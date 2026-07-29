Microsoft demuestra cómo ganar dinero con los centros de datos: las inversiones en IA comienzan a dar frutos

Mientras los resultados de Meta despertaron la preocupación del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), profundizando las caídas en los contratos del Nasdaq, en Redmond, sede de Microsoft, la dirección de la compañía tiene motivos para celebrar. La mayor empresa de software del mundo, aunque hoy podría considerarse más una compañía de computación en la nube, publicó sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2026, demostrando que las enormes inversiones en centros de datos pueden ir de la mano con un sólido desempeño que superó ampliamente las expectativas de los analistas en todos los indicadores clave.

La reacción de los inversionistas fue inmediata. En las operaciones posteriores al cierre del mercado, las acciones de la compañía subieron entre 3% y 5%, llegando en un momento a acercarse a la barrera de los 410 dólares por acción. Aunque las acciones de la empresa podrían haber encontrado un suelo en torno a los 350 dólares por acción, todavía se mantienen potencialmente a aproximadamente un tercio de distancia de sus máximos históricos cercanos a los 550 dólares por acción.

Resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026: una verdadera demostración de fortaleza en todos los segmentos

A diferencia de sus competidores, Microsoft no tuvo que justificar presiones sobre los márgenes ni costos inesperados, y las cifras hablan por sí solas:

Ingresos totales: 90.010 millones de dólares (crecimiento interanual del 18% ), frente al consenso del mercado de 87.600–87.720 millones de dólares .

(crecimiento interanual del ), frente al consenso del mercado de . Beneficio por acción (BPA): 4,81 dólares ( BPA ajustado: 4,74 dólares ), superando con amplitud las expectativas del mercado, situadas entre 4,24 y 4,25 dólares .

( ), superando con amplitud las expectativas del mercado, situadas entre . Beneficio operativo: 40.600 millones de dólares , frente a los 39.020 millones de dólares esperados por el mercado.

, frente a los esperados por el mercado. Beneficio neto: 35.800 millones de dólares solo en el trimestre.

solo en el trimestre. Ingresos totales de Microsoft Cloud: 59.300 millones de dólares , frente a estimaciones de 58.710 millones de dólares .

, frente a estimaciones de . Segmento Intelligent Cloud: 39.310 millones de dólares , frente a unas expectativas de 38.170 millones de dólares .

, frente a unas expectativas de . Segmento Productivity and Business Processes: 37.850 millones de dólares , frente al consenso de 37.270 millones de dólares .

, frente al consenso de . Segmento More Personal Computing: 12.850 millones de dólares, frente a los 12.170 millones de dólares esperados.

Tras un salto puntual en las ganancias durante el trimestre anterior, la compañía volvió a mostrar un sólido desempeño, superando un beneficio cercano a 32.000 millones de dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Dónde está la clave del éxito? Azure bate récords y Copilot gana impulso

La principal preocupación de Wall Street era una posible desaceleración del negocio de Azure. Sin embargo, Microsoft demostró que la demanda por capacidad de cómputo para IA dentro de su ecosistema sigue creciendo a un ritmo superior al previsto:

Azure crece un impresionante 43%: Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube (excluyendo el efecto del tipo de cambio) aumentaron 43% interanual , superando ampliamente la estimación promedio de los analistas ( 39,6% ).

Los ingresos de y otros servicios en la nube (excluyendo el efecto del tipo de cambio) aumentaron , superando ampliamente la estimación promedio de los analistas ( ). Azure supera un hito histórico: Por primera vez, los ingresos anuales por ventas de servicios de Azure superaron los 100.000 millones de dólares .

Por primera vez, los ingresos anuales por ventas de servicios de superaron los . Copilot acelera su adopción: El número de suscripciones pagadas del asistente de IA Microsoft 365 Copilot superó los 30 millones. Esto demuestra que no necesariamente gana la mejor solución tecnológica, sino el mejor modelo comercial. También representa una prueba contundente para los escépticos de que las empresas están pagando importantes sumas por implementar inteligencia artificial generativa.

CapEx de 41.000 millones de dólares: una inversión que comienza a generar retornos

Los temores de los inversionistas respecto al elevado gasto en servidores y chips también afectaron a Microsoft; sin embargo, la compañía logró respaldar su estrategia con resultados concretos:

El CapEx aumentó un 70%: El gasto en inversiones durante el cuarto trimestre alcanzó los 41.000 millones de dólares , un incremento interanual del 70% , reflejando la expansión masiva de centros de datos para satisfacer la demanda de inteligencia artificial .

El gasto en inversiones durante el cuarto trimestre alcanzó los , un incremento interanual del , reflejando la expansión masiva de para satisfacer la demanda de . Ganancias por la inversión en Anthropic: Los resultados financieros del trimestre también fueron impulsados por 3.200 millones de dólares en ganancias derivadas de su participación en la startup de IA Anthropic .

Los resultados financieros del trimestre también fueron impulsados por en ganancias derivadas de su participación en la startup de . La diferencia frente a Meta: Mientras Meta perdió la confianza de los inversionistas debido a la caída de su margen operativo y a la falta de una monetización clara de su nueva infraestructura fuera de su negocio publicitario, Microsoft demostró que la expansión de su negocio en la nube genera de inmediato nuevos ingresos comerciales de alto margen.

Microsoft demuestra cómo convertir los tokens en ingresos reales

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, resumió el trimestre afirmando que la compañía continúa ampliando los límites de la eficiencia de costos para que "cada cliente pueda convertir los tokens de IA en resultados empresariales reales".

Este informe envía una señal clara al mercado: los inversionistas no temen a un elevado CapEx destinado a inteligencia artificial, siempre que venga acompañado de un crecimiento del 43% en el negocio de la nube y de un BPA que supere las expectativas por un amplio margen. Microsoft demuestra con éxito que sigue siendo el líder indiscutido en la carrera por la comercialización de la inteligencia artificial.

Las acciones de Microsoft (MSFT) no han logrado superar la barrera de los 400 dólares durante las últimas tres sesiones, aunque esto podría ocurrir al inicio de la jornada de mañana. Sin embargo, cabe señalar que el sentimiento del mercado sigue siendo débil, como refleja la caída de los contratos del Nasdaq 100. Fuente: xStation5