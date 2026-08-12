Noticias cripto: Bitcoin forma un suelo, pero sigue rezagado frente a Wall Street 🚩 ¿Las ballenas han dejado de vender?

Bitcoin está intentando recuperar terreno después de un débil comienzo de año. Hay señales iniciales de que la fase más agresiva de presión vendedora podría haber quedado atrás. No obstante, el mercado cripto sigue débil. Según CoinShares, los mayores tenedores de Bitcoin han pasado de vender a acumular, mientras que los fondos cripto han registrado una quinta semana consecutiva de entradas. Al mismo tiempo, unos datos más débiles del mercado laboral estadounidense han reducido las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed, aliviando parte de la presión sobre los activos de alta volatilidad. El problema es que Bitcoin continúa mostrando un desempeño significativamente inferior al de la renta variable en términos relativos, y todavía no hay confirmación de un cambio duradero en esta tendencia, algo que también se refleja en los datos on-chain. Por lo tanto, los fundamentales de corto plazo están mejorando más rápido de lo que sugeriría el propio precio, lo que podría apuntar a un proceso de formación de suelo en curso, más que al comienzo evidente de un nuevo y potente impulso alcista.

¿Las ballenas de Bitcoin han dejado de vender?

Uno de los cambios más importantes que se están produciendo actualmente en el mercado es el comportamiento de los mayores tenedores de Bitcoin. Según datos de CoinShares, las ballenas han vendido aproximadamente 40.000 millones de USD en Bitcoin desde octubre de 2025, creando una de las mayores fuentes de presión vendedora del ciclo actual. Sin embargo, ese proceso ha comenzado a perder fuerza. CoinShares señala tres semanas consecutivas de acumulación entre los mayores tenedores, un patrón que históricamente ha aparecido en etapas similares de los ciclos de cuatro años de Bitcoin. Si este cambio demuestra ser sostenible, el mercado podría estar perdiendo una de las principales fuentes de oferta que ha presionado los precios durante los últimos meses.

Desde octubre de 2025, las ballenas han vendido alrededor de 40.000 millones de USD en Bitcoin. Bitcoin ha registrado ahora tres semanas consecutivas de acumulación, y si el precio comienza a recuperarse hacia los 70.000 USD, el mínimo cíclico podría haber quedado ya atrás. Esto no significa automáticamente el comienzo de un nuevo mercado alcista. Hasta el otoño, una consolidación y una posible prueba de la zona de los 80.000 USD podrían ser más probables, aunque también sigue siendo posible una caída hacia los 50.000 USD o por debajo de ese nivel. Esta distinción es importante: el final de una gran ola de ventas elimina un obstáculo significativo, pero por sí solo no genera suficiente demanda como para establecer una tendencia alcista sostenible. Si aparece nueva oferta, Bitcoin podría profundizar sus caídas y experimentar un descenso porcentual comparable al de anteriores mercados bajistas.

El capital regresa lentamente a los fondos cripto

Una señal más positiva proviene de los flujos de capital. Los productos de inversión en activos digitales atrajeron aproximadamente 1.050 millones de USD en la semana finalizada el 7 de agosto, marcando la quinta semana consecutiva de entradas. Esto resulta especialmente interesante frente al período anterior de ocho semanas, durante el cual los inversores retiraron una cifra récord de 8.000 millones de USD. Por lo tanto, en un período relativamente corto, el mercado ha pasado de una reducción agresiva de exposición a una renovada acumulación.

Una imagen similar puede observarse en los ETF spot de Bitcoin de Estados Unidos. Atrajeron alrededor de 853,5 millones de USD en la semana finalizada el 7 de agosto, el mejor resultado desde mediados de abril. Solo el iShares Bitcoin Trust de BlackRock representó aproximadamente 700 millones de USD de esos flujos, mientras que sus activos netos se situaron en aproximadamente 48.500 millones de USD. Combinado con la disminución de la presión vendedora de las ballenas, esto crea una configuración de oferta y demanda más constructiva que hace apenas unas semanas.

Los mayores tenedores están reduciendo la cantidad de Bitcoin que llevan al mercado justo cuando el capital institucional comienza a regresar. Sin embargo, el interés de los inversores por la renta variable y los fondos de acciones sigue siendo claramente mayor que la demanda por Bitcoin y el mercado cripto en general.

La Fed sigue siendo clave para un regreso hacia los 100.000 USD

Las tasas de interés de Estados Unidos siguen siendo el catalizador macroeconómico más importante para Bitcoin. Unos datos más débiles del mercado laboral han reducido las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed, ayudando a Bitcoin a rebotar desde los mínimos de este año. Sin embargo, según el escenario de CoinShares, simplemente reducir las expectativas de subidas de tasas podría no ser suficiente para desencadenar un movimiento mucho mayor. Un regreso hacia los 100.000 USD probablemente requeriría señales más claras de deterioro del empleo y un cambio más pronunciado en las expectativas del mercado hacia tasas de interés más bajas. Por lo tanto, el mercado continúa en una posición incómoda.

Los datos son lo suficientemente débiles como para aliviar las preocupaciones sobre un nuevo endurecimiento monetario, pero todavía no lo bastante débiles como para obligar a la Fed a adoptar una postura decisivamente más dovish. El simposio de Jackson Hole podría aportar más pistas, aunque CoinShares no espera un mensaje explícitamente dovish por parte del banco central. El petróleo sigue siendo otra variable importante. Una desescalada en torno a Irán podría reducir los precios de la energía y la presión inflacionaria, mejorando indirectamente el entorno macroeconómico para Bitcoin, mientras que una nueva escalada podría revertir rápidamente este efecto.

Bitcoin sigue rezagado frente a Wall Street

Este es el argumento más sólido en contra de declarar demasiado pronto el final de la debilidad del mercado cripto. Glassnode señala que Bitcoin aún no ha recuperado fortaleza relativa frente a los principales índices bursátiles. Durante los últimos 90 días, Bitcoin ha caído alrededor de un 20%, mientras que el S&P 500 ha subido aproximadamente un 5%.

La divergencia es aún mayor en lo que va del año. Bitcoin cae alrededor de un 35% y las altcoins han perdido en promedio un 57%, mientras que el Nasdaq y el Russell 2000 suben aproximadamente un 38% y un 31%, respectivamente. Algunas materias primas han mostrado un desempeño incluso mejor, con el oro subiendo alrededor de un 60%, el cobre un 66% y la plata un 107%.

Glassnode describe la configuración actual como un mercado liderado por la renta variable. En otras palabras, la mejora de los flujos y la acumulación por parte de las ballenas son señales constructivas, pero la verdadera prueba llegará cuando Bitcoin comience a superar de forma consistente a los principales índices bursátiles.

Julio trajo un cambio importante: ¿qué ocurre con la regulación?

Las primeras señales de este cambio podrían haber aparecido en julio. Durante una fuerte corrección en las acciones de inteligencia artificial y semiconductores, los ETF de chips cayeron más de un 20% y el Nasdaq 100 retrocedió casi un 7%. Durante ese mismo mes, Bitcoin subió alrededor de un 9% y Ethereum avanzó un 20%. Solo unos meses antes, una divergencia de este tipo habría sido mucho menos probable debido a la correlación muy elevada de Bitcoin con las acciones tecnológicas. La correlación de 90 días de Bitcoin con el Nasdaq alcanzó 0,89 en mayo, mientras que datos de K33 Research mostraron que su correlación de 30 días había caído hasta 0,43 a finales de julio.

BlackRock sostiene que la menor dependencia de Bitcoin respecto a la renta variable aumenta su utilidad potencial como diversificador de cartera. Esto podría convertirse en una de las tendencias más importantes a seguir durante los próximos meses. Si Bitcoin puede continuar mostrando un desempeño relativamente sólido durante las correcciones del Nasdaq, su narrativa podría alejarse gradualmente de la percepción de que es principalmente un “activo tecnológico risk-on” y avanzar hacia su consolidación como una clase de activo más independiente.

La parte más débil del panorama sigue siendo la regulación estadounidense. La probabilidad de que la Ley CLARITY sea aprobada este año ha caído hasta apenas alrededor de un 15% en Polymarket. No se espera que el Senado vote el proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto antes del receso de verano. No obstante, CoinShares considera que un retraso sería más problemático para Ethereum y los proyectos relacionados con stablecoins que para el propio Bitcoin. Al mismo tiempo, el debate en Washington se está alejando cada vez más de las cuestiones sobre la legitimidad de las criptomonedas o su lugar en el sistema financiero y se está desplazando hacia preocupaciones éticas, en particular sobre si debería permitirse que los funcionarios públicos emitan y obtengan beneficios de sus propios tokens.

¿Bitcoin ya ha formado un suelo?

El panorama del mercado se ha vuelto notablemente más constructivo, pero todavía falta un elemento: la confirmación por parte de la acción del precio. Por un lado, la ola de ventas multimillonaria de los mayores tenedores está perdiendo fuerza, los fondos vuelven a atraer capital y el entorno de tasas de interés se está volviendo menos restrictivo. Por otro lado, Bitcoin sigue siendo uno de los principales activos con peor desempeño de 2026 y todavía no ha recuperado una ventaja frente a la renta variable.

Por lo tanto, la configuración actual se parece más a un proceso de formación de suelo que al comienzo confirmado de otro tramo del mercado alcista. Sin embargo, lo que resulta particularmente interesante es el cambio en la estructura del mercado: una menor oferta por parte de las ballenas coincide con el regreso de la demanda institucional al mismo tiempo que la correlación de Bitcoin con el Nasdaq comienza a disminuir.

La siguiente fase dependerá en gran medida de tres factores: la política de la Fed, el comportamiento de los mayores tenedores de Bitcoin y si las entradas en los ETF y otros productos de inversión pueden mantenerse. Si estos factores vienen acompañados de una mejora de la fortaleza relativa frente a Wall Street, el argumento de que Bitcoin sigue atrapado en un mercado dominado por la renta variable comenzará a perder fuerza. Solo entonces habría evidencias mucho más sólidas de que el actual ciclo de debilidad de Bitcoin realmente ha llegado a su fin.

Gráfico de Bitcoin (intervalo D1)

Bitcoin se mantiene muy por debajo del retroceso de Fibonacci del 23,6% del último gran movimiento bajista, situado alrededor de los 73.000 USD. Bitcoin está teniendo claras dificultades para iniciar un fuerte rebote desde los niveles actuales y ha encontrado en dos ocasiones una resistencia significativa en torno a los 65.000–66.000 USD. La zona de 60.000–62.000 USD parece ser un área de soporte importante, reforzada por reacciones anteriores del precio. Una ruptura por debajo de los 60.000 USD podría apuntar a otro impulso bajista más fuerte y, potencialmente, a nuevos mínimos en el mercado bajista en curso.