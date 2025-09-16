Leer más

Oracle refuerza alianza con TikTok tras acuerdo EE. UU.-China

11:57 16 de septiembre de 2025

Oracle (ORCL.US) seguirá siendo un socio estratégico de TikTok en infraestructura en la nube bajo un nuevo acuerdo aprobado por los gobiernos de Estados Unidos y China, lo que representa un marco clave para la permanencia de la aplicación en el mercado estadounidense.

El pacto, que combina intereses políticos y empresariales, refuerza la posición de Oracle como proveedor de seguridad y almacenamiento de datos, al tiempo que ofrece un camino para que TikTok siga operando en uno de sus mercados más relevantes.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Tiktok en el telefono con oracle en el fondo

El plazo de septiembre y la opción de prórroga

TikTok enfrenta la obligación de completar el cambio de propiedad a mediados de septiembre, con el riesgo de ser retirada de Estados Unidos en caso de incumplimiento.

No obstante, aún existe la posibilidad de una prórroga del plazo, lo que daría más margen a las partes para ultimar detalles del acuerdo.

Para los analistas, el respaldo de Oracle brinda a TikTok una mayor seguridad operativa y disponibilidad en el mercado norteamericano. Además, no se descarta que una eventual adquisición total de TikTok por parte de Oracle se convierta en un verdadero “game changer” bursátil.

Un acuerdo marco entre Trump y Xi

Trump y xi jinping
 

La administración Trump confirmó la conclusión de un acuerdo marco con China, que contempla la toma de control de las operaciones estadounidenses de TikTok por parte de una entidad bajo control norteamericano.

Este proceso se formalizará en la conversación entre Donald Trump y Xi Jinping prevista para el viernes. Si no surgen obstáculos legales o retrasos adicionales, la operación podría concretarse en 30 a 45 días.

Se espera además que otras compañías estadounidenses se sumen al consorcio de inversionistas, lo que implicaría que TikTok termine bajo el control de un grupo de “grandes compañías”, cuyo nombre oficial Trump anunciará en las próximas semanas.

En este escenario, Oracle sigue siendo uno de los principales candidatos a liderar la adquisición.

Detalles aún por definir

Pese a los avances, aún quedan puntos por resolver:

  • La participación final de ByteDance, empresa matriz de TikTok.

  • La división de los algoritmos que sustentan la aplicación.

  • El impacto del acuerdo en el poder blando y la influencia digital.

El objetivo prioritario sigue siendo cumplir con los requisitos de seguridad nacional de EE. UU., al mismo tiempo que se busca aliviar las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

Opiniones de analistas y reacción bursátil

El analista de CNBC, Jim Cramer, recomendó comprar acciones de la compañía que finalmente adquiera TikTok, subrayando el enorme potencial publicitario de la plataforma, que incluso compite con gigantes como Amazon y Google por su eficacia en la segmentación de audiencias.

Por su parte, expertos de Bloomberg advierten que la finalización del acuerdo podría requerir un consorcio más amplio de empresas, pero destacan que el marco actual ya otorga a Oracle un control significativo sobre los datos y algoritmos de TikTok.

En el mercado, la reacción ha sido inmediata: las acciones de Oracle suben cerca de un 2,7% en la preapertura, tras haber avanzado un 3,4% en la jornada anterior.

Grafico de precios oracle
 

Fuente: xStation5.

Oracle gana protagonismo en la batalla por TikTok

El nuevo marco político y empresarial entre Estados Unidos y China coloca a Oracle en una posición privilegiada dentro de las negociaciones por TikTok.

Mientras los inversionistas esperan la confirmación de los detalles finales, el mercado interpreta que cualquier escenario que otorgue a Oracle un rol más profundo en la plataforma representa una oportunidad estratégica de gran impacto, tanto en términos de seguridad tecnológica como de potencial bursátil.

 

 

_______

 

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

18.09.2025
17:29

Empresa de la semana: Micron Technology

Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama...

 16:39

Almacenamiento de gas natural por encima de las expectativas

El informe de almacenamiento de gas natural de la EIA de hoy mostró una inyección neta de 90 mil millones de pies cúbicos (Bcf) para...

 16:28

Nuevo máximo histórico en el S&P 500

Las bolsas estadounidenses abren la sesión del jueves con un ánimo positivo, respaldadas por una combinación de mejores datos macroeconómicos...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.