona como soporte, y cotiza cerca de 0,47290, con el MACD mostrando momentum positivo. Mientras el precio se mantenga sobre esa zona, la lectura favorece una continuidad del movimiento, donde la siguiente resistencia mayor está en los 0,48332. Sin embargo, una pérdida del soporte recién superado podría abrir un escenario de corrección hacia las medias móviles y la zona de 0,45534.



​​​​​​​Fuente: xStation5