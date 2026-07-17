Netflix sufre su mayor caída en 2 años: así reaccionó la acción después

Netflix (NFLX.US) llegó a caer 12.5% en la apertura de hoy, el gap de apertura más grande de la acción en los últimos dos años, después de proyectar un segundo trimestre consecutivo de crecimiento más lento y anunciar que reducirá la frecuencia con la que publica datos de audiencia. Esa combinación, menor crecimiento más menos transparencia, es exactamente el tipo de mezcla que más le ha costado a la acción en los últimos dos años.

El de hoy ya es el gap de apertura más grande en dos años

El precio abrió hoy en 65.54 dólares, 11.8% por debajo del cierre previo de 74.35, el primer puesto en el ranking de peores aperturas de Netflix en dos años. Antes de hoy, el podio lo ocupaban el 17 de abril de este año, con una apertura 10.6% más baja y un retorno del día de -9.7%, el 22 de octubre del año pasado, con una apertura 7.9% más baja y un retorno de -10.1%, y el 21 de enero de este año, con una apertura 5.4% más baja y un retorno de -2.2%. El del 17 de abril combinó una guía de segundo trimestre más débil de lo esperado con el anuncio de que Reed Hastings, cofundador y presidente del directorio, dejaría su cargo después de 29 años en la compañía.

El del 22 de octubre se explicó por un cargo impositivo inesperado de unos 619 millones de dólares vinculado a una disputa fiscal en Brasil, que hizo fallar la utilidad por acción aunque los ingresos coincidieron con lo esperado. El del 21 de enero coincidió con los resultados del cuarto trimestre y con una versión enteramente en efectivo de la oferta por Warner Bros. Discovery, que los analistas empezaron a ver como una carga para la valuación y que gatilló una ola de recortes de precio objetivo.

Los tres, igual que el de hoy, fueron shocks ligados a resultados y a la incertidumbre sobre crecimiento o asignación de capital, no eventos aislados.

Por qué cayó hoy: menos crecimiento y menos datos para verificarlo

La compañía proyectó ingresos de 12.900 millones de dólares para el trimestre en curso y una utilidad de 82 centavos por acción, ambos números levemente por debajo del consenso, con un crecimiento de ingresos de 11.7% para el tercer trimestre, el ritmo más lento desde el mismo trimestre de 2023. El segundo trimestre en sí mismo salió prácticamente en línea, con ingresos de 12.600 millones y una utilidad de 80 centavos. Pero lo que más parece haber pesado no fue el número en sí, sino la decisión de reducir el reporte de horas vistas, el "What We Watched", a una publicación anual desde 2027 en lugar de dos veces al año, justo cuando el propio compromiso de los usuarios ya estaba bajo la lupa y un año después de que la compañía dejara de reportar el número de suscriptores.

Bloomberg Intelligence señaló que todavía no está claro si las nuevas apuestas de la compañía, deportes en vivo, videopodcasts y formatos cortos, pueden reacelerar de forma significativa el crecimiento, y que la tesis de largo plazo sigue intacta pero necesita un catalizador que renueve el relato. Quitarle un dato a los inversionistas justo cuando el engagement está en el centro de la conversación transmite la señal de que no hay nada que mostrar. El director financiero, Spencer Neumann, respondió que la compañía no gestiona el negocio trimestre a trimestre, que todavía alcanza apenas 45% de su mercado direccionable y representa solo 5% del consumo global de televisión, y que sumará 6.000 millones de dólares en ventas este año.

Lo que dice la historia sobre lo que pasa después de caídas así

En los 14 episodios históricos con una apertura igual o peor a -6%, el retorno posterior mediano se mantiene negativo incluso a 60 días: -0.6% el mismo día, -2% a los cinco días, -2.6% a los veinte días y -0.8% a los sesenta, con la proporción de episodios que terminaron en terreno positivo alcanzando recién 50% en la ventana de sesenta días, un resultado tan probable como su opuesto. La dispersión también es enorme, de -18.6% a +15.9% en esa misma ventana, lo que confirma que este tipo de caídas en Netflix no tiene un sesgo histórico claro hacia el rebote ni hacia la continuidad bajista.

En el gráfico diario, el precio ya recortó buena parte del camino recorrido desde su máximo de mediados de 2025, y hoy testea una zona de soporte entre 65.79 y 67.10 dólares que la propia acción ya había respetado en el pasado. El RSI(14) cayó a 30.3, cerca de zona de sobreventa, mientras tanto la media móvil de 50 ruedas como la de 200 muestran pendiente negativa, confirmando el deterioro de mediano plazo. Netflix cotiza en 68.72 dólares, un nivel que ya recuperó cerca de 5% desde el mínimo de la sesión en 65.10, aunque sigue 7.5% por debajo del cierre del jueves. Sostener esa zona de soporte mantendría viva la lectura de un rebote táctico; perderla abriría paso a un tramo de continuidad bajista, un escenario que, según la propia historia reciente de la acción, resulta igual de probable que el contrario.

Fuente: xStation5.