Mercados a Observar Hoy: USDJPY, EURUSD y OIL (24.07.2026)

Las acciones intentan recuperarse después de registrar su mayor caída del mes, apoyadas por mejores resultados corporativos y por el repunte de algunas tecnológicas, especialmente tras las señales positivas de Intel en sus previsiones de ingresos. Sin embargo, el apetito por riesgo sigue siendo moderado, ya que el mercado continúa evaluando dos focos principales, la escalada geopolítica en Oriente Medio y las dudas sobre si las fuertes inversiones en inteligencia artificial podrán traducirse en mayores beneficios. En materias primas, el petróleo retrocedió después de haber superado los 100 dólares en la sesión previa, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se moderaron desde máximos recientes, el dólar cayó levemente y el oro mostró una recuperación contenida.

USDJPY

El USDJPY volvió a marcar nuevos máximos y se acerca a la zona de 164, dejando al yen en su nivel más débil frente al dólar en cerca de 40 años. Aunque los datos de inflación en Japón estuvieron en línea con las expectativas, el mercado sigue enfocado en la diferencia de política monetaria entre la Fed y el Banco de Japón, además de los comentarios del Tesoro estadounidense, que señaló que la debilidad persistente del yen y su volatilidad excesiva son factores indeseables. A nivel técnico, el par logró consolidarse por encima de la zona de 162,83, que ahora queda como primer soporte relevante. Mientras el precio se mantenga sobre ese nivel, la presión alcista continúa activa, con el MACD aún en momentum positivo y el RSI en zona elevada, aunque sin mostrar todavía una señal de agotamiento. La siguiente referencia técnica se ubica en la parte alta del canal alcista, mientras que una pérdida de 162,83 sería la primera estructura de alivio para el yen y podría abrir espacio hacia 161,95 y luego 160,47



Fuente: xStation5

EURURSD

El EURUSD se mantiene presionado tras la decisión del BCE de mantener las tasas sin cambios, aunque el mercado empieza a descontar la posibilidad de una postura algo más restrictiva hacia la próxima reunión. Aun así, la fortaleza relativa del dólar y el deterioro del momentum europeo mantienen al par cerca de una zona de soporte relevante en torno a 1,1389. Desde el punto de vista técnico, el precio continúa por debajo de sus medias móviles principales, lo que confirma una estructura de corto plazo débil, mientras la zona actual vuelve a actuar como soporte, tal como ocurrió en movimientos anteriores. El MACD empieza a mostrar una divergencia alcista, es decir, el precio presiona mínimos mientras el indicador pierde fuerza bajista. El soporte es clave, si logra mantenerse, podría permitir un rebote técnico hacia 1,1550 y luego 1,1685; pero si lo pierde, el siguiente nivel de soporte relevante aparece en torno a 1,1055.



Fuente: xStation5

OIL

El petróleo retrocede después del fuerte repunte de la sesión anterior, cuando el Brent superó los 100 dólares en medio de una nueva escalada geopolítica en Oriente Medio y reportes de que Estados Unidos evalúa una respuesta militar de mayor magnitud. La corrección actual no elimina la prima de riesgo, pero muestra que el mercado empieza a corregir en una zona técnicamente relevante. En el gráfico, el precio se enfrenta a una resistencia relevante entre 95,28 y 98,61, zona que coincide con retrocesos de Fibonacci importantes y con antiguos niveles de distribución. Además, el RSI muestra una divergencia bajista: el precio ha seguido avanzando, pero el indicador no confirma con la misma fuerza, lo que advierte sobre una posible pérdida de momentum. Mientras el precio no supere con claridad esa franja de resistencia, la posibilidad de un doble techo o una corrección hacia 91,34 y 86,23 sigue presente. Para retomar su estructura, el petróleo necesitaría romper la zona de 98–100 dólares y sostenerse sobre ella.



Fuente: xStation5 ​​​​​​​