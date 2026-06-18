NATGAS se dispara tras el informe de la EIA. Los inventarios desaceleran su crecimiento

Conclusiones clave La inyección de inventarios de 73 BCF reportada por la EIA fue inferior a las expectativas, impulsando un fuerte avance en los precios del gas natural .

reportada por la fue inferior a las expectativas, impulsando un fuerte avance en los precios del . Los inventarios siguen por encima del promedio de cinco años, pero ya se encuentran por debajo de los niveles del año anterior, reflejando un ajuste gradual en la relación entre oferta y demanda.

NATGAS superó niveles técnicos relevantes y se acerca a su máximo reciente, aunque todavía necesita mayor impulso para confirmar una tendencia alcista más sólida.

Los futuros del gas natural (NATGAS) cambiaron a una marcha superior hoy, avanzando un 2.6% y superando niveles técnicos clave. El catalizador alcista llegó de la mano de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), que informó una inyección semanal de almacenamiento por debajo de las estimaciones de consenso de Wall Street. Aspectos clave: El dato de la EIA: Una inyección neta de 73 BCF para la semana finalizada el 12 de junio de 2026. La cifra se ubicó por debajo de los 76 BCF proyectados y marcó una fuerte desaceleración respecto a la inyección de tres dígitos de 108 BCF registrada la semana anterior.

Una inyección neta de para la semana finalizada el 12 de junio de 2026. La cifra se ubicó por debajo de los proyectados y marcó una fuerte desaceleración respecto a la inyección de tres dígitos de registrada la semana anterior. Reequilibrio de inventarios: Aunque los inventarios totales siguen situándose 151 BCF por encima del promedio de cinco años, ahora se ubican 29 BCF por debajo de los niveles del año pasado, confirmando un progresivo ajuste en el equilibrio estructural entre oferta y demanda. Fuente: EIA NATGAS (H1) El contrato de NATGAS superó importantes niveles de Fibonacci en el gráfico horario, atravesando el nivel de retroceso del 61.8% en 3.217 y apuntando a una nueva prueba de su máximo reciente. Los futuros extendieron las ganancias de la jornada hasta un 2.6%, después de poner a prueba brevemente la Media Móvil Exponencial de 100 períodos (EMA100; púrpura oscuro) en el gráfico horario. En términos generales, el precio permanece firmemente consolidado entre 3.000 y 3.360, por lo que incluso una ruptura por encima del máximo reciente todavía requeriría un impulso considerable para iniciar una verdadera toma de control de la tendencia alcista. Fuente: xStation5

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