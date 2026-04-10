Premercado: IPC en EE. UU. enfría a la Fed y sorprende al mercado pese al impacto del petróleo por la guerra

Geopolítica: Trump se mostró optimista sobre un acuerdo de paz con Irán, asegurando que los líderes iraníes son más razonables en privado, aunque advirtió que será “muy doloroso” si no se alcanza un pacto. Criticó el cobro de tasas a petroleros en el estrecho de Ormuz y acordó con el primer ministro británico Starmer buscar una solución para reactivar el tráfico marítimo. Por su parte, Irán mantiene que no negociará con Washington hasta lograr un alto el fuego completo en Líbano y contempla mantener cerrado el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico sigue prácticamente paralizado. EE. UU. acogerá conversaciones para un alto el fuego entre Líbano e Israel, aunque Netanyahu rechazó un cese inmediato de operaciones. Los reportes sobre la llegada de una delegación iraní a Islamabad para negociar fueron desmentidos por fuentes iraníes, que insisten en que las negociaciones están suspendidas hasta que EE. UU. cumpla sus compromisos.

EE. UU.: El IPC de marzo mostró una moderación mayor a la esperada tanto en la lectura general como subyacente, reforzando las expectativas de que la inflación continúa desacelerándose de forma gradual. En paralelo, el panel bancario del Senado pospuso la audiencia de confirmación de Kevin Warsh prevista para la próxima semana debido a cuestiones de documentación pendiente.

Divisas: El EUR/USD retrocedió ligeramente tras haber tocado brevemente el nivel de 1,1700, con la acción del precio contenida pese al IPC estadounidense, que no generó un movimiento direccional claro. El GBP/USD se mantuvo lateral con escaso flujo de noticias en el Reino Unido. El USD/JPY conservó el nivel de 159,00 recientemente recuperado, respaldado por la aceleración del IPP japonés, aunque el ministro de Finanzas Katayama advirtió que el gobierno está dispuesto a tomar medidas decisivas en los mercados de divisas.

Bonos: Los futuros de UST a 10 años apenas variaron, con el mercado internalizando un IPC más benigno pero aún condicionado por la incertidumbre geopolítica. Los futuros del bund se contuvieron tras la reciente caída, apoyados por datos comerciales alemanes mejores de lo esperado. Los futuros JGB a 10 años retrocedieron por debajo de 130,00 tras la aceleración del IPP y los comentarios del vicegobernador del BoJ, Himino, sobre ajustar la política para alcanzar de forma estable el objetivo de inflación.

Japón: El Nikkei 225 subió impulsado por Fast Retailing, que alcanzó máximos históricos tras sólidos resultados de beneficios. Los datos de IPP de marzo fueron mixtos, con una lectura mensual del 0,8% (frente al 0,9% esperado) y una interanual del 2,6% que superó las expectativas del 2,4%.

China: Los índices avanzaron con fortaleza en tecnología, propiedad y automoción. Los datos de inflación fueron mixtos: el IPC interanual se situó en el 1,0%, por debajo del 1,2% esperado, mientras que el IPP sorprendió positivamente con un 0,5%, regresando al crecimiento de precios de fábrica por primera vez en más de tres años.

Petróleo: Los futuros del crudo se mantuvieron contenidos, con el frágil alto el fuego entre EE. UU. e Irán aparentemente vigente, aunque persisten tensiones por explosiones reportadas en Teherán y ataques israelíes en Líbano. El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado, con solo seis barcos cruzando el jueves. Arabia Saudí reportó una pérdida de aproximadamente 700.000 bpd en capacidad de producción tras ataques a estaciones de bombeo. EE. UU. ofreció 30 millones de barriles desde la Reserva Estratégica y Japón anunció la liberación de 20 días de reservas en mayo.

Metales: El oro se tomó un respiro tras avanzar hacia los 4.800 USD/onza, nivel donde encontró resistencia, en un contexto donde la moderación del IPC reduce parcialmente la demanda de refugio. El cobre registró ligeras ganancias en un entorno de riesgo positivo, respaldado por el regreso al crecimiento de los precios de fábrica en China.

Acciones: Google se comprometió a utilizar las futuras generaciones de procesadores Xeon y otros chips de Intel. Chevron reportó una caída de producción de hasta el 6% en el primer trimestre, en parte por el conflicto con Irán, en línea con lo comunicado previamente por Exxon Mobil.

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Análisis US100

TEl precio se ha mantenido en las cercanías de los 25.248 puntos, mostrando señales técnicas favorables. En este contexto, se observa que el indicador MACD comienza a ingresar en territorio positivo, mientras que la cotización se sitúa por sobre sus medias móviles, lo que refuerza un sesgo alcista de corto plazo. De esta manera, el nivel de los 25.248 puntos se configura como una referencia clave para la evolución del precio.

Una consolidación sostenida por sobre dicho nivel podría impulsar una extensión del movimiento al alza, a la zona de resistencia ubicada en torno a los 25.508 puntos. Por el contrario, una reversión que implique la pérdida de este nivel abriría espacio para el desarrollo de movimientos correctivos, donde el soporte más relevante se encuentra en las cercanías de los 24.933 puntos.

🔹 Punto Clave: 25.248

🔺 Escenario Alcista: 25.508

🔻 Escenario Bajista: 24.933

Gráfico del Día

Los metales preciosos han mostrado una mayor volatilidad en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a las negociaciones de alto el fuego. En este escenario, el oro, tras recuperar la zona de resistencia correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8%, ha vuelto a registrar un movimiento bajista. Actualmente, el precio se encuentra apoyado en su media móvil de largo plazo, por lo que la zona clave a monitorear se ubica entre los 4.675 y 4.819, niveles que corresponden a los retrocesos de Fibonacci del 61,8% y 76,4%, respectivamente.

Mientras el precio se mantenga por debajo de este rango, podría prevalecer un sesgo bajista con posibilidad de extender las caídas hacia el soporte relevante en torno a los 4.615. No obstante, una eventual ruptura al alza de esta zona abriría espacio para una reanudación del impulso alcista observado en las últimas semanas, en la resistencia ubicada cerca de los 4.964, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 76,4% de la caída previa.

🔹 Punto Clave: 4.675 - 4.819

🔺 Escenario Alcista: 4.964

🔻 Escenario Bajista: 4.615