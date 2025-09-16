Oracle refuerza alianza con TikTok tras acuerdo EE. UU.-China

Oracle (ORCL.US) seguirá siendo un socio estratégico de TikTok en infraestructura en la nube bajo un nuevo acuerdo aprobado por los gobiernos de Estados Unidos y China, lo que representa un marco clave para la permanencia de la aplicación en el mercado estadounidense.

El pacto, que combina intereses políticos y empresariales, refuerza la posición de Oracle como proveedor de seguridad y almacenamiento de datos, al tiempo que ofrece un camino para que TikTok siga operando en uno de sus mercados más relevantes.

El plazo de septiembre y la opción de prórroga

TikTok enfrenta la obligación de completar el cambio de propiedad a mediados de septiembre, con el riesgo de ser retirada de Estados Unidos en caso de incumplimiento.

No obstante, aún existe la posibilidad de una prórroga del plazo, lo que daría más margen a las partes para ultimar detalles del acuerdo.

Para los analistas, el respaldo de Oracle brinda a TikTok una mayor seguridad operativa y disponibilidad en el mercado norteamericano. Además, no se descarta que una eventual adquisición total de TikTok por parte de Oracle se convierta en un verdadero “game changer” bursátil.

Un acuerdo marco entre Trump y Xi

La administración Trump confirmó la conclusión de un acuerdo marco con China, que contempla la toma de control de las operaciones estadounidenses de TikTok por parte de una entidad bajo control norteamericano.

Este proceso se formalizará en la conversación entre Donald Trump y Xi Jinping prevista para el viernes. Si no surgen obstáculos legales o retrasos adicionales, la operación podría concretarse en 30 a 45 días.

Se espera además que otras compañías estadounidenses se sumen al consorcio de inversionistas, lo que implicaría que TikTok termine bajo el control de un grupo de “grandes compañías”, cuyo nombre oficial Trump anunciará en las próximas semanas.

En este escenario, Oracle sigue siendo uno de los principales candidatos a liderar la adquisición.

Detalles aún por definir

Pese a los avances, aún quedan puntos por resolver:

La participación final de ByteDance , empresa matriz de TikTok.

La división de los algoritmos que sustentan la aplicación.

El impacto del acuerdo en el poder blando y la influencia digital.

El objetivo prioritario sigue siendo cumplir con los requisitos de seguridad nacional de EE. UU., al mismo tiempo que se busca aliviar las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

Opiniones de analistas y reacción bursátil

El analista de CNBC, Jim Cramer, recomendó comprar acciones de la compañía que finalmente adquiera TikTok, subrayando el enorme potencial publicitario de la plataforma, que incluso compite con gigantes como Amazon y Google por su eficacia en la segmentación de audiencias.

Por su parte, expertos de Bloomberg advierten que la finalización del acuerdo podría requerir un consorcio más amplio de empresas, pero destacan que el marco actual ya otorga a Oracle un control significativo sobre los datos y algoritmos de TikTok.

En el mercado, la reacción ha sido inmediata: las acciones de Oracle suben cerca de un 2,7% en la preapertura, tras haber avanzado un 3,4% en la jornada anterior.

Fuente: xStation5.

Oracle gana protagonismo en la batalla por TikTok

El nuevo marco político y empresarial entre Estados Unidos y China coloca a Oracle en una posición privilegiada dentro de las negociaciones por TikTok.

Mientras los inversionistas esperan la confirmación de los detalles finales, el mercado interpreta que cualquier escenario que otorgue a Oracle un rol más profundo en la plataforma representa una oportunidad estratégica de gran impacto, tanto en términos de seguridad tecnológica como de potencial bursátil.

