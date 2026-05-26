Mercados a Observar Hoy: USDCOP, OIL.WTI y COCOA (26.05.2026)

El mercado mantiene un tono optimista ante la expectativa de que los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán no descarrilen las conversaciones de paz. Los futuros estadounidenses cotizan con ligeras alzas y los rendimientos de los bonos retroceden, mientras los inversionistas restan importancia al repunte inicial del petróleo tras los ataques contra buques y plataformas de lanzamiento de misiles iraníes. Aun así, el contexto sigue siendo frágil, medios iraníes reportaron que la Guardia Revolucionaria derribó un F-35 estadounidense e Israel amenazó con intensificar sus ataques contra Hezbolá en Líbano. Estas noticias reducen las expectativas de una rápida normalización del flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz, aunque el mercado aún confía en que las negociaciones puedan continuar.

USDCOP

El USDCOP muestra una corrección relevante, en un contexto donde el peso colombiano se ha visto favorecido por la moderación parcial del riesgo geopolítico y por precios del petróleo todavía elevados, un factor positivo para monedas de países exportadores de crudo como Colombia. Aun así, el mercado local se mantiene atento al escenario electoral, que podría introducir volatilidad adicional en los próximos días. Técnicamente, el par dejó una estructura de doble techo en la zona de 3.844, desde donde comenzó a retroceder con fuerza, perdiendo referencias intermedias como 3.773 y acercándose nuevamente al soporte de 3.676. El MACD acompaña el giro bajista con deterioro en el histograma, lo que confirma pérdida de momentum alcista. Si el precio perfora con claridad la zona actual, el siguiente soporte relevante aparece en 3.558.



Fuente: xStation5

OIL.WTI

El OIL.WTI seguirá altamente sensible a los titulares geopolíticos, ya que los ataques del fin de semana elevaron la incertidumbre sobre el suministro, pero el mercado aún descuenta que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán podrían mantenerse abiertas. El precio retrocedió tras el impulso inicial y ahora enfrenta una zona técnica clave, donde el soporte entre 89,68 y 88,79 vuelve a ser relevante para medir si el mercado mantiene una estructura de recuperación o una caída más profunda. El MACD también se aproxima a una zona de soporte en su estructura, lo que sugiere un punto relevante para el momentum de corto plazo. Mientras el precio se mantenga sobre esa franja, el rebote podría intentar reconstruirse hacía 96,0 y luego 101,2; si pierde el soporte, el siguiente nivel de mayor relevancia aparece en 78,98.



Fuente: xStation5

COCOA

El cacao mantiene soporte fundamental por una combinación de riesgo climático, señales de una cosecha más débil de lo habitual y elevada volatilidad en la relación oferta/demanda, factores que siguen afectando a toda la cadena, desde productores hasta fabricantes de chocolate. A nivel técnico, el precio logró respetar la zona del 61,8% de Fibonacci, ubicada cerca de 3.657, desde donde intenta estabilizarse después de la corrección reciente. La zona entre 3.657 y 3.308 se mantiene como soporte relevante, mientras que la recuperación enfrenta primeras resistencias en 4.024 y 4.307. Por encima, el nivel de 4.474 aparece como una resistencia importante. El MACD todavía muestra presión bajista en el histograma, por lo que el rebote necesita sostenerse sobre la zona de soporte para evitar una nueva fase de debilidad.