Plata cae de 120 a 60: ¿rebote o más caída?

La plata está haciendo lo que suele hacer cuando se rompe un exceso: no corrige con educación. Después de un rally histórico que la llevó por encima de los 120 dólares, el metal ha llegado a perder cerca de la mitad de su valor y ha vuelto a moverse alrededor de la zona de 60. La pregunta ahora no es solo si está barata o cara. La pregunta es más delicada: ¿estamos viendo el inicio de un rebote técnico serio o simplemente el pullback perfecto antes de otra pata bajista?

El gráfico diario sigue frágil, pero el H4 muestra rebote

La respuesta, de momento, depende mucho del gráfico que miremos. Y eso es precisamente lo interesante. En gráfico diario, la lectura sigue siendo frágil. En gráfico de cuatro horas, en cambio, vimos una estructura de rebote, que ahora está llegando a la resistencia en gráfico diario. No son lecturas contradictorias; son dos plazos distintos contando dos partes de la misma historia. El diario dice: cuidado, el daño de fondo sigue ahí. El cuatro horas dice: hay rebote, pero todavía tiene que demostrar que puede sobrevivir en zona de resistencia.

Dólar fuerte, Fed agresiva y menor prima geopolítica presionan a la plata

La caída tiene explicación fundamental. La plata fue uno de los activos más beneficiados por la combinación de inflación, tensión geopolítica, déficit físico, demanda industrial y búsqueda de refugio. Pero esa misma mezcla se giró en contra cuando el mercado empezó a descontar una Fed más agresiva, un dólar más fuerte y menor necesidad de cobertura tras la desescalada entre EE. UU. e Irán. A finales de junio, la plata llegó a caer por debajo de los 60 dólares, presionada por dólar fuerte, expectativas de tasas más altas y toma de beneficios en metales preciosos.

El detonante monetario sigue siendo la Fed. Durante semanas, el mercado pasó de esperar recortes a discutir si podía haber nuevas subidas de tasas. Ese cambio es veneno para los metales preciosos. La plata no paga cupón y, además, tiene una beta mucho mayor que el oro. Cuando suben los rendimientos reales o el dólar recupera fuerza, la plata suele sufrir más porque combina dos vulnerabilidades: pierde atractivo como refugio y se castiga como activo industrial si el mercado teme que las tasas altas enfríen la economía. Por eso la caída de la plata ha sido más violenta que la del oro.

Ahora bien, el dato laboral estadounidense de esta semana ha dado algo de oxígeno. La creación de empleo fue claramente inferior a lo esperado, con 57.000 nuevos puestos frente a una previsión de 110.000, y eso redujo las apuestas de una subida inmediata de la Fed. El dólar cedió y los metales preciosos rebotaron. La plata también se benefició de ese alivio, moviéndose de nuevo por encima de 62 dólares. Ese rebote tiene sentido: si el mercado reduce la probabilidad de una Fed más dura, los metales respiran. Pero una cosa es respirar y otra recuperar una tendencia alcista.

La zona de 62,24 define si el rebote tiene continuidad

Ahí entra la parte técnica. En gráfico diario, la plata está volviendo hacia una zona muy delicada después de haber roto los mínimos marcados el 11 de junio y el 23 de marzo de 2026. Esa ruptura dañó la estructura, perforando un soporte marcado por dos mínimos relevantes. Ahora el precio está regresando hacia la zona de ruptura, lo que técnicamente puede interpretarse como un pullback. Y los pullbacks son importantes porque suelen decidir si una ruptura fue real o falsa. Si el precio llega a esa zona y es rechazado, la lectura bajista quedaría reforzada. Si la recupera y consolida por encima, entonces el mercado empezaría a cuestionar la validez de la ruptura.



Fuente: xStation5

Por eso la zona actual en torno a 62,24 es tan relevante. Si en esta zona aparece una vela clara de rechazo, con pérdida de fuerza compradora y vuelta de presión vendedora, el gráfico diario estaría confirmando la hipótesis bajista: ruptura de soportes, pullback a la zona perdida y continuación del movimiento descendente. Ese sería el guion clásico de una corrección que todavía no ha terminado. La plata habría rebotado, sí, pero solo para probar desde abajo el nivel que antes actuaba como soporte.

En gráfico de cuatro horas, sin embargo, el mensaje es algo más constructivo. Desde la zona de mínimos se ha generado un rebote con mínimos ascendentes, lo que indica que a corto plazo los compradores han empezado a defender niveles cada vez más altos. Mientras la plata se mantenga por encima de 60,20, podemos seguir pensando que el rebote continúa vivo. Ese nivel es la línea de control táctica. Por encima de 60,20, el rebote tiene margen para desarrollarse. Por debajo, la estructura de recuperación en cuatro horas empezaría a romperse y el mercado volvería a mirar los mínimos recientes.



Fuente: xStation5

La lectura operativa, por tanto, es bastante clara. En diario, la plata sigue en fase de riesgo porque está haciendo pullback a soportes rotos. En cuatro horas, todavía hay rebote mientras mantenga 60,20. El choque entre ambas lecturas se resolverá en la zona actual. Si el precio supera y consolida por encima de 62,24, el rebote puede extenderse y obligar a cerrar posiciones bajistas. Si, por el contrario, aparece rechazo en esa zona, el gráfico diario ganaría peso y el escenario de más caída volvería a dominar.

El déficit físico mantiene viva la tesis de largo plazo

Fundamentalmente, la plata sigue teniendo una historia estructural más atractiva que su gráfico de corto plazo. J.P. Morgan espera que la plata promedie alrededor de 81 dólares por onza en 2026, apoyada en demanda global, aplicaciones industriales y tensión de oferta. El Silver Institute también mantiene que el mercado de plata afronta su sexto déficit anual consecutivo, aunque advierte de un matiz importante: la fabricación industrial de plata podría caer un 2% en 2026, hasta unos 650 millones de onzas, por ajustes en el sector fotovoltaico, donde se está reduciendo el uso de plata por panel y aparece sustitución tecnológica.

Ese matiz explica por qué el mercado no está comprando la plata con la misma agresividad que antes. La tesis de déficit sigue viva, pero el tramo industrial ya no es una línea recta. La demanda solar continúa siendo importante, pero si la industria usa menos plata por unidad producida, parte del argumento alcista se enfría. Esto no destruye el caso de largo plazo, pero sí reduce la comodidad del mercado. La plata necesita que el déficit físico, la demanda industrial y el entorno monetario vuelvan a alinearse. Ahora mismo solo una parte de esa historia sigue apoyando con claridad.

Además, después de una subida desde niveles mucho más bajos hasta la zona de 120, el posicionamiento quedó muy cargado. Cuando un activo sube tanto, no hace falta una tesis bajista perfecta para que caiga. Basta con que se retire el dinero marginal. Eso es lo que hemos visto: dólar fuerte, Fed agresiva, menor prima geopolítica y liquidación de posiciones apalancadas. La plata no cayó porque dejara de ser importante. Cayó porque demasiados inversores estaban en el mismo lado justo cuando cambió el viento monetario.

La plata sigue más sensible al ciclo que el oro

La diferencia con el oro es que la plata tiene más sensibilidad cíclica. Si el mercado empieza a pensar que las tasas altas dañan crecimiento, la plata sufre por su componente industrial. Si el mercado piensa que la Fed puede aflojar y que la economía aguanta, la plata puede rebotar con fuerza. Por eso el dato de empleo débil ayuda, pero no resuelve todo. Ayuda porque reduce presión de la Fed. Pero si más adelante los datos débiles se interpretan como desaceleración real, la plata podría volver a sufrir por el lado industrial.

La clave para las próximas sesiones estará en tres señales. La primera es técnica: 60,20 como soporte de corto plazo y 62,24 como zona de decisión. La segunda es monetaria: dólar y expectativas de la Fed. Si el dólar sigue cediendo y las probabilidades de subida bajan, el rebote gana combustible. La tercera es de comportamiento: si el precio llega a la zona de pullback y no aparece rechazo, los vendedores pueden empezar a perder control.

Rebote táctico mientras aguante 60,20

Mi lectura es que todavía no podemos hablar de giro alcista confirmado. Hay rebote, pero dentro de una estructura diaria dañada. Para que la plata mejore de verdad, necesita consolidar por encima de la zona actual y demostrar que la ruptura de mínimos fue una trampa bajista. Mientras eso no ocurra, el riesgo sigue siendo que el rebote sea simplemente un pullback a soportes rotos.

Por debajo de 60,20, la recuperación de cuatro horas perdería sentido y el mercado volvería a mirar hacia los mínimos recientes. Por encima de 62,24, especialmente con cierre y continuidad, el rebote ganaría calidad y podría extenderse hacia zonas superiores. Pero si en 62,24 aparece una vela clara de rechazo, la lectura diaria mandaría: pullback terminado y posibilidad de reanudación bajista.

La plata está en una zona de examen. El largo plazo todavía tiene argumentos: déficit, demanda industrial, electrificación, inventarios y previsiones constructivas de algunas casas. Pero el corto plazo sigue marcado por una caída brutal, una ruptura de soportes y una vuelta a zona de pullback. Por eso la respuesta no puede ser simple. ¿Rebote o más caída? Ahora mismo, rebote táctico mientras aguante 60,20. Pero la prueba seria está en 62,24. Si ahí falla, el mercado puede recordar muy rápido que una caída del 120 al 60 rara vez se cura con el primer rebote.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.