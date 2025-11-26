Peso colombiano repunta y marca máximos de tres jornadas frente al dólar este 26 de noviembre

La volatilidad semanal sigue contenida y permite observar un fortalecimiento reciente del peso, aunque persisten riesgos por decisiones de política monetaria en EE. UU. y Colombia.

La moneda gana impulso por factores internos —como el repunte de expectativas inflacionarias para 2025— y externos, entre ellos la caída del índice DXY y posibles cambios en la Reserva Federal.

El peso colombiano se aprecia este miércoles 26 de noviembre, con cotizaciones que oscilan entre 3.748 y 3.808 pesos por dólar , mostrando avances diarios y semanales.

El peso colombiano arranca la jornada con ganancias y toca nuevos máximos de tres días

Cotización en EE. UU.: estabilidad con ligero sesgo alcista

En la apertura de los mercados estadounidenses, el peso colombiano registra una cotización de 3.808,3 pesos por dólar, lo que supone una variación del 0,1% respecto a la jornada previa.

En la perspectiva semanal, acumula un avance del 0,22%, mientras que en el último año mantiene una caída del 8,48%, reflejando una tendencia bajista de largo plazo.

El comportamiento reciente muestra un avance constante durante dos sesiones consecutivas, lo que apunta a un mayor apetito por la moneda local y a una recomposición temporal frente al dólar.

Volatilidad: una semana más estable que el promedio anual

La volatilidad del peso colombiano en la última semana se sitúa en 6,56%, notablemente por debajo del 10,10% registrado en el horizonte anual.

Este comportamiento más controlado sugiere una fase de mayor estabilidad, pese a la influencia de factores internacionales que siguen condicionando la dinámica cambiaria.

La evolución reciente “puede ser indicativa de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al peso colombiano”.

Apertura local: el peso extiende su avance frente al dólar

En las primeras operaciones en Colombia, el dólar se transa en promedio a 3.798,52 pesos, según datos de Dow Jones, lo que representa una caída del 0,16% frente a los 3.804,65 pesos previos.

Durante los últimos siete días, el dólar muestra un descenso del 0,04%, mientras que la depreciación anual alcanza el 8,72%. El movimiento contrasta con la sesión anterior, cuando el tipo de cambio había subido un 0,25%.

La volatilidad semanal —6,92%— continúa por debajo de su media anual, lo que confirma una etapa de fluctuaciones acotadas.

Factores internos: inflación y política monetaria

El repunte de las proyecciones inflacionarias para 2025, que ahora superan el 5,3%, ha reforzado la expectativa de que el Banco de la República evalúe un aumento de tasas en diciembre.

Este ajuste cambia el panorama: se diluye la posibilidad de recortes durante el próximo año y se fortalece la percepción de mayor ajuste monetario, algo que suele brindar soporte al peso colombiano.

Factores externos: señales desde la Fed y datos económicos de EE. UU.

El entorno internacional también aporta impulso a la moneda colombiana. De acuerdo con Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump evalúa designar a Kevin Hassett como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. La posible llegada de Hassett alimenta la expectativa de recortes de tasas en el corto plazo.

A esto se suman cifras recientes de la economía estadounidense:

Peticiones semanales de subsidio por desempleo: 216.000, por debajo de las 225.000 previstas.

Pedidos de bienes duraderos: aumento del 0,5% en septiembre, frente al 0,3% esperado.

Como resultado, el Índice del Dólar (DXY) cae un 0,24%, ubicándose en mínimos desde el 19 de noviembre, en 99,56 puntos.

Máximos de tres jornadas: el USD/COP extiende su retroceso

El par USD/COP pierde tracción y cae un 1,47% en la jornada del miércoles, tocando mínimos del 21 de noviembre en 3.744,75 pesos.

La divisa estadounidense opera alrededor de 3.748,25 pesos, rompiendo una racha de dos sesiones consecutivas al alza y consolidando el fortalecimiento del peso colombiano.