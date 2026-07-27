Nvidia conserva su tendencia alcista de fondo, pero necesita superar los 214 dólares

Nvidia continúa presentando uno de los crecimientos más extraordinarios del mercado, aunque su cotización ha entrado en una fase mucho menos espectacular. Después de varios años dominados por avances prácticamente verticales, la acción se mueve a corto plazo dentro de un rango lateral. No existe todavía una ruptura de la tendencia alcista de largo plazo, pero tampoco una señal suficiente para hablar del comienzo de un nuevo impulso.

Los fundamentales de Nvidia mantienen una visión positiva

Los fundamentales siguen justificando una visión estructuralmente positiva. Nvidia cerró su primer trimestre fiscal de 2027 con unos ingresos récord de 81.600 millones de dólares, un 85% más que un año antes. El negocio de centros de datos alcanzó 75.200 millones, con un crecimiento interanual del 92%, y representa ya más del 90% de la facturación total. El margen bruto se mantuvo alrededor del 75%, un nivel excepcional para una empresa vinculada a la fabricación de hardware. Estos datos reflejan que la expansión de la inteligencia artificial todavía no se ha traducido en una desaceleración apreciable del negocio.

La propia compañía espera ingresar aproximadamente 91.000 millones de dólares durante el trimestre actual, con un margen nuevamente cercano al 75%. La previsión resulta todavía más relevante porque no incorpora ingresos procedentes de procesadores para centros de datos en China. Nvidia está creciendo con fuerza incluso después de haber quedado prácticamente excluida de uno de los mayores mercados mundiales de computación avanzada.

Un ecosistema tecnológico difícil de reemplazar

La ventaja competitiva de la compañía tampoco depende únicamente de fabricar la GPU más potente. Nvidia ha construido un ecosistema completo compuesto por procesadores, sistemas de conexión, servidores, redes y software. CUDA, NVLink, InfiniBand y Spectrum-X elevan el coste de cambiar a una plataforma rival. Los clientes no compran solamente un chip: compran una infraestructura integrada que permite entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial a gran escala.

A ello se suma el ritmo anual de lanzamiento de nuevas arquitecturas. Blackwell continúa impulsando los resultados, mientras Vera Rubin debería comenzar a enviarse durante la segunda mitad del ejercicio fiscal de 2027. Esta transición puede ayudar a prolongar el ciclo de crecimiento, aunque también incorpora riesgos de ejecución, costes iniciales y posibles retrasos mientras los clientes preparan sus centros de datos.

La sostenibilidad de la demanda plantea nuevos desafíos

El principal debate ya no es si existe demanda, sino durante cuánto tiempo podrá crecer al ritmo actual. Los grandes proveedores de servicios en la nube están destinando cantidades cada vez mayores a infraestructura de inteligencia artificial. Mientras ese gasto continúe aumentando, Nvidia seguirá siendo uno de sus principales beneficiarios. Sin embargo, el mercado empieza a exigir pruebas de que estas inversiones producirán una rentabilidad suficiente. Una moderación del gasto de Microsoft, Amazon, Alphabet o Meta podría afectar rápidamente a las expectativas.

También existe una concentración considerable. Durante el último trimestre, tres clientes directos representaron conjuntamente el 54% de los ingresos. Además, compañías como Google y Amazon continúan desarrollando procesadores propios, mientras AMD intenta ganar terreno. Nvidia conserva una posición dominante, pero mantener cuotas y márgenes tan elevados será cada vez más difícil.

China constituye otro riesgo estructural. Las restricciones estadounidenses impiden actualmente que Nvidia ofrezca allí un producto competitivo para centros de datos. Esto no solo supone ingresos perdidos: facilita que fabricantes chinos desarrollen sus propios procesadores y ecosistemas de software. La compañía reconoce en su documentación ante la SEC que esta exclusión puede fortalecer a competidores capaces de desafiarla posteriormente en otros mercados.

Pese a estos riesgos, la posición financiera continúa siendo muy sólida. Nvidia generó más de 50.000 millones de dólares de efectivo operativo durante el último trimestre y dispone de unos 50.300 millones entre efectivo y valores de deuda negociables. Además, aprobó 80.000 millones adicionales para recomprar acciones.

Análisis técnico de las acciones de Nvidia

Técnicamente, la tendencia de largo plazo continúa siendo alcista, pero a corto plazo la acción permanece lateral. Mientras no supere con claridad los 214 dólares, no podemos hablar del reinicio de un nuevo tramo ascendente. Esa ruptura permitiría dejar atrás la consolidación y recuperar una estructura de máximos crecientes.

Por la parte inferior, 189,42 dólares actúa como referencia principal. Mientras Nvidia permanezca por encima, el movimiento actual puede interpretarse como una consolidación dentro de la tendencia alcista de fondo. Una pérdida clara de esa zona comenzaría a debilitar la estructura y aumentaría el riesgo de una corrección más profunda.



Fuente: xStation5

Nvidia sigue siendo una compañía extraordinaria, pero una compañía extraordinaria no convierte automáticamente cualquier precio en una oportunidad. Los fundamentales continúan avanzando; ahora es la cotización la que debe demostrar que está preparada para seguirlos.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.