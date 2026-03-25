Nuevo aumento de inventarios en EEUU: el WTI se mantiene firme sobre los 88 dólares

- Inventarios de crudo en EE. UU. suben mucho más de lo esperado.
- Caída en gasolina refleja demanda sólida, mientras suben destilados.
- El petróleo sigue dominado por la geopolítica más que por los datos.
- Inventarios de crudo en EE. UU. suben mucho más de lo esperado.
- Caída en gasolina refleja demanda sólida, mientras suben destilados.
- El petróleo sigue dominado por la geopolítica más que por los datos.
Datos de inventarios
- Cambio en inventarios de crudo: +6.93 millones de barriles (esperado: +0.5M; previo: +6.16M)
- Cambio en inventarios de gasolina: -2.59 millones de barriles (esperado: -2.1M; previo: -5.44M)
- Cambio en inventarios de destilados: +3.03 millones de barriles (esperado: -1.4M; previo: -2.53M)
Los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron otro fuerte incremento, superando ampliamente las expectativas del mercado. Sin embargo, este aumento se ve parcialmente compensado por una nueva caída significativa en los inventarios de gasolina.El informe del API publicado el día anterior había estimado un aumento mucho más moderado de 2.3 millones de barriles, lo que resalta la sorpresa del dato oficial. Un aspecto relevante es que la utilización de refinerías aumentó en 1.5 puntos porcentuales. En este contexto, la caída en los inventarios de gasolina sugiere una demanda resiliente, mientras que el aumento en los destilados apunta al fin de la temporada de calefacción.
A pesar de estos datos, el informe ha tenido un impacto limitado en los precios del petróleo, que continúan siendo impulsados principalmente por la evolución del conflicto en Irán. El WTI encuentra soporte cerca de los $88 por barril, en torno a la media móvil de 25 periodos. El rechazo de Irán a los términos de paz indica que las tensiones en Oriente Medio seguirán elevadas en el corto plazo. Al mismo tiempo, la presión constante por parte de Estados Unidos sugiere que Washington busca evitar un conflicto prolongado, dado su impacto en los precios de las materias primas y los costos económicos globales.
Fuente: xStation
Cierre de mercado: Wall Street suma cinco semanas consecutivas a la baja
¿Están las monedas emergentes en crisis? El ranking de divisas desde el inicio de la guerra
Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)
¿Están las acciones baratas? Análisis del mercado estadounidense
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.