  
15:45 · 5 de agosto de 2026

Oro supera los 4.200 USD ¿Tocó fondo?

Ignacio Mieres
·

Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El precio del oro retoma el vuelo y rompe la barrera psicológica de los 4.200 USD por onza tras semanas de consolidación. ¿Estamos ante la confirmación de un suelo técnico definitivo o es solo un impulso pasajero impulsado por la volatilidad macroeconómica?
  • En este análisis en vivo evaluamos los catalizadores de este movimiento: el comportamiento de los rendimientos de los bonos, la presión sobre el dólar global y los niveles técnicos clave que definirán si el metal precioso busca nuevos máximos históricos.
  • Un contenido imprescindible para inversores que buscan anticipar flujos de capital, comprender la dinámica de las materias primas y tomar decisiones informadas en el mercado.
     

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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