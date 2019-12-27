OIL en su precio más alto de los últimos 3 meses

El viernes trae muchas subidas con los futuros de EE. UU. en máximos históricos, el DE30 abre al alza y el EURUSD sube desde un soporte. El mercado del petróleo no se queda atrás, ya que el precio del Brent ha subido un 1,3% en la jornada de hoy y está testando los 67 dólares por primera vez desde el mes de septiembre. El petróleo ha subido mucho desde la reunión de la OPEP a principios de diciembre y el movimiento se vio impulsado ayer con un informe API muy alcista (que muestra una importante reducción de los inventarios). El informe del DOE sobre los inventarios es la principal publicación de hoy, noticia que se conocerá a las 5pm GMT.
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