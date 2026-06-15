NVIDIA busca una nueva vía hacia China. Los CPU Vera podrían abrir un canal alternativo de crecimiento

Como señalamos en nuestro análisis publicado a finales de la semana pasada, NVIDIA ha estado construyendo cada vez más una vía alternativa para mantener su exposición al mercado chino después de que las restricciones de exportación bloquearan efectivamente el acceso a sus sistemas GPU más avanzados. En ese momento destacamos que, en lugar de un regreso convencional a China a través de sus productos actuales, la compañía podría intentar una entrada indirecta, aprovechando segmentos sujetos a menos restricciones regulatorias pero que siguen desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial.

Ese escenario ahora está tomando una forma más concreta, ya que NVIDIA está profundizando su estrategia en torno a sus CPU Vera, que la compañía está promoviendo activamente entre clientes chinos seleccionados. Según los últimos informes del mercado, NVIDIA ya ha comenzado a recibir pedidos, y las primeras entregas podrían iniciarse tan pronto como en agosto. Es importante destacar que esto no se limita a conversaciones preliminares, ya que también existen reportes de implementaciones piloto iniciales, incluidas configuraciones de servidores utilizadas para evaluar el rendimiento en entornos de centros de datos.

La arquitectura Vera representa un cambio significativo respecto a la línea de productos más reconocida de NVIDIA. Se trata de un CPU basado en arquitectura ARM, diseñado para la próxima generación de cargas de trabajo asociadas a la denominada IA agéntica (agentic AI), es decir, sistemas capaces de ejecutar tareas más complejas y de múltiples etapas de manera parcialmente autónoma. En la práctica, esto marca la entrada de NVIDIA en un segmento tradicionalmente dominado por Intel y AMD, mientras opera en un espacio sujeto a restricciones de exportación considerablemente menos estrictas que las aplicadas a los aceleradores GPU avanzados.

Según los análisis disponibles y la información del mercado, se espera que Vera ofrezca una mejora significativa de rendimiento en determinadas cargas de trabajo relacionadas con la IA frente a soluciones competidoras en escenarios específicos de procesamiento. Esto se está convirtiendo en un argumento clave de venta en las conversaciones con operadores chinos de centros de datos, que continúan bajo presión para desarrollar tecnologías nacionales mientras buscan las soluciones de infraestructura más eficientes y escalables disponibles a nivel global.

Al mismo tiempo, se espera que parte de la estrategia inicial de despliegue tenga lugar fuera de China, permitiendo a NVIDIA reducir riesgos regulatorios e integrar gradualmente la plataforma dentro de su ecosistema global de clientes. Solo en etapas posteriores podría producirse una implementación más directa en el mercado chino, dependiendo de la evolución de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y de la interpretación de los controles de exportación vigentes.

Desde la perspectiva del mercado, este desarrollo puede interpretarse como una continuación natural de la tendencia observada anteriormente, en la que NVIDIA no está recuperando acceso a China a través de su negocio tradicional de GPU, sino redefiniendo completamente la forma en que participa en ese mercado. En lugar de enfrentarse directamente a las barreras regulatorias más restrictivas, la compañía está trasladando su enfoque hacia los CPU y la infraestructura de servidores, construyendo un canal de expansión más flexible e indirecto.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de desafíos. El principal obstáculo sigue siendo el fortalecimiento de los competidores nacionales chinos y el acelerado desarrollo de alternativas locales de hardware, factores que podrían limitar la adopción de estas soluciones en el largo plazo. Como resultado, es probable que la fase inicial de implementación de Vera permanezca siendo selectiva y experimental, y que el éxito de esta iniciativa dependa de la capacidad de NVIDIA para mantener una ventaja tecnológica en un entorno cada vez más complejo y geopolíticamente sensible.

Fuente: xStation5