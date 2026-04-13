Premercado: Petróleo sobre US$100 tras bloqueo de Ormuz ordenado por Trump

Las bolsas y los metales moderaron sus caídas tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente Vance, abandonó las conversaciones celebradas en Pakistán y regresó a Washington sin alcanzar un acuerdo después de 21 horas de negociaciones. Como consecuencia, el presidente Trump anunció que la Marina de EE. UU. iniciará un bloqueo a cualquier embarcación que intente transitar por el Estrecho de Ormuz, mientras que el Mando Central confirmó que dicho bloqueo al tráfico marítimo con destino u origen en puertos iraníes entrará en vigor el 13 de abril a las 15:00 BST (10:00 EDT).

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo se dispararon, con el Brent superando los 100 USD por barril, impulsados por la combinación del fracaso diplomático en Islamabad y la inminente imposición del bloqueo naval en una de las rutas petroleras más estratégicas del mundo.

Para la sesión de hoy, los inversores permanecerán atentos a la evolución del frente geopolítico, así como a los resultados empresariales de Goldman Sachs y LVMH, que podrían marcar el tono de la jornada en los mercados.​​

Geopolítica: La delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente Vance, abandonó las conversaciones con Irán en Pakistán sin acuerdo tras 21 horas de negociaciones, al no lograr un compromiso iraní de renunciar a sus ambiciones nucleares. Trump anunció un bloqueo naval a puertos iraníes efectivo desde el 13 de abril a las 15:00 BST, advirtiendo que EE. UU. está “completamente preparado” para actuar militarmente si es necesario. Irán calificó las demandas de “maximalistas” y el IRGC advirtió que la aproximación de buques militares al Estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego. No obstante, ambas partes dejaron la puerta abierta a una segunda ronda de conversaciones en los próximos días, y el WSJ informó que la administración Trump también considera reanudar ataques limitados para romper el estancamiento. Paralelamente, Trump advirtió a China de “grandes problemas” si envía sistemas de defensa aérea a Irán.

Aranceles: China eliminará los aranceles a todos los productos importados de 53 países africanos a partir del 1 de mayo. Por su parte, el primer ministro español Sánchez expresó la voluntad de España de cooperar con China en todos los ámbitos.

EE. UU.: La Reserva Federal está solicitando a los principales bancos estadounidenses información detallada sobre su exposición al crédito privado, en un contexto de aumento en los reembolsos.

Divisas: El dólar se fortaleció impulsado por el alza de los precios del petróleo y la incertidumbre geopolítica. El EUR/USD retrocedió por debajo de 1,1700 presionado por los mayores costes energéticos en la UE, el GBP/USD luchó por mantener el nivel de 1,3400, y el USD/JPY subió ligeramente ante los vientos en contra que el encarecimiento del crudo supone para la economía japonesa.

Bonos: Los futuros de los UST a 10 años retrocedieron por las preocupaciones inflacionarias derivadas del alza del petróleo. Los bund cayeron por debajo de 125,00 con los futuros de gas europeos disparándose en porcentajes de dos dígitos, y el rendimiento japonés a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 1997, desestabilizando las perspectivas para la política del BoJ.

Japón: El Nikkei 225 retrocedió lastrado por los elevados precios energéticos, que afectaron especialmente a eléctricas y grandes fabricantes. El ministro de Economía, Akazawa, sugirió que la política monetaria del BoJ para fortalecer el yen podría ser una herramienta para contener la inflación.

México: El Banco Central de México nombró a Aldo Heffner Rodríguez como su nuevo economista jefe, con efecto a partir del lunes.

Acciones: Las acciones de Palantir Technologies subieron más de un 2% en el premercado después de que Trump destacara a la empresa por sus capacidades tecnológicas y equipos de combate.

Petróleo: Los futuros del crudo se dispararon con el Brent superando los 100 USD/bbl tras el fracaso diplomático y el anuncio del bloqueo naval. Arabia Saudí restauró su oleoducto Este-Oeste a capacidad total de 7 millones de barriles diarios, Japón anunció coordinación con naciones asiáticas para aliviar el cuello de botella, e India elevó significativamente los aranceles de exportación sobre diésel y combustible para aviones.

Metales: El oro retrocedió ante la fortaleza del dólar, aunque se recuperó tras una breve caída por debajo de los 4.700 USD/onza. El cobre cayó afectado por la escalada geopolítica y los posibles ataques limitados de EE. UU. contra Irán, mientras que la producción chilena de Codelco descendió un 9,8% interanual en febrero.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio ha mostrado una fuerte presión vendedora en la apertura de los futuros, con un gap bajista que llevó la cotización a marcar mínimos en la zona de los 24.900 puntos. Desde ese nivel, se ha producido un movimiento correctivo que acerca al precio al retroceso del 61,8% de Fibonacci de la caída ubicado en los 25.202, coincidiendo además con su media móvil de largo plazo.

Este nivel se presenta como una resistencia clave. Una superación clara podría habilitar una extensión alcista hacia la siguiente resistencia relevante, situada en torno a los 25.500 puntos. En cambio, si el precio no logra romper esta zona, podría reanudarse el movimiento bajista, con el soporte principal nuevamente en los mínimos de apertura, cerca de los 24.900 puntos.

🔹 Punto Clave: 25.202

🔺 Escenario Alcista: 25.500

🔻 Escenario Bajista: 24.900





Gráfico del Día

En la negociación del petróleo durante el fin de semana se ha producido un gap alcista, manteniendo la estructura correctiva iniciada tras la caída de principios de abril. El precio continúa desarrollando un movimiento correctivo dentro de un canal con estructura ABC, lo que podría favorecer una aproximación hacia la resistencia de los 107,49 dólares, nivel que coincide con el retroceso del 61,8% de Fibonacci del tramo bajista previo.

Si el precio logra consolidarse por encima de esta zona, podría extender el avance hacia los máximos situados en 119,48 dólares. Por el contrario, un rechazo con presión vendedora desde este nivel podría reactivar la tendencia bajista y abrir el camino hacia el soporte principal en torno a los 91,08 dólares.

🔹 Punto Clave: 107,49

🔺 Escenario Alcista: 119,48

🔻 Escenario Bajista: 91,08

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