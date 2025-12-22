Nvidia bajo la lupa por posibles envíos del H200 a China

NVIDIA se encuentra actualmente en un punto que podría convertirse en uno de los momentos más relevantes para la valoración de la compañía en los próximos trimestres, especialmente en el contexto de su relación con el mercado chino de inteligencia artificial. Según reportes recientes, la empresa ha informado a clientes seleccionados en China sobre planes para iniciar envíos de procesadores gráficos H200 a mediados de febrero de 2026, justo antes del Año Nuevo chino.

Los volúmenes iniciales procederían de inventarios existentes y se situarían en un rango de 5.000 a 10.000 módulos, lo que equivale aproximadamente a entre 40.000 y 80.000 unidades de GPU. Si bien el H200 no corresponde a la última generación de soluciones de NVIDIA, sigue siendo una herramienta clave para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje y la gestión de cargas de trabajo avanzadas, especialmente en entornos sujetos a restricciones de exportación.

Estos planes son resultado directo de un cambio en el enfoque de Estados Unidos respecto a la exportación de tecnología avanzada, tras la llegada de la nueva administración a comienzos de 2025. La flexibilización de las restricciones sobre determinados productos de NVIDIA amplía el acceso de la compañía a uno de los mayores mercados de inteligencia artificial del mundo. En China, la demanda de GPUs de alto rendimiento supera ampliamente la capacidad de los proveedores locales, cuyas soluciones siguen siendo claramente menos competitivas frente al hardware de NVIDIA. Como resultado, para muchas empresas tecnológicas chinas, las unidades H200 representan la única vía viable para continuar el desarrollo de sistemas avanzados de IA.

Los mercados financieros incorporaron rápidamente esta información. En la operativa previa a la apertura, las acciones de NVIDIA registraron un alza superior al 1,5%, en línea con el patrón observado en episodios anteriores vinculados a posibles aprobaciones de exportación hacia China.

La importancia de China para la trayectoria de crecimiento de largo plazo de NVIDIA sigue siendo crítica. Las proyecciones indican que en 2026 este mercado podría representar entre el 20% y el 25% de la demanda global de procesadores de IA, lo que podría traducirse en ingresos de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Actores clave como ByteDance, Alibaba Cloud y Tencent están buscando activamente aprobaciones regulatorias aceleradas, dado que el desarrollo continuo de sus plataformas de IA depende del acceso a infraestructura de cómputo de alto rendimiento. En muchas aplicaciones, los chips locales continúan siendo significativamente menos capaces que las soluciones de NVIDIA.

En un escenario base, la apertura gradual del mercado chino se perfila como un factor clave para la valoración de NVIDIA durante el primer semestre de 2026. Más allá de los envíos desde inventarios existentes, será determinante el aumento de la producción a partir del segundo trimestre y la obtención de nuevos pedidos por cientos de millones de dólares. La eventual firma de contratos de largo plazo con grandes clientes chinos podría llevar al mercado a revisar al alza las proyecciones de ingresos para el próximo ejercicio fiscal.

Al mismo tiempo, el entorno de inversión presenta riesgos relevantes. Las decisiones de los reguladores chinos aún están en proceso, con autoridades que buscan equilibrar la importación de tecnología avanzada con el apoyo a proveedores domésticos. A esto se suma la incertidumbre geopolítica y las preocupaciones de algunos legisladores estadounidenses en torno a posibles usos no civiles de los procesadores avanzados.

Desde una perspectiva de mercado, la información sobre posibles envíos del H200 a China se interpreta como un factor empresarial altamente relevante y como una señal de cambios en el marco regulatorio del sector de inteligencia artificial. El hecho de que NVIDIA haya comunicado estos planes a clientes chinos, junto con la relajación de las restricciones de exportación, ha vuelto a poner el ángulo chino en el centro de la narrativa de mercado sobre la compañía, especialmente de cara a decisiones regulatorias y próximos resultados financieros.



