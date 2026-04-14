Novo Nordisk anuncia alianza estratégica con OpenAI

- Novo Nordisk se asocia con OpenAI para acelerar el desarrollo de fármacos con IA.
- La acción sube tras el anuncio, reflejando optimismo del mercado.
- La compañía busca recuperar competitividad frente a Eli Lilly en el segmento clave.
- Novo Nordisk se asocia con OpenAI para acelerar el desarrollo de fármacos con IA.
- La acción sube tras el anuncio, reflejando optimismo del mercado.
- La compañía busca recuperar competitividad frente a Eli Lilly en el segmento clave.
Las acciones de Novo Nordisk (NVO.US), cotizadas en EE. UU., suben cerca de un 3% tras el anuncio de una alianza estratégica con OpenAI. El gigante farmacéutico danés anunció una colaboración con el líder de la industria de inteligencia artificial con el objetivo de acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos y acortar el tiempo desde el laboratorio hasta el paciente.
El CEO Mike Doustdar destacó que la integración de inteligencia artificial permitirá analizar datos a una escala que antes era inalcanzable con métodos tradicionales.
La compañía espera que la IA ayude a identificar moléculas prometedoras y patrones en datos complejos que los equipos humanos no podrían detectar por sí solos. Por su parte, el CEO de OpenAI, Sam Altman, señaló que la IA puede ayudar a las personas a vivir más y mejor, y que el sector de ciencias de la vida es una de las áreas clave de transformación.
La alianza se enmarca en una tendencia más amplia: cada vez más farmacéuticas están recurriendo a la inteligencia artificial para optimizar procesos de ensayos clínicos, que son costosos y requieren mucho tiempo. Sin embargo, expertos advierten que la industria aún está lejos de aprovechar plenamente el potencial de la IA, y muchas etapas del desarrollo de fármacos siguen siendo tradicionales.
Novo Nordisk también está desarrollando sus capacidades en IA apoyándose en su colaboración previa con NVIDIA y el supercomputador Gefion, utilizado para acelerar la investigación en etapas tempranas.
La compañía enfrenta una creciente presión de su competidor estadounidense Eli Lilly en el segmento de medicamentos contra la obesidad, donde ha perdido su posición de liderazgo. En respuesta, Novo lanzó en enero de este año una versión en tabletas de Wegovy y está trabajando en una nueva generación de tratamientos.
El compromiso con la inteligencia artificial no es solo una cuestión de innovación, sino también una respuesta estratégica para acelerar su pipeline de productos. El mercado ha reaccionado positivamente a esta noticia, lo que se refleja en el movimiento alcista de la acción.
Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la acción mantiene una tendencia bajista sostenida y pronunciada. La pregunta ahora es si esta noticia podrá mejorar de forma permanente el sentimiento de los inversores o si solo representa una pausa temporal en la tendencia actual.
Fuente: xStation
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