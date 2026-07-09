El presidente Donald Trump cambió de postura dos veces en un solo día: primero anunció que el acuerdo con Irán estaba "muerto" tras los ataques a buques mercantes en el estrecho de Ormuz, y luego sugirió que Teherán buscaba desesperadamente un acuerdo. Este giro radical en apenas unas horas ilustra claramente cómo la comunicación impredecible de Trump afecta el sentimiento del mercado en tiempo real.

De "el trato ha terminado" a "quieren el trato con todas sus fuerzas": Trump cambia su discurso respecto a Irán

El miércoles 8 de julio, los índices estadounidenses cayeron y los precios del petróleo se dispararon más del 5% después de que Trump declarara que la tregua con Irán había terminado tras el ataque iraní a buques mercantes. El S&P 500 cerró la sesión con una caída del 0,28%, situándose en 7.482,71 puntos. Tan solo unas horas después, Trump cambió de tono, afirmando que Irán acababa de llamar y que deseaba un acuerdo con mucha urgencia, aunque señaló que desconocía si se podía confiar en que Teherán cumpliera los términos. Esta noticia provocó de inmediato un cambio en el sentimiento del mercado: los contratos de futuros de los índices estadounidenses registraron subidas. Cuando un periodista le preguntó por qué Irán atacaba buques mercantes si deseaba tanto un acuerdo, Trump respondió brevemente: «Porque están un poco locos».

Este patrón no es nada nuevo: desde marzo, los contratos de futuros han reaccionado repetidamente con fuerza a las sucesivas rondas de retórica de Trump hacia Irán, cayendo en ocasiones tras amenazas de ataques y recuperándose en otras tras señales de un acuerdo inminente.

España: de «país perdido» a «socio muy generoso»

Un cambio de discurso similar afectó a España. En la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump describió a Madrid como una «causa perdida» y un socio «completamente inútil», ordenando al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspendiera de inmediato todo el comercio con España, incluidos los visados. El motivo fue la negativa de España a aceptar el nuevo objetivo de gasto en defensa de la OTAN del 5% del PIB, así como su anterior bloqueo al uso de bases militares conjuntas para ataques contra Irán.

Durante el vuelo de regreso a Washington a bordo del Air Force One, Trump cambió de tono, afirmando que España había «cedido completamente» y había sido «muy generosa», habiendo «atendido la solicitud de numerosos pagos». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, describió la conversación como «muy cordial», señalando que se había centrado principalmente en el Mundial de Fútbol y el golf, en lugar del gasto militar.

¿Qué probabilidades hay de que se imponga un embargo a España?

A pesar de sus declaraciones, Trump dispone de medios legales reales, aunque limitados, para imponer un embargo.

El Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos elaborarán en los próximos días una lista de productos españoles que podrían ser objeto de un embargo, lo que sugiere un enfoque selectivo en lugar de generalizado. Cabe recordar que las normas comerciales de la UE exigen un enfoque uniforme para todos los países miembros, lo que dificulta una acción unilateral contra España.