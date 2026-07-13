Peso colombiano lidera emergentes, ¿puede seguir fortaleciéndose?

El peso colombiano es la moneda emergente de mejor desempeño del mundo este año por encima del real brasileño y del peso mexicano, y la pregunta es si la racha tiene cuerda para rato, actualmente el dólar cotiza alrededor de 3.259 pesos, su nivel más bajo desde 2019, tras haber tocado 3.800 apenas en mayo, lo que deja una revaluación cercana al 19% en un año.

La fortaleza del peso se apoya en tres pilares muy concretos, el primero es el político, la victoria de Abelardo de la Espriella el 21 de junio fue leída por el mercado como una agenda pro inversión, y desde entonces los flujos extranjeros hacia la deuda pública colombiana no han parado. El segundo es la tasa del Banco de la República en 12% que con una inflación de 6,14 por ciento deja la puerta abierta a más alzas y alimenta el carry trade a favor del peso. Y el tercero es el petróleo, que si bien ha caído en las últimas semanas, viene también al alza por las tensiones con Irán y el riesgo en el estrecho de Ormuz, con el Brent rondando los 78 dólares y acumulando una ganancia superior al 25 por ciento en el año, un apoyo directo para los ingresos externos de Colombia.

Del lado del dólar también hay factores que pueden frenar el movimiento. El dato de inflación de Estados Unidos del 14 de julio es la cita clave, porque un número alto endurecería a la Reserva Federal y fortalecería al dólar a nivel global. Además, el mercado colombiano muestra señales de sobreventa después de una caída tan rápida así que un rebote técnico es probable en algún momento. También el optimismo político tendrá que validarse con hechos ya que cualquier tropiezo del nuevo gobierno le devolvería terreno al dólar, a esto se suma la presión de los exportadores de café, flores y aguacate, que ya piden ayudas ante un peso que les reduce la rentabilidad.

Fuente: xStation5.

En el plano técnico, el gráfico semanal muestra que el dólar frente al peso colombiano está llegando a una base muy poderosa de posible consolidación y soporte. La zona comprendida entre los 2.842,79 y los 3.217,92 fue en el pasado un área de mucho volumen y una gran consolidación de largo plazo, lo que la convierte hoy en una fuerte zona de soporte que muy probablemente funcione como nivel relevante para el precio. A partir de ahí se abren dos escenarios: si el precio rompe esa zona a la baja, el dólar podría extender la caída hasta los 2.298,63, mientras que si la respeta, hay espacio para un rebote hacia la zona de los 3.875,37.

Todo dependerá de si el mercado rompe o respeta ese soporte, porque en el gráfico semanal esa área fue durante mucho tiempo una gran zona de consolidación, y ese tipo de niveles suelen definir el rumbo de los siguientes movimientos.

La respuesta a la pregunta del título es sí, el peso puede seguir fortaleciéndose, porque los tres pilares que lo sostienen que son política, tasas y petróleo siguen intactos. Eso sí, el precio está entrando en una zona técnica decisiva, y lo que definirá la próxima jugada será la combinación de la inflación americana, la decisión de tasas de fin de mes, el arranque del nuevo gobierno y, sobre todo, la reacción del mercado en ese gran soporte semanal.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.