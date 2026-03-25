Oro: aparecen señales de reconstrucción tras una caída dominada por liquidez y presión macro

El oro comienza a mostrar algo que no había logrado construir con claridad desde el inicio de la corrección del 18 de marzo: una señal incipiente de reorganización del precio, que no implica todavía una recuperación consolidada, pero sí sugiere que el mercado está dejando atrás la fase más desordenada de la caída. Durante varios días, el metal se movió bajo una dinámica prácticamente mecánica de ventas, impulsada por el reajuste de expectativas macro, el fortalecimiento del dólar y la necesidad de liquidez en un entorno donde distintos activos estaban siendo presionados de forma simultánea.

En ese contexto, el comportamiento del oro resultó especialmente llamativo, ya que, pese a un escenario geopolítico que en teoría debería haber favorecido su rol defensivo, el metal terminó funcionando más como una fuente de liquidez que como un refugio tradicional. Este tipo de episodios no es nuevo en mercado: cuando el estrés financiero se intensifica, los inversores tienden a vender aquello que pueden liquidar con mayor facilidad, especialmente si acumula ganancias previas, lo que convierte al oro en un candidato natural para generar caja, reducir exposición o cubrir pérdidas en otras áreas de la cartera.

La paradoja del refugio

Lo que hemos visto en esta fase es una expresión bastante clara de esa lógica. El oro no cayó por una pérdida estructural de confianza en su papel como activo refugio, sino por la combinación de varios factores que coincidieron en el tiempo: un repunte del petróleo que reactivó el temor a inflación persistente, un ajuste en las expectativas de tasas que redujo el margen para recortes y un entorno de mercado donde la liquidez volvió a ser prioritaria.

Cuando ese proceso se acelera, la caída tiende a volverse más violenta, porque deja de responder únicamente a fundamentos y empieza a incorporar elementos técnicos y de posicionamiento, lo que amplifica los movimientos. El resultado es una dinámica en la que el precio no solo retrocede, sino que lo hace de forma cada vez más intensa, generando la sensación de debilidad estructural cuando, en realidad, parte del movimiento responde a factores transitorios de flujo.

Señales de agotamiento

Sin embargo, los mercados suelen dejar pistas cuando ese tipo de presión alcanza niveles extremos. En el caso del oro, la fase final de la caída mostró características bastante cercanas a un proceso de capitulación, donde la intensidad del movimiento superó lo que cabría esperar en una tendencia bajista más ordenada. Este tipo de extensiones suele indicar que el mercado ha eliminado posiciones débiles, ha forzado cierres y ha absorbido una parte relevante del miedo acumulado. Ese proceso, aunque incómodo, cumple una función importante, ya que limpia el terreno para una posible estabilización posterior. No implica que el contexto haya mejorado de forma estructural, pero sí que el mercado ha avanzado en el ajuste necesario tras un cambio de narrativa. En ese sentido, la aparición de un rebote en estas condiciones no resulta sorprendente, sino coherente con la dinámica previa.

A este ajuste técnico se suma un factor macro que ha contribuido a moderar la presión sobre el oro: la reciente corrección en el precio del petróleo. La caída del crudo ha permitido aliviar parcialmente el temor a un repunte inflacionario inmediato, lo que a su vez ha reducido la presión sobre las expectativas de tasas, al menos en el margen. Para el oro, este cambio es relevante, ya que uno de los principales factores que había pesado sobre su cotización era precisamente la idea de que los bancos centrales podrían verse obligados a mantener una postura restrictiva durante más tiempo. Si esa expectativa se modera, aunque sea de forma parcial, el entorno deja de ser tan adverso para un activo que no ofrece rendimiento directo, lo que facilita la aparición de un rebote más consistente.