Peso chileno avanza con fuerza mientras señales de enfriamiento económico moderan el escenario

Contexto internacional: un dólar debilitado y la presión del yen japonés

El dólar inició la jornada a la baja en Chile en un escenario global marcado por una notoria debilidad de la moneda estadounidense. Este comportamiento responde, en gran parte, al fortalecimiento del yen japonés, impulsado por las crecientes expectativas de que el Banco de Japón comience un ciclo de alzas de tasas.

“El fortalecimiento del yen ha añadido presión al dólar a nivel global, ampliando el margen de apreciación para monedas emergentes como el peso chileno.”

A este factor se suma el periodo de blackout de la Reserva Federal previo a su reunión del 10 de diciembre, una fase en la que los miembros del organismo suspenden declaraciones públicas. La ausencia de mensajes oficiales ha contribuido a reducir la volatilidad internacional del dólar y ha estabilizado el mercado cambiario.

Panorama local: un IMACEC positivo pero con señales claras de moderación

La apertura del peso chileno coincidió con la publicación de los resultados del IMACEC de octubre, que mostraron un crecimiento aún en terreno expansivo, aunque más moderado que el mes anterior. Esta variación menos dinámica refleja una economía que sigue avanzando, pero con mayor cautela.

Los datos revelaron que el principal foco de debilidad continúa siendo el sector minero, que volvió a registrar cifras negativas. Mientras tanto, comercio y servicios se mantuvieron en crecimiento, sosteniendo la actividad general y evitando un retroceso mayor.

“El IMACEC de octubre mostró una expansión moderada que, si bien se mantiene en territorio positivo, refleja un enfriamiento respecto al mes previo.”

En términos sectoriales, la minería sigue generando un freno estructural dentro del indicador, mientras que las actividades ligadas al consumo mantienen su dinamismo. Este contraste perfila una economía estable, aunque con signos de desaceleración en áreas clave.

Evolución del peso chileno: acercándose a nuevos mínimos

El debilitamiento internacional del dólar ha seguido respaldando la fortaleza del peso chileno. De hecho, el tipo de cambio rompió recientemente el nivel de 927 pesos, lo que abrió espacio para que el mercado comenzara a evaluar nuevos mínimos.

Actualmente, la cotización apunta nuevamente hacia niveles más bajos, con la zona de 920 a 915 pesos como rango probable para la sesión.

El movimiento bajista del tipo de cambio muestra una tendencia consistente, y la posibilidad de ver valores en torno a los 910 pesos comienza a ganar terreno entre los inversionistas.

Este escenario combina un entorno externo más favorable para monedas emergentes con factores internos que, si bien muestran moderación económica, no han debilitado de manera significativa la percepción de estabilidad local.

Perspectivas para las próximas jornadas

Con un dólar global debilitado, un yen fortalecido y un panorama local que transita entre estabilidad y moderación, la tendencia del peso chileno podría mantenerse en el corto plazo. El mercado estará atento a:

La reunión de la Reserva Federal el 10 de diciembre.

Las señales futuras del Banco de Japón.

La evolución sectorial de la economía chilena, particularmente en minería.

Si estas condiciones se sostienen, el tipo de cambio podría continuar probando zonas más bajas, acercándose progresivamente al rango de 910 pesos mencionado por analistas del mercado.