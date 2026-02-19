¿Qué es lo que pasa con el petróleo?: triangulación rota, prima geopolítica viva y un punto de decisión en máximos

El crudo ha vuelto a mostrar su dinámica habitual cuando los mercados globales enfrentan incertidumbre: movimientos al alza impulsados tanto por factores técnicos como por la prima de riesgo geopolítica. En dos sesiones, Brent registró su cierre más alto desde finales de enero, mientras que WTI extendió su rebote hacia niveles clave que previamente actuaron como referencias de resistencia. Estos puntos no son arbitrarios; representan zonas críticas donde el mercado decidirá si la tendencia alcista continuará o si se producirá un retroceso.

El impulso reciente no se explica por un dato de demanda o un evento macroeconómico aislado, sino principalmente por tensiones geopolíticas: ejercicios militares, estrechos estratégicos, amenazas diplomáticas y negociaciones que avanzan de manera limitada. Este contexto genera una prima de riesgo que mantiene los precios al alza, aunque de manera moderada, reflejando que el mercado anticipa posibles conflictos, pero no espera interrupciones sostenidas del suministro.

Desde el punto de vista técnico, el gráfico estaba preparado para un movimiento significativo. En H4, la estructura triangular del crudo mostró un estrechamiento del rango típico de consolidación previa a una ruptura. Inicialmente se observó un intento de ruptura bajista que se revirtió rápidamente, lo que permitió un repunte hacia las resistencias previas. Este patrón es común en mercados donde se barrerán stops y se elimina posicionamiento débil antes de que se produzca un impulso alcista sólido.

Actualmente, los precios se acercan a los máximos del 29 de enero, un nivel decisivo que determinará si el movimiento tiene continuidad. En el caso de WTI, la referencia crítica se sitúa en 66,50 USD. Para aprovechar un posible rebote, el mercado debería construir una consolidación corta y ordenada en H1 antes de romper este nivel; solo entonces se puede considerar la continuación del impulso con criterios técnicos claros, evitando entradas basadas únicamente en expectativas.

Si los máximos no se rompen, la misma zona puede actuar como resistencia, generando una figura de giro que marcaría un retroceso. La confirmación de patrones técnicos, como formaciones de vuelta en H1, será esencial para validar cualquier movimiento bajista. Anticipar cambios sin confirmación podría ser arriesgado, dado que el crudo suele reaccionar con fuerza a validaciones técnicas y fundamentales.

El trasfondo geopolítico sigue aportando volatilidad: la tensión en el estrecho de Ormuz y los movimientos militares continúan impulsando la prima de riesgo, mientras que la probabilidad de interrupciones prolongadas del suministro sigue siendo baja, según la experiencia histórica en la región. Este equilibrio mantiene al crudo en un rango sensible a noticias, pero con un sesgo alcista moderado.

Los inventarios también podrían actuar como catalizador intradía. Se estima un incremento de aproximadamente 2,1 millones de barriles en la semana hasta el 13 de febrero. Un dato oficial que confirme un aumento podría moderar el impulso alcista, mientras que un resultado menor al esperado reforzaría la presión sobre los máximos actuales y facilitaría una ruptura con decisión.

En términos operativos, el escenario es claro: el crudo se encuentra en máximos relevantes, tras una ruptura bajista fallida en H4 y con un impulso respaldado por la prima geopolítica. Una consolidación en H1 seguida de ruptura de 66,50 USD sugeriría continuidad alcista, mientras que señales de agotamiento en máximos y confirmación de un patrón de giro abrirían la posibilidad de retrocesos técnicos. En mercados de este tipo, las noticias condicionan la dirección, pero son los gráficos los que indican dónde se sitúan los niveles críticos.