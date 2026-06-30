Nuevas materias primas en XTB: foco en Europa y materias primas agrícolas (TTF Gas, café Robusta, cacao en libras, azúcar blanco y jugo de naranja)

La incorporación de nuevos instrumentos basados en futuros de materias primas permite a los inversionistas operar con mucha mayor precisión en términos geográficos y de calidad del activo negociado. A continuación, analizamos qué está ocurriendo en estos mercados y cómo se comparan con los principales contratos de referencia.

NATGAS.EU (Gas Natural TTF)

¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista fundamental? El mercado europeo del gas natural (bolsa holandesa TTF ) enfrenta un regreso de la elevada volatilidad. Durante junio de 2026 , los precios superaron la barrera de los 50 EUR/MWh a comienzos del mes, para posteriormente retroceder hacia la zona de 40 EUR/MWh , los niveles más bajos desde abril. El principal catalizador del movimiento continúa siendo la incertidumbre sobre el suministro mundial de GNL , que todavía refleja las consecuencias de las recientes tensiones logísticas en Medio Oriente , junto con la fuerte demanda generada por las olas de calor en Europa , donde las centrales eléctricas a gas operan a plena capacidad para abastecer el consumo derivado del uso de aire acondicionado. Esto dificulta que Europa pueda rellenar sus reservas de forma tranquila antes del próximo invierno.

Diferencias respecto al benchmark (Henry Hub / NATGAS) El contrato Henry Hub refleja la situación del mercado estadounidense, donde existe un exceso estructural de producción de gas de esquisto y limitaciones en la infraestructura de exportación, lo que mantiene los precios del gas relativamente bajos y desconectados del resto del mundo. Por el contrario, NATGAS.EU (TTF) es un instrumento extremadamente sensible a la geopolítica mundial. Europa debe competir con Asia por cada cargamento de GNL, lo que hace que los precios del TTF sean considerablemente superiores a los de Estados Unidos. Además, cualquier interrupción en un gasoducto de Noruega o una falla en un terminal de Qatar puede desencadenar fuertes alzas de precios en el mercado europeo.

Los precios vuelven a subir tras poner a prueba el nivel de 40 EUR/MWh. Fuente: xStation5

COFFEE.EU (Café Robusta)

¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista fundamental? Los precios del Robusta negociado en Londres han experimentado recientemente una corrección técnica. El contrato de julio retrocedió hasta aproximadamente 3.500 dólares por tonelada , a medida que el mercado comienza a incorporar expectativas de mayores cosechas en Indonesia y Brasil . Sin embargo, anteriormente el Robusta había registrado un fuerte repunte debido a las severas sequías en Vietnam , el mayor productor mundial de esta variedad, provocadas por El Niño . La oferta de esta especie continúa siendo muy ajustada. El Niño tiene un impacto especialmente importante sobre las cosechas en Asia , por lo que este mercado podría experimentar una elevada volatilidad si finalmente el fenómeno climático se desarrolla con fuerza hacia finales de este año. Además, el mercado del Robusta continúa mostrando una clara estructura de backwardation , especialmente entre los contratos de vencimiento más cercano.

Diferencias respecto al benchmark principal (Arabica / COFFEE) El contrato tradicional de Arabica, negociado en Nueva York, representa el segmento premium del mercado cafetero. Se cultiva principalmente en Latinoamérica, a mayor altitud y se caracteriza por un sabor más suave. Por el contrario, el Robusta, negociado en Londres, es más resistente, contiene una mayor concentración de cafeína y constituye la principal materia prima para la producción de café instantáneo y mezclas para espresso. Como consecuencia de la crisis climática en Asia, el tradicional descuento del Robusta respecto al Arábica se ha reducido significativamente. Operar COFFEE.EU implica exponerse a una estructura de demanda completamente distinta y, sobre todo, a las condiciones climáticas predominantes en Vietnam, más que en Brasil.

A pesar de sus diferentes fundamentos, la correlación entre Robusta y Arábica continúa siendo elevada. Conviene recordar que Vietnam es el mayor productor mundial de Robusta, Brasil ocupa el segundo lugar e Indonesia el tercero. Fuente: xStation5

COCOA.EU (Cacao Londres)

¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista fundamental? El mercado del cacao negociado en el Reino Unido (cotizado en libras esterlinas ) mantiene una fuerte tendencia alcista, poniendo a prueba máximos de varios meses cercanos a 4.000 GBP por tonelada . Aunque las exportaciones actuales desde Nigeria y Costa de Marfil muestran incrementos, los inversionistas en Londres están descontando un deterioro significativo de las perspectivas para la cosecha principal de África Occidental durante la temporada 2026/2027 , debido a anomalías climáticas, lluvias torrenciales que dificultan el transporte hacia los puertos y enfermedades que afectan a los árboles de cacao .

Diferencias respecto al benchmark principal (COCOA de Nueva York) El principal contrato de referencia del cacao cotiza en la bolsa de Nueva York y está denominado en dólares estadounidenses. El nuevo instrumento COCOA.EU corresponde al contrato negociado en ICE Europe (Londres) y está denominado en libras esterlinas (GBP). Esto significa que el tipo de cambio GBP/USD influye directamente sobre su valoración y abre oportunidades para estrategias de arbitraje. Además, el contrato londinense contempla la entrega física del producto en puertos europeos como Rotterdam y Amberes. Como consecuencia, COCOA.EU reacciona con mayor intensidad a las regulaciones aduaneras y medioambientales de la Unión Europea, como el reglamento EUDR contra la deforestación, así como a los niveles de inventarios existentes en Europa.

Históricamente, la evolución de la libra esterlina ha tenido una influencia significativa sobre las cotizaciones del cacao en Londres. Fuente: xStation5

Orange Juice (Jugo de naranja)

¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista fundamental? Los futuros del jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ) atraviesan actualmente un proceso de recuperación tras poner a prueba la zona de 140 centavos por libra .} Cabe recordar que durante 2024 este mercado alcanzó niveles cercanos a 540 centavos por libra , impulsado por el temor a una fuerte caída de la producción en Estados Unidos . Desde una perspectiva de largo plazo, este mercado ha atravesado una auténtica crisis de oferta. Las intensas sequías y olas de calor en Brasil , junto con la propagación descontrolada del greening de los cítricos en Florida , provocaron un fuerte desplome de la producción mundial. Actualmente, gran parte de esos temores se han disipado y el mercado comienza a despertar un interés ligeramente mayor. No obstante, los volúmenes negociados continúan siendo extremadamente reducidos en comparación con los registrados décadas atrás.

Diferencias respecto a otros benchmarks agrícolas El mercado del jugo de naranja es uno de los más pequeños, especializados e ilíquidos dentro de las materias primas agrícolas. A diferencia del café o el azúcar, cuya producción se distribuye entre numerosos países, el mercado del jugo de naranja depende casi exclusivamente de dos regiones: el estado de São Paulo, en Brasil, y Florida, en Estados Unidos. Cualquier anomalía meteorológica en estas zonas puede provocar importantes gaps de precios y movimientos especulativos mucho más violentos que los observados en otros mercados agrícolas.

Los precios acumulan una caída cercana al 70% desde su último máximo. Fuente: xStation5

SUGAR.EU (Azúcar blanco)

¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista fundamental? El mercado del azúcar blanco , negociado en ICE Europe (Londres) , se ha movido dentro de un rango relativamente estable. Tras consolidarse entre 430 y 440 dólares por tonelada , los futuros repuntaron hasta cerca de 470 dólares por tonelada , alcanzando sus niveles más altos desde septiembre de 2025 . La estructura excepcionalmente plana de la curva forward sugiere que el equilibrio mundial entre oferta y demanda permanece relativamente estable. El principal riesgo que actualmente sigue de cerca el mercado es la ola de calor que afecta a importantes regiones agrícolas de Europa Central , la cual podría perjudicar los rendimientos de los cultivos. En el largo plazo, los precios continúan respaldados por la decisión de India de mantener suspendidas las exportaciones de azúcar hasta finales de septiembre , con el objetivo de proteger sus reservas internas, además de las preocupaciones por el impacto de las anomalías climáticas sobre las cosechas de Tailandia .

Diferencias respecto al benchmark principal (Sugar No. 11 / SUGAR) El instrumento tradicional SUGAR, basado en el contrato Sugar No. 11 negociado en Nueva York, refleja el precio del azúcar crudo obtenido de la caña de azúcar, donde Brasil domina ampliamente la oferta mundial. Por el contrario, SUGAR.EU, basado en el contrato Sugar No. 5 negociado en Londres, representa el azúcar blanco refinado, listo para su utilización directa por la industria alimentaria. En Europa, este producto se obtiene principalmente de la remolacha azucarera, y no de la caña de azúcar. La diferencia de precios entre ambos mercados genera la denominada prima del azúcar blanco, que refleja la rentabilidad del proceso de refinación. Al operar SUGAR.EU, el inversionista queda expuesto a factores como las condiciones meteorológicas en Europa, los costos energéticos del proceso de refinación y la regulación comercial europea, ofreciendo interesantes oportunidades de arbitraje respecto al azúcar crudo negociado en Estados Unidos.

Azúcar europeo frente al azúcar estadounidense. Fuente: xStation5