Microsoft: hedge fund reduce drásticamente su posición y advierte sobre riesgos ligados a la IA

Microsoft cae más de un 1% después de que surgieran reportes de que el hedge fund TCI Fund Management redujo significativamente su posición en la compañía, recortando su participación desde alrededor del 10% del portafolio hasta aproximadamente el 1% hacia finales de marzo. El movimiento en sí ya es relevante, pero la razón detrás de esta decisión es aún más importante. Según los reportes, el fundador de TCI, Christopher Hohn, considera que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial podría convertirse en una amenaza de largo plazo para los productos centrales de Microsoft, particularmente Office y, en cierta medida, Azure.

Según los informes, TCI vendió casi toda su posición, previamente valorada en alrededor de 8.000 millones de dólares, mientras que simultáneamente aumentó su exposición a Alphabet. Esto sugiere una rotación de capital hacia una compañía que el fondo considera mejor posicionada en la evolución de la carrera por la IA. El mercado interpretó esto no como un ajuste rutinario de portafolio, sino como una clara señal de que las percepciones sobre los riesgos competitivos en el sector de software e inteligencia artificial están comenzando a cambiar.

La principal preocupación es que los modelos de IA y los agentes basados en inteligencia artificial podrían cambiar de forma fundamental la manera en que los usuarios interactúan con el software. Microsoft históricamente dominó porque los flujos de trabajo estaban centrados en Word, Excel, Outlook y el ecosistema más amplio de Windows. Sin embargo, si más tareas comienzan a trasladarse directamente hacia interfaces impulsadas por IA, las aplicaciones tradicionales podrían perder gradualmente su rol central. En ese escenario, la inteligencia artificial no solo fortalecería a Microsoft, sino que también podría debilitar parte de su ventaja competitiva histórica.

Los inversionistas ya comenzaron a prestar más atención a una adopción de Copilot más lenta de lo esperado, al enorme gasto en infraestructura de IA y a los riesgos vinculados con la expansión de centros de datos y el aumento de los costos computacionales. Microsoft está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en inteligencia artificial, y la pregunta clave es si los retornos de esas inversiones llegarán lo suficientemente rápido como para sostener las actuales tasas de crecimiento y márgenes de beneficio.

Al mismo tiempo, esto no significa que los fundamentos de Microsoft sean débiles. Por el contrario, la compañía todavía es vista como uno de los mayores beneficiarios de la IA y de la computación en la nube, respaldada por su enorme base de clientes corporativos y por su sólida posición en infraestructura a través de Azure. El problema está más relacionado con la valoración y las expectativas. Con el gasto acelerándose de manera tan agresiva, los inversionistas se están volviendo mucho más exigentes y quieren ver una monetización de la inteligencia artificial más rápida y clara.