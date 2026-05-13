¿Podríamos ver un repunte de la inflación en EE. UU. similar al de 2022?

La respuesta corta es que sí podría haber un nuevo repunte inflacionista, pero no parece el escenario central que EE. UU. repita un 2022 en toda su violencia, salvo que el shock energético dure bastante más tiempo y empiece a filtrarse de verdad a salarios, servicios y expectativas de inflación. Ese matiz importa mucho.

Porque 2022 no fue solo un año de petróleo caro. Fue un año en el que el petróleo y el gas golpearon una economía que ya venía con la inflación encendida por la reapertura post-Covid, cadenas de suministro todavía rotas, exceso de demanda y una Reserva Federal claramente por detrás de la curva. Reuters recordó entonces que el IPC estadounidense llegó al 9,1% en junio de 2022, el nivel más alto desde 1981. Aquello no fue un simple susto energético; fue una combustión generalizada.

Hoy la fotografía de partida es diferente. La inflación estadounidense acaba de repuntar con fuerza, sí: el IPC de abril subió un 0,6% mensual y un 3,8% interanual, su mayor tasa en casi tres años, mientras que el IPP saltó un 1,4% mensual y un 6,0% interanual, su lectura más alta desde diciembre de 2022. Eso ya no es una anécdota. Significa que el shock energético se está moviendo por la tubería de costes y empieza a contaminar más cosas que la gasolina.



Fuente: xStation5

La diferencia clave frente a 2022

Pero la gran diferencia frente a 2022 es el punto de partida. El análisis más útil que he visto estos días lo resume así: el paralelismo con 2022 existe, pero la base macro es distinta. Entonces el petróleo se sumó a una inflación ya desbocada. Ahora el shock energético llega a una economía que venía desacelerando precios y que, aunque sigue incómoda, no estaba incendiada. JPMorgan lo plantea con claridad al definir 2022 como el análogo histórico más cercano, pero subrayando que el nivel inicial de inflación hoy es mucho más bajo y que, si la guerra siguiera un patrón parecido al de Ucrania, el pico inflacionista de 2026 debería quedar muy por debajo del de 2022.

Eso no significa tranquilidad. Significa otra cosa: que el riesgo no está tanto en una explosión inmediata como en la duración. Morgan Stanley lo formula bastante bien al señalar que el verdadero punto de inflexión no es el titular de hoy, sino cuánto tiempo permanece el petróleo suficientemente alto como para incrustarse en la actividad, en las expectativas y en la política monetaria. Si el crudo se queda alto unas semanas, el golpe será molesto. Si se queda alto durante varios trimestres, entonces sí empezamos a hablar de un problema mucho más parecido al de 2022.

Ahora mismo, por lo que sabemos, el contagio existe, pero todavía no es total. El componente energético ya ha hecho daño claro: la Fed reconoce que el petróleo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de estabilidad financiera, la gasolina está en sus niveles más altos desde julio de 2022, y muchas autoridades monetarias temen que, cuanto más dure este nivel de precios, mayor será el riesgo de traslado a bienes y servicios más amplios. Aun así, el núcleo inflacionista todavía no se ha ido a una zona de descontrol. Es decir, el incendio ha empezado en el garaje, no en toda la casa.

El mercado empieza a ponerle precio al riesgo

La forma correcta de analizarlo es pensar en dos etapas.

La primera ya está aquí: el shock energético golpea directamente al bolsillo. Gasolina, diésel, transporte, logística, distribución, fertilizantes, vuelos y productos derivados del petróleo. Esta fase ya se ve. Goldman Sachs explica que el consumidor estadounidense ya está notando ese efecto y que los hogares de menor renta son los más sensibles, porque gastan proporcionalmente mucho más en gasolina. También calcula que el gasto energético en EE. UU. crecerá este año aproximadamente un 14%, lo bastante como para recortar renta disponible y enfriar parte del consumo discrecional.

La segunda etapa sería la verdaderamente peligrosa: cuando el shock deja de ser solo energía y empieza a convertirse en inflación más persistente. Eso ocurriría si las empresas empiezan a trasladar costes de forma más generalizada, si los trabajadores reclaman compensación salarial, si las expectativas de inflación dejan de confiar en una vuelta a la normalidad y si la Fed se ve obligada a mantener tasas altas o incluso endurecer más. Ahí es donde 2022 vuelve a aparecer como fantasma.

Por ahora, no estamos ahí del todo. Pero el mercado sí se está moviendo como si quisiera ponerle precio a esa posibilidad.

Eso se ve muy bien al mirar el comportamiento de los activos. En 2022, el patrón fue bastante claro: petróleo disparado, inflación disparada, dólar fuerte, bonos cayendo con violencia y bolsa sufriendo una compresión brutal de múltiplos. Reuters resumió aquel año como uno de los peores de la historia reciente para la combinación clásica de carteras: las bolsas mundiales cayeron cerca del 20%, mientras los Treasuries estadounidenses perdían un 17% y los bunds alemanes un 25% en términos dólar. Es decir, en 2022 no había refugio fácil. El activo que mejor resumía el régimen de mercado era el dólar.

Incluso el oro, que teóricamente debería haber brillado en ese contexto, no fue un refugio perfecto. En marzo de 2022 teníamos sesiones en las que el petróleo subía, los rendimientos del Treasury se mantenían muy altos y el oro cedía. Eso es importante porque desmonta una simplificación muy habitual: en shocks energéticos con tasas al alza, los metales preciosos no siempre ganan. Primero manda el precio real del dinero.

2026 se parece… pero no del todo

El comportamiento de 2026 se parece en parte, pero no del todo. Ya estamos viendo el patrón clásico de primera ronda: petróleo alto, inflación repuntando, bonos presionados y dólar recuperando algo de firmeza. Tras el último dato de PPI, el 10 años estadounidense cotizaba cerca del 4,47%, el 2 años en 3,99% y el dólar subía. Eso es un mercado diciendo: “la Fed va a tener menos margen para relajarse”. Hasta ahí, sí se parece a 2022.

La gran diferencia está en la bolsa. En 2022, el equity fue incapaz de mirar más allá del shock inflacionista porque el golpe coincidió con la subida más agresiva de tasas en décadas. Ahora la bolsa está aguantando mucho mejor, apoyada en beneficios, tecnología e IA. Esa divergencia es importante. Nos dice que, de momento, el mercado no cree que esto vaya a convertirse automáticamente en un 2022 completo. Cree en un escenario más sucio: crecimiento más flojo, inflación más alta, tasas más altas durante más tiempo, pero sin colapso inmediato del ciclo. Ahí está el verdadero riesgo: no un replay exacto de 2022, sino una versión menos explosiva, más larga y más incómoda.

Por eso, la pregunta buena no es “¿volveremos al 9,1%?” La pregunta buena es: ¿puede la inflación volver a convertirse en el centro del mercado aunque no alcance el pico de 2022? Y la respuesta es claramente sí.

De hecho, eso ya está ocurriendo. La Fed está mucho menos libre de lo que parecía a comienzos de año. La hipótesis de recortes se ha debilitado, los mercados vuelven a mirar la energía como factor de contagio y el petróleo ha reaparecido como variable central de asignación de activos. Si el crudo sigue por encima de 100 dólares durante suficiente tiempo, lo más probable no es una copia exacta de 2022, sino algo bastante dañino también: una inflación más pegajosa, un consumidor más tocado y una Fed atrapada sin poder ayudar demasiado.

Mi lectura, por tanto, es esta: sí, podemos ver un repunte de inflación en EE. UU. que recuerde a 2022 en su mecanismo, pero no necesariamente en su magnitud. El paralelismo correcto no es “volver al 9%”, sino “volver a un régimen donde energía, inflación y tasas vuelven a mandar sobre el resto de activos”. Y cuando eso pasa, el mercado deja de premiar la narrativa bonita y vuelve a premiar balance, pricing power, caja y disciplina.

Eso fue lo que enseñó 2022. Y eso es exactamente lo que 2026 está empezando a recordar.