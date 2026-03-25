Nuevo aumento de inventarios en EEUU: el WTI se mantiene firme sobre los 88 dólares

Datos de inventarios

Cambio en inventarios de crudo: +6.93 millones de barriles (esperado: +0.5M; previo: +6.16M)

+6.93 millones de barriles (esperado: +0.5M; previo: +6.16M) Cambio en inventarios de gasolina: -2.59 millones de barriles (esperado: -2.1M; previo: -5.44M)

-2.59 millones de barriles (esperado: -2.1M; previo: -5.44M) Cambio en inventarios de destilados: +3.03 millones de barriles (esperado: -1.4M; previo: -2.53M)

Los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron otro fuerte incremento, superando ampliamente las expectativas del mercado. Sin embargo, este aumento se ve parcialmente compensado por una nueva caída significativa en los inventarios de gasolina.El informe del API publicado el día anterior había estimado un aumento mucho más moderado de 2.3 millones de barriles, lo que resalta la sorpresa del dato oficial. Un aspecto relevante es que la utilización de refinerías aumentó en 1.5 puntos porcentuales. En este contexto, la caída en los inventarios de gasolina sugiere una demanda resiliente, mientras que el aumento en los destilados apunta al fin de la temporada de calefacción.

A pesar de estos datos, el informe ha tenido un impacto limitado en los precios del petróleo, que continúan siendo impulsados principalmente por la evolución del conflicto en Irán. El WTI encuentra soporte cerca de los $88 por barril, en torno a la media móvil de 25 periodos. El rechazo de Irán a los términos de paz indica que las tensiones en Oriente Medio seguirán elevadas en el corto plazo. Al mismo tiempo, la presión constante por parte de Estados Unidos sugiere que Washington busca evitar un conflicto prolongado, dado su impacto en los precios de las materias primas y los costos económicos globales.

Fuente: xStation