PMI de EE. UU. decepciona y empuja al alza al EUR/USD

- Los PMI de EE. UU. quedaron por debajo de lo esperado, reforzando la narrativa de desaceleración y presionando al dólar frente al euro.
El PMI manufacturero de EE. UU. (S&P) se ubicó en 51,8 en diciembre; la previsión era 52,0.
El PMI de servicios de EE. UU. (S&P) fue 52,9 en diciembre; la previsión era 54,0.
El PMI compuesto (manufacturas y servicios) de EE. UU. (S&P) se situó en 53 en diciembre; previamente fue 53,9.
Más datos que apuntan a un debilitamiento de la economía estadounidense. Por este motivo, observamos nuevas alzas en el par EUR/USD (debilidad del dólar).
🔴Decisión política monetaria de Japón
