Nvidia (NVDA.US) llega nuevamente a una de las publicaciones de resultados más importantes para Wall Street, porque su informe se ha convertido en un termómetro de todo el ciclo de inversión en inteligencia artificial. La pregunta para el miércoles ya no es simplemente si Nvidia volverá a superar las expectativas. El problema es que el mercado prácticamente espera que lo haga.

Los resultados deberán demostrar que la demanda por infraestructura de inteligencia artificial, GPU y centros de datos sigue creciendo suficientemente rápido para justificar cientos de miles de millones de dólares en inversiones por parte de las mayores compañías tecnológicas del mundo.

Y después de varios trimestres de reacciones negativas tras los resultados, un trimestre simplemente “bueno” podría no ser suficiente.

Nvidia llega con el consenso prácticamente en el techo de su guía

Para el segundo trimestre fiscal de 2027, el consenso apunta a aproximadamente US$92.200 millones de ingresos, mientras otras estimaciones se sitúan ligeramente por encima de ese nivel. Nvidia había entregado una guía central de US$91.000 millones, con un margen de variación de cerca del 2%. Esto deja un rango aproximado entre US 89.200 millones y US 92.800 millones.

El consenso ya se encuentra 1,3% por encima del punto medio de la guía y muy cerca de la parte superior del rango oficial. Esto reduce considerablemente el margen para sorprender.

Durante los últimos seis trimestres, Nvidia reportó ingresos que, en promedio, estuvieron alrededor de 4,4% por encima del punto medio de sus respectivas guías. El mercado se ha acostumbrado, por tanto, a que la empresa entregue números superiores a lo prometido. Ese historial explica por qué superar simplemente los US$91.000 millones probablemente no sea suficiente para generar entusiasmo.

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El consenso también anticipa un beneficio ajustado por acción cercano a US$2,10, prácticamente el doble que un año atrás. En términos convencionales, serían cifras extraordinarias. Pero Nvidia se encuentra en una situación poco convencional: cuanto más éxito acumula, mayor es el nivel de crecimiento necesario para volver a sorprender.

Data Center ya explica más del 90% del negocio

El segundo gran foco será Data Center, el segmento que concentra prácticamente toda la narrativa de crecimiento de Nvidia. Durante el primer trimestre fiscal de 2027, Data Center generó alrededor de US 75.200 millones sobre ingresos totales de US 81.600 millones, equivalente al 92,1% de las ventas.

Para el trimestre que se publica ahora, el consenso apunta a aproximadamente US$85.700 millones, lo que elevaría su participación hacia 93% de los ingresos totales.

Por un lado, confirma que Nvidia continúa capturando una parte enorme de la inversión mundial en infraestructura de IA. La demanda de aceleradores, sistemas completos, memoria de alto rendimiento y networking sigue siendo excepcionalmente fuerte. Por otro, aumenta la sensibilidad de la compañía a cualquier señal de desaceleración del ciclo de CapEx de los grandes proveedores de nube.

Precisamente por eso, el mercado prestará especial atención al nuevo desglose de Data Center entre hiperescaladores y el grupo que Nvidia denomina AI Clouds, Industrial y Enterprise. Una expansión sólida en ambos segmentos reforzaría la idea de que la demanda se está extendiendo más allá de Microsoft, Amazon, Google y Meta. Una desaceleración del segundo grupo podría reavivar la preocupación de que el crecimiento siga excesivamente concentrado entre un número reducido de clientes.

Blackwell es importante, pero Rubin puede convertirse en el nuevo catalizador

La generación Blackwell continuará siendo central en los resultados, aunque la discusión comienza a desplazarse hacia su sucesora, Rubin. Las expectativas incorporan una rápida transición tecnológica y el mercado buscará confirmación de que el calendario de producción y entregas de Rubin continúa avanzando sin retrasos relevantes. La ventaja competitiva de Nvidia depende también de su capacidad para mantener un ritmo de renovación prácticamente anual. La compañía debe convencer al mercado de que puede reemplazarlos por arquitecturas más potentes antes de que clientes o competidores tengan tiempo suficiente para reducir la distancia.

Junto con Rubin, otro indicador a vigilar será el margen bruto ajustado. La zona del 75% se mantiene como una referencia relevante: conservar márgenes alrededor o por encima de ese nivel demostraría que Nvidia sigue reteniendo un extraordinario poder de fijación de precios incluso mientras aumenta significativamente su producción.

Networking es otro componente que podría ganar protagonismo. El crecimiento del cómputo de IA obliga a conectar cada vez más aceleradores dentro de grandes clusters, transformando las redes de alta velocidad en una parte crítica del gasto total de los centros de datos.

Los gigantes tecnológicos siguen gastando: el problema es cuánto llegará realmente a Nvidia

Uno de los principales argumentos a favor de Nvidia permanece intacto, lo de que sus mayores clientes todavía están aumentando fuertemente sus inversiones. Los planes más recientes para 2026 sitúan el CapEx de Amazon en aproximadamente US$220.000 millones. Alphabet proyecta entre US 195.000 y US 205.000 millones, Microsoft se mueve alrededor de US$175.000 millones y Meta entre US 130.000 y US 145.000 millones. En conjunto, hablamos de aproximadamente US$720.000-745.000 millones.

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El volumen es extraordinario y ofrece visibilidad a toda la cadena de infraestructura de inteligencia artificial. Pero no cada dólar adicional de CapEx termina en Nvidia. Los hiperescaladores están aumentando simultáneamente sus inversiones en centros de datos, redes, energía, refrigeración, terrenos y chips desarrollados internamente.

Amazon asegura que su propia operación de semiconductores superaría los US$25.000 millones de ingresos anuales si fuera un negocio independiente. Google continúa ampliando sus TPU, mientras Broadcom y Marvell participan en el diseño de aceleradores personalizados.

Nvidia sigue conservando una posición dominante en aceleradores de IA, las estimaciones disponibles la sitúan cerca del 90% del mercado, pero sus clientes tienen un incentivo económico muy fuerte para reducir gradualmente esa dependencia.

La buena noticia para Nvidia es que, por ahora, el crecimiento del mercado parece ser suficientemente grande como para permitir simultáneamente la expansión de alternativas y un crecimiento muy elevado de sus propias ventas.

La guía del tercer trimestre puede importar más que el trimestre recién terminado

El miércoles, la cifra que podría terminar dominando la reacción del mercado no es necesariamente la de los últimos tres meses, será la guía del tercer trimestre. Las expectativas se encuentran alrededor de US$103.100 millones de ingresos. Una orientación claramente por encima de esa cifra permitiría al mercado mantener la narrativa de aceleración.

Una guía situada alrededor de US$106.000-110.000 millones constituiría una sorpresa significativamente positiva, mientras que una previsión inferior a aproximadamente US$103.000 millones podría ser interpretada como decepcionante.

El segundo elemento será Rubin. Confirmación de producción, disponibilidad de componentes y un calendario de entregas más agresivo serían señales positivas. El tercero serán los márgenes.

Y existe además una variable difícil de cuantificar: China. Las actuales expectativas no incorporan una contribución relevante de nuevas ventas de H200 al mercado chino. Cualquier avance regulatorio o comercial podría añadir opcionalidad positiva, mientras nuevos retrasos reducirían esa posibilidad.

El mercado de opciones descuenta una reacción cercana al 6%

Los precios de las opciones implican un movimiento de aproximadamente 6% en cualquier dirección hacia el final de la semana posterior a los resultados. Con las acciones alrededor de US$209 en las referencias previas a la publicación, un movimiento de esa magnitud podría llevar el precio hacia aproximadamente US 221 en un escenario positivo por debajo de US 198 en uno negativo.

Desde una perspectiva técnica, la zona de US$195 aparece como una referencia importante en caso de corrección, mientras el área de US$235-236 continúa siendo la gran resistencia asociada con los máximos previos. Sin embargo, la historia reciente obliga a introducir prudencia.

Nvidia ha tendido a caer después de sus últimas publicaciones trimestrales, incluso cuando los resultados operativos continuaron siendo extraordinarios. Esto refleja un clásico problema de expectativas frente a realidad, en que una empresa puede entregar un gran trimestre y aún así decepcionar si los inversionistas esperaban algo todavía mejor.

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Esta asimetría es especialmente relevante ahora, porque la compañía llega con un consenso de ingresos cerca del techo de su guía, Data Center esperado en máximos históricos y un mercado que ya supone que las principales Big Tech mantendrán un nivel excepcional de inversión en IA. Para provocar una reacción claramente alcista, Nvidia probablemente necesitará algo más que cumplir.

¿Qué tendría que mostrar Nvidia para mantener viva la narrativa alcista?

Escenario favorable

El escenario más favorable combinaría ingresos superiores al consenso, Data Center por encima de US$85.000 millones, margen bruto estable alrededor o por encima de 75%, confirmación de Rubin y una guía del tercer trimestre claramente superior a US$103.000 millones. Además, comentarios positivos sobre networking, demanda empresarial y capacidad de producción ayudarían a demostrar que la expansión no depende exclusivamente de cuatro grandes compañías tecnológicas.

Escenario intermedio

Un escenario intermedio sería otro trimestre sólido, pero con guía apenas alineada con el consenso. Precisamente ahí aparece el mayor riesgo de una reacción tipo sell the news.

Escenario negativo

El escenario negativo no requiere necesariamente una caída de ingresos. Bastaría una combinación de guía conservadora, presión sobre márgenes, retrasos en Rubin o desaceleración del segmento ACIE para que el mercado comience a cuestionar la pendiente de crecimiento esperada para 2027.

Nvidia sigue siendo el barómetro más importante de la inteligencia artificial

Los ingresos podrían prácticamente duplicarse respecto de hace un año, Data Center representa más del 90% del negocio y sus principales clientes planean gastar más de US$700.000 millones durante 2026. Al mismo tiempo, el propio éxito de Nvidia está creando nuevos desafíos.

Amazon, Google y otros clientes desarrollan chips propios. Broadcom, AMD y Marvell amplían su presencia. Nuevos participantes buscan oportunidades especialmente en inferencia, donde existe mayor espacio para arquitecturas especializadas. Aunque Nvidia sigue claramente al frente, el mercado de aceleradores de IA se dirige hacia una escala que podría superar el billón de dólares, atrayendo inevitablemente más competencia. Eso transforma los resultados del miércoles en algo más que una publicación trimestral.

Será una prueba sobre cuánto tiempo puede Nvidia mantener simultáneamente crecimiento extraordinario, márgenes excepcionales y dominio tecnológico mientras sus clientes gastan cantidades récord para construir la infraestructura de IA… y también para reducir su dependencia de Nvidia.

​​​​​​​Fuente: xStation5.