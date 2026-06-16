⚫Petróleo Brent por debajo de los 80 USD

Hoy estamos observando un auténtico desplome en el mercado del oro negro. Las cotizaciones de las materias primas están perdiendo valor con fuerza y el precio del Brent (OIL) ha perforado la barrera psicológica de los 80 USD por barril, cayendo a niveles no vistos desde principios de marzo. Al mismo tiempo, el petróleo estadounidense WTI (OIL.WTI) pierde cerca de un 6%, poniendo a prueba la zona de los 75 USD.

El principal catalizador de esta fuerte venta masiva son las informaciones sobre un nuevo avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La prima de riesgo geopolítico está desapareciendo rápidamente del mercado. ¿Qué factores han pesado sobre el sentimiento y provocado la capitulación de los compradores?

Sin período de transición para Teherán: Según las últimas filtraciones, la administración de Donald Trump ha aceptado la reanudación inmediata de las ventas de petróleo iraní. El levantamiento del bloqueo naval estadounidense se produciría prácticamente de la noche a la mañana, inundando el mercado con nueva oferta. Anteriormente, Irán informó que Estados Unidos ya está retirándose de las inmediaciones del Estrecho de Ormuz .

Según las últimas filtraciones, la administración de ha aceptado la reanudación inmediata de las ventas de petróleo iraní. El levantamiento del bloqueo naval estadounidense se produciría prácticamente de la noche a la mañana, inundando el mercado con nueva oferta. Anteriormente, Irán informó que Estados Unidos ya está retirándose de las inmediaciones del . Desbloqueo del Estrecho de Ormuz: El tránsito de petroleros a través de esta ruta crítica volverá a la normalidad. El riesgo de interrupciones en las cadenas globales de suministro cae prácticamente a cero. Sin embargo, debe recordarse que la limpieza de minas en el estrecho podría tomar meses, por lo que no se espera un retorno inmediato a condiciones normales ni a un flujo de suministro de 20 millones de barriles diarios.

La atención de los inversores se dirige ahora hacia Suiza, donde está prevista para este viernes (19 de junio) la firma oficial del memorando de entendimiento (MoU). Hasta entonces, el mercado de materias primas podría caracterizarse por una volatilidad extremadamente elevada. La ruptura de los 80 USD en el Brent abre técnicamente el camino hacia la prueba de niveles de soporte inferiores.

La decisión de Estados Unidos de permitir el regreso de Irán al mercado petrolero y la posible liberación de fondos congelados podrían contribuir a consolidar el alto el fuego y una normalización gradual del comercio de petróleo. Si las actuales autoridades iraníes reciben una inyección significativa de capital, el dinero podría pesar más que las convicciones políticas. Por otro lado, continúan apareciendo informaciones que indican que muchas cuestiones entre Estados Unidos e Irán siguen sin resolverse, especialmente las relacionadas con el programa nuclear. Además, Israel mantiene una postura escéptica frente al acuerdo, y cualquier acción por su parte podría literalmente hacer descarrilar todo el proceso.



Fuente: xStation5

El Brent cae por debajo de los 80 USD por barril y pone a prueba sus niveles más bajos desde el 3 de marzo, apenas dos días después de la reapertura del mercado tras el inicio de la guerra en Irán. Cabe recordar que en aquel momento el Estrecho de Ormuz aún no estaba completamente cerrado.

El soporte técnico clave se encuentra en la media móvil de 200 sesiones, seguido por la zona de 73–75 USD por barril. Aunque actualmente el mercado parece extremadamente optimista respecto al acuerdo, es importante recordar que el retorno a la normalidad llevará meses y requerirá precios más altos que los actuales.