¿Por que cae Bitcoin?

Las salidas masivas de los ETF de Bitcoin y el desplome de empresas cripto confirman un cambio de ciclo en el apetito inversor.

Bitcoin cayó hasta los US$60.255 según datos de Coingecko, marcando su nivel más bajo desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y quedando muy lejos del máximo histórico de 126.000 dólares alcanzado en octubre de 2025. Este movimiento no es aislado ni propio del ecosistema cripto, responde, en gran medida, a dinámicas macroeconómicas y de apetito por riesgo ya observadas en ciclos previos.

Liquidez, tasas y apetito por riesgo

Históricamente, Bitcoin ha mostrado una elevada correlación con el entorno financiero global. En escenarios de liquidez abundante, tasas de interés bajas y mercados relajados, el criptoactivo tiende a apreciarse, beneficiándose de un claro entorno de mayor apetito al riesgo. La expansión de la oferta monetaria ha sido un catalizador clave en episodios como el período deflacionario del BCE en 2016 y la pandemia de 2020, cuando la Reserva Federal incrementó su balance en 73%, impulsando un fuerte rally en Bitcoin.

El reverso también se cumple, la contracción monetaria y subidas de tasas suelen penalizar al activo. Así ocurrió con el ciclo restrictivo iniciado a fines de 2021 para contener la inflación.

El punto de inflexión

El cambio de tendencia se consolidó en octubre de 2025, en medio de una escalada diplomática entre Estados Unidos y China. El anuncio de controles chinos a las exportaciones de tierras raras, como respuesta a amenazas arancelarias de Washington, detonó un episodio de aversión al riesgo global. Bitcoin, altamente correlacionado con las tecnológicas, sufrió un desplome abrupto y no logró recuperar plenamente esos niveles.

Un contexto monetario y financiero más adverso

La volatilidad se amplificó por un entorno incierto en EE. UU., un cierre presupuestario paralizó la publicación de datos macro durante más de 40 días, la inflación volvió a acelerarse hacia fin de año y las valoraciones extremas de acciones de inteligencia artificial reavivaron temores de burbuja, aún presentes a inicios de 2026.

En este marco, los inversores agrupan criptomonedas y acciones tecnológicas en la misma categoría de riesgo. Cuando la tecnología corrige, Bitcoin suele amplificar el movimiento, a veces duplicándolo o triplicándolo.

ETF de Bitcoin

Los ETF de Bitcoin al contado, pilar del rally desde 2024, también reflejaron el giro del sentimiento. Los activos bajo gestión cayeron de 169.500 millones a 93.500 millones de dólares, más de 75.000 millones salieron de estos vehículos, evidenciando aversión al riesgo institucional. Aun así, la infraestructura funcionó, los reembolsos se procesaron sin dislocaciones relevantes, mostrando mayor madurez del mercado.

Del entusiasmo al miedo

El desplome llega tras dos años de euforia (2023–2025), en los que Bitcoin se multiplicó casi por seis. El rally se apoyó en expectativas regulatorias más favorables en EE. UU., aprobación de ETF al contado, recortes de tasas desde 2024 y narrativas como la escasez programada (halving de abril de 2024).

La corrección actual, sin embargo, no responde a fallas internas del ecosistema. No hubo fraudes sistémicos ni colapsos operativos, la red Bitcoin opera con normalidad, con hashrate cerca de máximos y validación regular de bloques.

¿Activo refugio u activo de riesgo?

La caída reabre el debate sobre Bitcoin como “oro digital”. En este episodio, no actuó como refugio frente a la incertidumbre geopolítica. Michael Burry señaló que el activo “ha quedado expuesto como puramente especulativo”, sin consolidarse como cobertura comparable a los metales preciosos.

Conclusión

La fase actual confirma que Bitcoin se comporta como un activo de riesgo, altamente dependiente de la política monetaria, tensiones geopolíticas y sentimiento bursátil. Al mismo tiempo, la resiliencia operativa de los ETF y de la red sugiere un ecosistema más robusto que en ciclos anteriores. Para el mercado, el mensaje es claro, mayor cautela, menos apalancamiento y una atención renovada a los catalizadores macro que seguirán marcando el pulso en 2026.

Análisis técnico de Bitcoin

En el gráfico semanal, Bitcoin lucha por mantenerse sobre la EMA de 200 períodos, ubicada en torno a los US$68.000, una media móvil históricamente relevante que marcó tanto el inicio del rally de 2023 como el “invierno cripto” de 2022. Una ruptura semanal por debajo de este nivel podría habilitar una corrección hacia los US$62.200, zona que coincide con el retroceso de Fibonacci de 78,6%, reforzando su importancia técnica. En paralelo, el ATR muestra un aumento de la volatilidad, consistente con los movimientos más amplios observados en los últimos días, lo que eleva la sensibilidad del precio ante quiebres de niveles clave.

