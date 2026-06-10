¿Qué esperar para la plata en 2026 tras caer 47% desde máximos?

La plata (SILVER) tardó años en superar los US$30, solamente en enero de 2026 llegó a US$121. Sin embargo, el 10 de junio cotiza en US$63.465, su precio más bajo en tres meses. El metal que protagonizó uno de los movimientos de precio más extremos de los últimos años enfrenta ahora una corrección que, en magnitud, ya se ubica entre las más pronunciadas de las dos últimas décadas.

La corrección y lo que dicen los datos históricos

El retroceso desde el máximo de US$121.00 del 29 de enero hasta los US$63.465 actuales representa una caída del 47.5%, comparable en magnitud a la corrección más severa registrada en los datos desde 2005, el episodio de agosto de 2008 a febrero de 2009, cuando la plata cedió 46.8% desde su nivel de entrada bajo la SMA200 antes de rebotar 49.3%. El análisis de 93 episodios de debilidad técnica desde 2005 muestra que la mediana de duración es de apenas 4 días y la caída promedio de 4.5%, lo que implica que la mayoría de los episodios de debilidad son breves y moderados. Los que se extienden, como el de 2013-2014 con 252 días de duración y -38.9%, coinciden con períodos de cambio en las expectativas de tasas de interés o de demanda industrial.

Las dos fuerzas que presionan hoy al metal son precisamente las que históricamente producen correcciones prolongadas. La Fed con una probabilidad del 70% de alza en diciembre reduce el atractivo de activos que no generan renta. El dólar fortalecido por el NFP de mayo y la tensión geopolítica encarece la plata para compradores fuera de EE.UU. y reduce flujos de inversión. Las tensiones entre EE.UU. e Irán, que en teoría deberían impulsar los metales preciosos como refugio, en la práctica están generando el efecto contrario: el dólar se fortalece como activo de refugio y eso presiona a la plata en términos de precio en USD.

Los fundamentales del mercado en 2026

El World Silver Survey 2026 sitúa al mercado de plata en su quinto año consecutivo de déficit. La demanda total se proyecta en 1.11 Boz para 2026, una caída modesta del 2% respecto a 2025, pero con la producción minera esperada como plana, la brecha entre oferta y demanda se ampliaría a 46.3 Moz. Eso significa que el déficit estructural no solo persiste sino que se profundiza, lo cual históricamente ha sido un soporte para los precios a mediano plazo aunque en el corto plazo el precio puede desconectarse de los fundamentales durante períodos de presión financiera.

La demanda industrial, que representa la porción más estratégica de la demanda total, tiene una lectura mixta para 2026. Por el lado negativo, la desaceleración en los paneles solares fotovoltaicos es el mayor lastre: los fabricantes de PV aceleraron la sustitución y eficiencia del uso de plata ante los altos precios de la materia prima, reduciendo la demanda de este segmento que representaba el 29% de la demanda industrial en 2024.

Por el lado positivo, la inteligencia artificial, los centros de datos, los vehículos eléctricos y la inversión en redes eléctricas siguen siendo motores estructurales que el Silver Institute proyecta como relevantes hasta el final de la década. La corrección en acciones de semiconductores y tecnología de las últimas dos semanas generó dudas sobre esa narrativa en el corto plazo, pero los compromisos de capex de los hyperscalers y la expansión de la infraestructura de IA no desaparecen en una corrección de dos semanas.

La demanda de monedas y barras, que aumentó 14% en 2025, se proyecta con un salto adicional del 18% en 2026. India lideró ese crecimiento el año pasado con un alza del 33%, y la demanda de inversión física tiende a mantenerse sólida en entornos de incertidumbre geopolítica prolongada como el actual.

Los riesgos y las condiciones para el rebote

El principal obstáculo para que la plata recupere terreno en el segundo semestre de 2026 es el mismo que explica la corrección, dado que si la Fed sube tasas en diciembre y el mercado lo sigue descontando con agresividad, el costo de oportunidad de mantener metales preciosos sin rendimiento aumenta. La correlación histórica entre el nivel de tasas reales y el precio de la plata muestra que cuando las tasas reales suben, los metales preciosos pierden atractivo relativo. Con el bono del Tesoro a 10 años todavía por encima del 4.5%, ese entorno no es favorable.

Las condiciones que históricamente han marcado el inicio de la recuperación en episodios de corrección severa incluyen la estabilización de las expectativas de tasas, una vuelta de la correlación positiva entre plata y acciones tecnológicas que se rompió en el ciclo reciente, y señales de demanda industrial que confirmen que la desaceleración en PV no se está extendiendo a otros segmentos industriales. BlackRock y JPMorgan proyectan que el precio superará los US$80 antes de fin de año y podría alcanzar los US$100 hacia 2030. Para que esos objetivos tengan validez en el horizonte de 2026, el punto de partida actual en US$63 requiere que al menos una de las presiones macro que generaron la corrección empiece a revertirse. El ceasefire parcial con Irán y cualquier señal de la Fed que modere las expectativas de alza son, en ese orden, los catalizadores más probables.

Fuente: xStation5.

La plata en gráfico diario se encuentra en una fase correctiva dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Tras marcar máximos cerca de 113 dólares, el precio ha retrocedido hasta la zona de 63.9 dólares, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61.8%, nivel que además coincide prácticamente con la media móvil de 200 sesiones.

La pérdida de la media de 50 sesiones y la ruptura de la directriz bajista intermedia refuerzan el deterioro del impulso de corto plazo, mientras que el RSI se aproxima a niveles de sobreventa. Desde una perspectiva técnica, la zona entre 63.9 y 60 dólares constituye un soporte clave donde podría aparecer demanda. Sin embargo, una ruptura sostenida de este nivel abriría espacio para una extensión de la corrección hacia 48.3 dólares, correspondiente al retroceso del 78.6%. Para mejorar el panorama técnico, la plata necesitaría recuperar primero la zona de 74.8 dólares y posteriormente 85.7 dólares, niveles que actualmente actúan como resistencias relevantes.