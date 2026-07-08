  
18:01 · 8 de julio de 2026

🔴 Petróleo se dispara: ¿ha tocado suelo?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Analizamos el reciente repunte del precio del petróleo, revisando si los niveles actuales sugieren que el crudo ha tocado suelo o si aún existen riesgos que podrían limitar una recuperación más sostenida.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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