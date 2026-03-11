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10:29 · 11 de marzo de 2026

Nebius se dispara 10% tras inversión de Nvidia por 2.000 millones de dólares

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Nebius sube cerca de 10% tras el anuncio de una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de Nvidia.
  • El capital se destinará a impulsar servicios de inteligencia artificial en entornos de nube inteligente.
  • El mercado ve el acuerdo como una fuerte validación del potencial tecnológico y de crecimiento de Nebius.

Las acciones de Nebius (NBIS.US) suben alrededor de 10% después de que Nvidia (NVDA.US) anunciara una inversión de 2.000 millones de dólares en la compañía tecnológica. El objetivo de la inversión es respaldar el desarrollo del ecosistema completo de servicios de inteligencia artificial de Nebius, especialmente en el ámbito de computación en la nube orientada a IA.

La reacción del mercado fue inmediata. Los inversionistas interpretan la operación como una validación del potencial tecnológico de Nebius y de su oferta de servicios, además de un posible impulso para su crecimiento a largo plazo gracias al acuerdo con Nvidia.


Fuente: xStation

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