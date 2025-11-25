Primas récord del cobre revelan estrechez en el mercado refinado y consolidan la estrategia global de Codelco

La alianza estratégica entre Codelco y Adani refleja una apuesta por asegurar producción futura ante un escenario donde la demanda global crecería 50% hacia 2040.

La oferta global muestra disrupciones en minas y fundiciones , llevando al cobre a máximos sobre 11.000 USD/t y generando primas elevadas en Asia.

Codelco propone primas récord de 335–350 USD/t para 2026, muy por encima de los 89 USD/t de este año, señalando mayor competencia por metal refinado fuera de EE.UU.

Las primas récord propuestas por Codelco, en el rango de 335–350 USD/t para contratos 2026 en China —desde los 89 USD/t acordados para este año—, introducen una lectura inequívoca: los productores perciben una competencia creciente por metal refinado fuera de EE.UU., después de un 2025 dominado por desvíos masivos hacia ese mercado ante la posible reactivación de tarifas. El contraste con el spot chino (<40 USD/t) evidencia la desconexión entre una demanda industrial cauta y una oferta que busca capturar valor en un escenario de disponibilidad más ajustada.

Oferta bajo presión: fundiciones, minas y flujos comerciales

La tensión no proviene únicamente del arbitraje hacia EE.UU. Durante el año, paradas de fundiciones y disrupciones en minas han reducido la holgura del mercado, permitiendo que el LME tocara máximos históricos sobre 11.000 USD/t en octubre. Esto ha dejado a Asia con menos opciones: incluso en Corea del Sur los productores ya pactan primas del orden de 330 USD/t, subrayando que la competencia por metal físico es regional y no local.

La continua reducción de inventarios y las interrupciones en capacidades de procesamiento han reforzado la percepción de un mercado donde cada tonelada de metal disponible gana valor estratégico.

Estrategia y visión de largo plazo: alianza con Adani

En paralelo, el MoU firmado entre Codelco y Adani (KCL) para evaluar tres proyectos en Antofagasta y Atacama refuerza el giro estratégico de la compañía hacia asociaciones que aseguren producción futura. Con proyecciones que apuntan a que la demanda global de cobre crezca 50% hacia 2040, la mirada corporativa se desplaza hacia alianzas capaces de sostener la cadena de suministro en un entorno donde sumar nueva capacidad será cada vez más difícil.

El movimiento encaja con la postura de múltiples mineras globales, que anticipan déficits sostenidos desde la segunda mitad de la década y buscan socios capaces de financiar y acelerar desarrollos.

Sentimiento de mercado y desempeño reciente

El cobre sube +1% en la jornada y acumula más de 23% en el año, apoyado también por expectativas de un recorte de tasas de la Fed el próximo mes. La reciente ampliación del spread spot–3M del LME, al nivel más ajustado en cinco semanas, refuerza la idea de un mercado que valora más la disponibilidad inmediata que el suministro futuro.El comportamiento del spread, junto con inventarios reducidos y primas al alza, indica que los compradores están dispuestos a pagar más por metal listo para entrega, una señal típica de estrechez estructural.

Análisis técnico: cobre enfrenta resistencia en 10870–10880 mientras sostiene soporte clave

El precio ha defendido con consistencia la zona de 10620–10660, que coincide con la directriz alcista de corto plazo y se ha convertido en el soporte clave del tramo reciente. Desde ese nivel, el rebote gana tracción, pero enfrenta un muro técnico en 10870–10880, donde confluyen máximos recientes y una zona de congestión que ha detenido varios intentos de avance. Un cierre firme sobre ese rango abriría espacio hacia 11000, referencia psicológica y techo del rango mayor.

Aun así, la media de 200 periodos mantiene pendiente bajista, lo que sugiere que la estructura sigue en fase de transición. El RSI recupera sin señales de agotamiento, respaldando la continuidad del impulso, aunque mientras 10880 no se quiebre de manera convincente, no puede descartarse una nueva prueba del soporte.

Fuente: xStation5.

