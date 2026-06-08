Mercados a Observar Hoy: US100, GOLD y OIL (08.06.2026)

Los mercados continúan bajo presión por la reanudación de los enfrentamientos entre Israel e Irán, lo que volvió a impulsar los precios del petróleo y llevó a los inversionistas a cuestionar la solidez del repunte reciente en acciones. Aunque los futuros estadounidenses intentan recuperarse tras el deterioro inicial del sentimiento, el contexto sigue dominado por una combinación de incertidumbre geopolítica, mayores precios de la energía, presión sobre los bonos y dudas sobre si el rally impulsado por inteligencia artificial se ha extendido demasiado. El crudo llegó a subir cerca de 5% tras la escalada, mientras los bonos del Tesoro se debilitaron ante la posibilidad de que un nuevo shock energético reactive la inflación y obligue a los bancos centrales a mantener una postura más restrictiva.

US100

El US100 se mantiene entre los activos más sensibles al deterioro del sentimiento, después de la escalada geopolítica y de un dato de empleo más fuerte que elevó la probabilidad de una Reserva Federal más restrictiva. El índice venía de una fuerte racha liderada por tecnología e inteligencia artificial, por lo que la combinación de rendimientos más altos, petróleo al alza y toma de ganancias golpea especialmente al sector tecnológico. A nivel técnico, el precio perdió la SMA de 200 periodos en gráfico horario, ubicada cerca de 30.237, lo que refleja un deterioro de corto plazo, aunque intenta estabilizarse tras acercarse a la zona de soporte entre 28.847 y 28.630. El RSI se recupera desde niveles bajos y se ubica cerca de 47, lo que muestra cierta mejora del momentum tras la caída, pero la estructura seguirá frágil mientras el precio no recupere la media de 200 horas y la zona de 30.000–30.237.



Fuente: xStation5

GOLD

El oro cotiza cerca de 4.328 y continúa bajo presión pese al aumento de la tensión geopolítica, ya que el mercado ha privilegiado la búsqueda de liquidez en dólares y el ajuste al alza de los rendimientos reales ante el riesgo de una inflación más persistente por el repunte del petróleo. En este escenario, los metales preciosos pierden atractivo relativo porque una política monetaria más restrictiva reduce el incentivo de mantener activos sin rendimiento. Técnicamente, GOLD perdió una directriz alcista de corto plazo y también perforó la SMA de 200 días, ubicada cerca de 4.455, una señal de debilidad en la estructura. El precio se aproxima ahora a la zona de soporte de 4.095, mientras que por arriba las resistencias se ubican en la media de 200 días y luego en la SMA de 50 días, cerca de 4.624. La recuperación de esas referencias sería necesaria para mejorar el sesgo técnico; mientras eso no ocurra, el oro mantiene presión bajista.



Fuente: xStation5

OIL

El petróleo se mantiene como uno de los activos dominantes de la sesión por la fuerte volatilidad asociada al conflicto en Oriente Medio. El precio llegó a repuntar con fuerza tras la reanudación de los enfrentamientos entre Israel e Irán, pero luego cayó alrededor de 3,45% en la última hora y media tras declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que ambos países buscan un “alto el fuego inmediato”. Este giro muestra que el mercado sigue extremadamente sensible a los titulares geopolíticos. En el plano técnico, OIL enfrentó resistencia en la zona de 97,97–98,93, desde donde volvió a retroceder hacia 94,27. Si el precio logra recuperar esa resistencia, podría volver a mirar hacia 108,44; por el contrario, si pierde la zona actual, el soporte relevante aparece en 89,82. La sesión puede seguir marcada por movimientos bruscos mientras no exista una confirmación clara sobre el alto el fuego.



Fuente: xStation5​​​