¿Qué significa la subida de tasas del Banco de Japón para el yen?

El Banco de Japón (BoJ) elevó hoy las tasas de interés hasta su nivel más alto en 31 años. La subida de 25 puntos básicos implica que la tasa de referencia aumenta hasta el 1%. La decisión era ampliamente esperada, por lo que los inversores centraron su atención en la información relacionada con el ajuste cuantitativo (quantitative tightening) y en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Debido a la hospitalización del gobernador Kazuo Ueda, fue el vicegobernador Shinichi Uchida, conocido por su estilo directo, quien tomó la palabra.

Figura 1: Tasas de interés y rendimientos de bonos en Japón (1994–2026)

Fuente: XTB Research, 16.06.2026

Uchida destacó los riesgos inflacionarios, afirmando directamente que, debido a las elevadas expectativas de inflación, existe el riesgo de que la inflación subyacente vuelva a situarse por encima del objetivo del banco central. También anunció que la institución continuará elevando las tasas de interés. Sin embargo, esto no fue suficiente para satisfacer a los inversores, que buscaban señales claras de una nueva subida de tasas ya durante el tercer trimestre.

También es relevante que la decisión no haya sido unánime, aunque cabe destacar que el único miembro que votó en contra del aumento de tasas, Toichiro Asada, fue designado para el comité por la primera ministra Sanae Takaichi, una reconocida defensora de una política monetaria más flexible.

Además, se informó que el banco detendrá la reducción de sus compras de bonos gubernamentales japoneses una vez que estas alcancen un nivel de 2 billones de yenes al mes, equivalentes a aproximadamente 12.500 millones de USD. Sin embargo, esta medida se implementará con retraso, ya que el final del programa está previsto para abril de 2027. Esto constituye un elemento moderado dentro del conjunto de medidas adoptadas por el banco.

El paquete completo anunciado por el BoJ puede considerarse relativamente equilibrado, aunque probablemente insuficiente para evitar una nueva depreciación del yen japonés. El tipo de cambio USDJPY vuelve a subir y se aproxima al máximo alcanzado en julio de 2024 (161,95). Si logra superarlo, alcanzaría niveles no vistos en más de 40 años. Es probable que el Banco de Japón intente contrarrestar este movimiento, aunque sus intentos anteriores de intervención no han sido especialmente exitosos.

—

Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB