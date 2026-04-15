Primera caída de inventarios en EE. UU. en dos meses, impulsada por exportaciones récord

Después de ocho semanas de aumentos ininterrumpidos, los inventarios de petróleo en EE. UU. finalmente registraron una caída, incluso a pesar de una mayor liberación de reservas del SPR. Aunque los mercados financieros siguen con ansiedad los reportes desde el Golfo Pérsico y esperan una paz rápida, los últimos datos traen cierto optimismo, apuntando a una fuerte demanda externa y a un aumento dinámico del papel de EE. UU. como exportador clave de la materia prima. A pesar de que la situación geopolítica sigue siendo tensa, los inversionistas observan con esperanza señales de desescalada que puedan restaurar la estabilidad en la región del Estrecho de Ormuz.

Datos clave del informe de la EIA:

Inventarios de crudo: caída de 0,9 millones de barriles (hasta un nivel de 463,8 millones de barriles), lo que sorprendió al mercado ya que se esperaba un aumento de inventarios.

Reserva Estratégica de Petróleo (SPR): caída de 4,1 millones de barriles (hasta 409,2 millones) en relación con la liberación de emergencia de suministros por parte del Departamento de Energía.

Exportaciones de petróleo de EE. UU.: aumento masivo de 1,1 millones de barriles por día, alcanzando un nivel de 5,2 millones de barriles diarios.

Inventarios de gasolina: fuerte caída de 6,3 millones de barriles, significativamente por encima de la caída proyectada de 1,7 millones. Esta fue la mayor caída en al menos varios meses.

Inventarios de destilados: caída de 3,1 millones de barriles, situándolos aproximadamente un 6% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año.

Producción doméstica: se mantuvo en un nivel estable de 13,6 millones de barriles por día.



Después de muchas semanas de aumentos, tenemos una caída en los inventarios comerciales, incluso a pesar de la liberación de reservas estratégicas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.



Actualmente, estamos observando una caída muy grande en los inventarios del SPR. Una situación similar tuvo lugar en 2022. Fuente: Bloomberg Finance LP.

Comentario

El último informe de la EIA proporciona conclusiones interesantes respecto a la resiliencia del sector energético estadounidense. El hecho más llamativo es la caída real en los inventarios comerciales a pesar de una inyección masiva de petróleo desde la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). La liberación de más de 4 millones de barriles desde las reservas estatales es una respuesta directa al bloqueo del Estrecho de Ormuz, que ha cortado una parte significativa de las exportaciones globales. El hecho de que los inventarios hayan caído a pesar de dicha oferta demuestra una demanda doméstica y externa extremadamente fuerte.

El principal motor de estos cambios es la expansión de las exportaciones estadounidenses. El resultado de 5,2 millones de barriles diarios es prueba de que EE. UU. se está convirtiendo en un garante de la seguridad energética durante el conflicto en Medio Oriente. Al mismo tiempo, una caída en las importaciones de 1 millón de barriles diarios ha ajustado aún más el balance doméstico.

Sin embargo, el tono positivo de los datos está moderado por el contexto geopolítico. El mercado claramente está “apostando por la paz”. Cada barril que sale del almacenamiento estadounidense vale su peso en oro mientras las exportaciones a través del Estrecho de Ormuz permanezcan detenidas. Una demanda muy fuerte de gasolina (aumento a 9,1 millones de barriles diarios) sugiere que la economía doméstica de EE. UU. aún está funcionando a alta velocidad, lo que, combinado con la caída en los inventarios de combustibles, puede sostener los precios en el corto plazo. Sin embargo, los inversionistas se mantienen cautelosos, esperando que la diplomacia finalmente prevalezca sobre los argumentos de fuerza en la región del Golfo Pérsico.



Los inventarios de petróleo y de todos los productos están cayendo de forma bastante clara, acercándose al promedio de 5 años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El petróleo rebotará ligeramente justo antes del rollover de los contratos de futuros (el rollover será a la baja debido a una backwardation extrema). Sin embargo, vale la pena señalar que el mercado está comenzando a tener dudas sobre el rápido inicio de negociaciones entre EE. UU. e Irán, y adicionalmente, el mercado físico está extremadamente ajustado. Fuente: xStation5.



La diferencia entre el precio spot del Brent y el contrato de junio es de casi 30 dólares por barril. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.