Mercados europeos: optimismo moderado tras dato de inflación mejor de lo esperado

Los mercados europeos muestran un desempeño moderadamente positivo en la antesala de la apertura en Wall Street. La mayoría de los principales índices registran avances cercanos al 1%, con el WIG20 de Polonia y el FTSE MIB italiano liderando las subidas con alzas de 1,8% y 1,3%, respectivamente. El FTSE 100, el DAX alemán y el CAC 40 francés moderan sus ganancias hacia el 1%, mientras que Suiza y Países Bajos quedan rezagados con avances de entre 0,8% y 0,9%. El índice paneuropeo STOXX 600 sube aproximadamente un 0,6%.

El mercado recibe señales mixtas desde Estados Unidos respecto al conflicto en Medio Oriente. Donald Trump ha señalado que estaría dispuesto a poner fin a la operación militar sin exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz, aunque simultáneamente se reporta el despliegue de nuevas unidades en la región, lo que mantiene la incertidumbre elevada.

Los inversionistas europeos enfrentan una batería de datos económicos con señales mixtas. En Alemania, las ventas minoristas cayeron un 0,6% en febrero, por debajo de la expectativa de un aumento del 0,2%, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 6,3%. En Francia, la inflación final mostró un aumento moderado hasta el 1,7% interanual, mientras que el gasto de los consumidores cayó con fuerza un 1,4%. En Reino Unido, el crecimiento económico se situó en línea con lo esperado, con un avance del 1% interanual. A nivel de la zona euro, la inflación se ubicó ligeramente por debajo de lo previsto, alcanzando el 2,5%.

Noticias corporativas

UBS lidera las subidas con un avance superior al 3%, impulsado por un reporte del Financial Times que señala que legisladores suizos estarían evaluando flexibilizar ciertas regulaciones financieras. Unilever, en tanto, avanza cerca de un 1% tras anunciar negociaciones avanzadas para la adquisición de McCormick, una operación que podría fortalecer su posicionamiento dentro del sector de alimentos. En contraste, Givaudan enfrenta presión bajista luego de una recomendación negativa por parte de analistas, quienes advierten sobre la debilidad del sector de lujo en un contexto marcado por tensiones geopolíticas. Por su parte, Goldman Sachs recortó su previsión de crecimiento para la zona euro al 0,7% desde el 1,4%, señalando los elevados precios de la energía como el principal factor de riesgo para la actividad económica. Pandora anunció la apertura de un centro de distribución en Canadá con el objetivo de evitar aranceles en Estados Unidos.

Mercado de divisas

En el mercado cambiario, la libra esterlina lidera las ganancias con un avance cercano al 0,2% frente a las principales monedas, mientras que el franco suizo se debilita en torno a un 0,2%.