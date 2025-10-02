¿Por qué suben las acciones de Samsung? 📈

Samsung Electronics (SMSN.UK) sube un 3,5%, marcando su punto más alto desde enero de 2021. Otro gigante coreano, SK Hynix, también se revaloriza tras su acuerdo con OpenAI. El repunte se produjo tras la noticia de que ambas compañías se asociaron con OpenAI como parte de su iniciativa Stargate. SK Hynix ya es un proveedor clave de Nvidia, mientras que Samsung está trabajando para obtener la certificación de Nvidia para sus propios chips HBM4.

La alianza busca impulsar el suministro de chips de memoria avanzados y ampliar la capacidad de los centros de datos de IA en Corea del Sur. A pesar de que las ganancias del negocio de chips de Samsung cayeron un 94 % interanual en el segundo trimestre, su director financiero expresó optimismo sobre una recuperación en el segundo semestre de 2025.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, se reunió con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y altos ejecutivos de Samsung y SK Hynix para sellar la colaboración.

OpenAI también firmó acuerdos con el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea, SK Telecom y filiales de Samsung para explorar la construcción de centros de datos de IA de última generación en Corea.

SK Hynix anunció recientemente la disponibilidad de producción en masa de sus chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), vitales para impulsar las aplicaciones de IA, incluidas las GPU de Nvidia.

Se espera que los próximos chips HBM4 sean cruciales para la arquitectura de IA Rubin de próxima generación de Nvidia.

Samsung, que antes era el líder dominante en memoria, se enfrenta ahora a una mayor competencia por parte de SK Hynix, que ha recuperado el terreno en ingresos de memoria.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.